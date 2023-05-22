Донские депутаты передали первый взнос в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Александр Ищенко от имени депутатов донского ЗС передал первый взнос в Фонд помощи участникам СВО. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове, в музыкальном театре, в понедельник, 22 мая, в торжественной обстановке состоялась передача взноса в федеральный Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Первыми свой вклад в работу Фонда внесли депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, члены фракции «Единая Россия».

НЕ ПРОСТО КАРТИНЫ!

Они приняли участие в благотворительной акции, которую провели члены Союза художников Ростовской области. Суть мероприятия состояла в том, что любой желающий мог приобрести картину, а вырученные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Первыми покупателями полотен стали депутаты Заксобрания. Сумму удалось собрать немалую – два миллиона рублей.

Один миллион рублей поступит на счет Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Напомним, он был открыт по инициативе Президента Российской Федерации.

Фонд будет заниматься оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий на Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

Собранные региональным фондом средства направят на реабилитацию жителей Ростовской области, участников специальной военной операции, а также в качестве помощи семьям погибших.

Еще один миллион рублей, который был собран во время благотворительной художественной акции, передадут для закупки технических средств в боевое подразделение, участвующее в СВО.

«Я УВЕРЕН, ЧТО СЕГОДНЯ – ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ»

Передача первого взноса в Фонд проходила в торжественной обстановке в музыкальном театре. Чек на один миллион рублей представителю благотворительной организации вручил спикер областного Заксобрания Александр Ищенко.

- Я уверен в том, что сегодня – очень важное событие. Первого июня в Ростовской области начнет работать областное отделение федерального фонда «Защитники Отечества». Фонд образован по инициативе Президента. И, важно, что с первого дня работы фонда в его распоряжении будут не только государственные средства, но и средства, которые собрали жители Ростовской области. В данном случае, это те люди, которые купили эти замечательные картины, и из общей собранной суммы ростовское отделение «Союза художников России» вместе с депутатским корпусом передает один миллион рублей в областное отделение фонда «Защитники Отечества». Что это значит? То, что уже с 1 июня конкретные семьи военнослужащих, конкретные демобилизованные воины, которые нуждаются в лечении, могут мгновенно получить материальную помощь, потому что первые деньги будут уже на счету фонда, - сказал Александр Ищенко.

ПОЛОТНА УКРАСЯТ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Александр Ищенко также подчеркнул: важно и то, что деньги, поступившие на счет фонда, собрали жители Дона.

- Мне кажется, это очень значимое событие. Пример для общественников, для предприятий и организаций Дона, для всех тех жителей Ростовской области, которые понимают, что сегодня для каждого из нас нет ничего важнее, чем поддержка участников специальной военной операции, поддержка семей военнослужащих, которые находятся на фронте, поддержка тех, кто получил раны, травмы, увечья, - прокомментировал спикер Заксобрания.

Депутат Заксобрания Саркис Гогорян, в свою очередь, также отметил значимость события.

- Мы готовились к этому. Председатель ЗС, Александр Ищенко, уделяет большое внимание в целом участникам СВО, семьям. Депутатский корпус оказывает постоянную поддержку военнослужащим. Безусловно, создание федерального фонда помощи участникам СВО – это важное событие, - сказал Саркис Гогорян.

Отметим, что приобретенные картины депутаты отвезут в свои избирательные округа и подарят школам искусств и местным музеям. Идею дара картин маленьким художникам подхватили и предприниматели – купленные ими полотна украсят художественные школы и местные художественные музеи в разных районах области. Пять работ передадут представителю Луганского художественного музея в качестве дара от Ростовской области