В Ростове начали реализацию первого жилья в бизнес-квартале на левом берегу Дона

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

На левом берегу Дона запустили продажу квартир в первой башне бизнес-квартала Prime Life. Об этом объявила компания-застройщик «ЮгСтройИнвест».

Квартал состоит из трех 24-этажных башен. Все они располагаются близко к берегу — из квартир открывается живописный вид на Дон, «Ростов-Арену» и правый берег Дона.

Через дорогу от домов появится большой парк. Его проектом и возведение занимается также застройщик совместно с городом. Он понравится любителям активного отдыха и спокойных прогулок на природе. В парке можно будет посетить торгово-развлекательный комплекс, спортивные площадки, футбольное поле и ледовый дворец. Здесь же создадут искусственное озеро и зеленый бульвар.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Во дворе дома можно посетить не только детскую площадку, но и площадку для гольфа. Территория будет закрыта от въезда автомобилей и посторонних. Безопасность обеспечит и система «умный дом». Жильцы смогут на видео посмотреть, кто находится за дверью, и управлять доступом через приложение на смартфоне.

Отличаться будет внешний вид квартала. Для строительства домов использовались только премиальные материалы отделки, травертин и клинкерная плитка. Все квартиры доступны в отделке White Box. Ростовчанам предлагают широкий выбор планировок и панорамные окна.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Напомним, «ЮгСтройИнвест» уже реализовал в Ростове такие проекты, как ЖК «Красный Аксай» и «Вересаево». Как сообщают в пресс-службе группы компаний, бизнес-квартал на левом берегу Дона стал одним из самых премиальных и амбициозных их проектов.

Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

НАША СПРАВКА

Застройщик Башни бизнес-класса Prime life, Литер 1: ООО «СЗ-1 "ЮСИ-ДОН"». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строительство ведется в соответствии с 214-ФЗ.

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