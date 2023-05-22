Восемь инициатив донских депутатов одобрили парламентарии Юга России

Депутаты донского парламента приняли участие в XXXVIII конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Фото: пресс-служба ЗС РО

XXXVIII конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации впервые после пандемии собралась вновь в очном режиме. Как пояснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской Александр Ищенко, на таких форумах происходит взаимное обогащение не просто информацией, а уже готовыми алгоритмами решений проблем, с которыми сталкивается каждый регион в отдельности. Спикер донского парламента подчеркнул, что обозначил для себя, как минимум, три темы, с которыми Заксобрание Ростовской области будет усиленно работать в ближайшее время

- Конференция ЮРПА - это очень важный механизм по защите интересов наших избирателей, - подчеркнул спикер донского ЗС.

ДОНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

На конференции парламентарии Юга России поддержали все восемь предложений, которые подготовили депутаты Заксобрания Ростовской области. Донские инициативы касались как социальной сферы, так и бизнеса.

В частности, речь шла о расширении перечня средств реабилитации для инвалидов, о дополнении программы социальной газификации, о защите отечественных производителей, поддержке инвесторов, резидентов ТОСЭР и НКО, о повышении туристической привлекательности регионов России и об улучшении эпизоотической ситуации путем вакцинации на предприятиях промышленного птицеводства.

Итоги конференции прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. По его словам совместная позиция ЮРПА помогает также урегулировать те вопросы, ключ к решению которых сосредоточен на федеральном уровне полномочий.

- Если оглянуться на всю историю ЮРПА, то можно увидеть, что именно здесь впервые прозвучали идеи о материнском капитале, об инвестиционном налоговом вычете. Всего же несколько десятков сформулированных здесь инициатив стали впоследствии федеральными законами, - сообщил Александр Ищенко.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Как уже было отмечено, одна из инициатив донского парламента касалась социальной газификации. Депутаты Заксобрания Ростовской области уверены, что ее необходимо дополнить, внеся в список объектов муниципальные организации культуры, физической культуры и спорта, а также модульные здания всех учреждений социальной сферы. Соответствующее обращение ЮРПА направлено заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку.

Сегодня в программу социальной газификации включены лицензированные государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, а именно, образовательные и медицинские организации. Они подключаются к газораспределительным сетям без взимания с них платы при условии, что организации расположены в объектах капитального строительства газифицированных населенных пунктов.

Однако за рамками данной востребованной меры государственной поддержки оказались социальные учреждения культуры, физической культуры и спорта, находящиеся в основном в муниципальной собственности. Присоединение к газораспределительным сетям организаций культуры, физической культуры и спорта исключительно за счет местного бюджета для многих муниципальных образований – задача трудновыполнимая.

Кроме того, в настоящее время в социальной сфере, помимо капитальных строений, значительное распространение получили модульные здания.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, а вслед за ними и все парламентарии Юга России просят рассмотреть возможность распространить установленные правила социальной газификации на государственные и муниципальные организации культуры, физической культуры и спорта, а также на модульные здания всех учреждений социальной сферы.

БИЗНЕС И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Также была поддержана инициатива донских депутатов, касающаяся включения в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, услуг по приобретению, установке и обслуживанию ортодонтических аппаратов, включая брекет-системы.

Кроме этого, парламентарии Юга поддержали инициативу донского парламента по вопросу разработки мер защиты российского рынка в интересах отечественных производителей, реализующих инвестиционные проекты по выпуску импортозамещающей продукции.

Депутаты Заксобрания Ростовской области уверены, что введение санкций в отношении России дало мощный импульс реализации в стране проектов по выпуску импортозамещающей продукции.

Однако многим новым видам импортозамещающей отечественной продукции будет сложно конкурировать с зарубежными отраслевыми лидерами в случае частичной отмены санкций или возвращения иностранных товаров на российский рынок в обозримом будущем.

- Промышленных инвесторов, которые сегодня начинают создавать новые производства в сфере импортозамещения, наш национальный рынок для их продукции мы должны защитить от импорта. Чтобы когда производители из недружественных стран попытаются вернуться на российский рынок, чтобы они встретили здесь высокие импортные пошлины, чтобы они столкнулись с квотами, сертификацией, ровно с теми защитными механизмами, которыми пользуются передовые экономики мира – Северная Америка, Западная Европа, защищаясь от российской продукции. Мы не должны быть здесь святее всех святых. Для нас ключевым должны быть интересы нашей российской, а значит, и донской промышленности, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация предлагает разработать такие долгосрочные защитные меры со сроком действия минимум 10-20 лет для каждого сегмента рынка, где необходимо и целесообразно реализовывать импортозамещающие проекты. И вводить эти меры в действие по мере запуск.

- Большое спасибо коллегам - Государственному Совету-Хасэ Республики Адыгея за организацию содержательной работы парламентских делегаций Юга России, - подытожил Александр Ищенко.