«Важна каждая деталь, которая будет передавать атмосферу»: ростовский архитектор раскрыла секрет идеального дома

Ольга Лапшина, руководитель архитектурного бюро «Архилайн». Фото:​ предоставлено ГК «Альянс».

При проектировании нового дома нужно учесть, пожалуй, тысячи нюансов: здесь жить поколениям людей. И слова о том, что люди с радостью возвращаются в свою квартиру, им приятно зайти в подъезд, они охотно проводят время во дворе — это лучшее, что могут услышать от жильцов создатели. Как появляются такие дома в Ростове — не просто для жизни, но для счастья и комфорта — рассказала руководитель архитектурного бюро «Архилайн» Ольга Лапшина. Опытный архитектор знает, как сделать дом пространством вдохновения и настоящим украшением города.

- Проектируя будущие жилые дома, какими принципами вы руководствуетесь?

- Сегодня мы видим на рынке строительства, как застройщики выполняют план по возведению многоквартирных домов, отодвигая порой комфорт будущих жильцов и актуальность архитектуры на второй план.

Наша цель - перевернуть сознание застройщиков: не нужно гнаться за массовой застройкой, нужно предлагать людям качественный и удобный проект с современными решениями. Это касается не только квартир, но и внешнего облика дома, входных зон, общественных помещений, благоустройства территории и так далее.

- Любому застройщику интересно, но непросто работать в историческом центре. Какие особенности нужно закладывать еще на этапе проектирования?

- Конечно, центр города – это сложно. Важно учитывать, что здесь располагаются объекты культурного наследия, и их количество постоянно растет. В исторический центр Ростова гармонично впишется малоэтажная застройка особнякового типа. Если мы говорим про купеческий центр Ростова, то здесь оптимальная высота – 5-8 этажей, не больше.

Например, наш новый проект элитного дома на улице Социалистической, 118, совместно с ГК «Альянс» будет высотой в семь этажей. Мы пошли по пути трехчастного деления фасада: средняя и верхняя части задвинуты внутрь относительно нижней. Таким образом, находясь в перспективе улицы Социалистической, визуально мы воспринимаем только нижнюю двухэтажную часть, которая органично вписывается в окружающую среду. Начиная с третьего этажа фасад дома выполнен в светлых оттенках, что позволяет получить эффект «парения» и не перегружать проект в целом.

Совместный с ГК «Альянс» проект элитного дома на улице Социалистическая, 118. Фото:​ предоставлено ГК «Альянс».

- Каждый застройщик очень много рассказывает о входной группе в свой жилой комплекс. Расскажите про особенности оформления этого пространства в вашем проекте. Как фасад дома будет подчеркивать характер исторической архитектуры Ростова?

- Определенно, фасад дома влияет на формирование общей картины пространства города. От архитектуры, в которой находится человек, меняется и мироощущение. Историческая мало- и среднеэтажная застройка более человечная и комфортная, даже несмотря на устаревшие с точки зрения обслуживания элементы.

Фасад будущего дома на Социалистической, 118, мы разработали в стиле классической архитектуры с современными элементами, которая органично впишется в эту купеческую застройку. Все элементы входной группы дома являются гармоничным продолжением фасада. Для получения целостной концепции мы привлекаем к разработке проекта дизайнера интерьеров и совместно обсуждаем каждую деталь, которая будет передавать атмосферу дома.

- Фасад, хоть и будет выглядеть классическим, с технической точки зрения окажется современным?

- Мы предусмотрели утепление фасада: в основе негорючий материал минерального происхождения, который хорошо сохраняет тепло в квартире. Благодаря этому решению и соблюдению всех инженерно-технических норм проект получил высокую категорию энергоэффективности А+.

Внешние блоки кондиционеров будут расположены на кровле здания, что позволит сохранить архитектурный образ дома. Для автономности от городских сетей в новом проекте предусмотрена крышная котельная. В доме будет установлена многоуровневая водоочистительная система для хозяйственных нужд, и отдельная, питьевая, с подачей на кухню.

- Мало жить в комфортной квартире, что планируется реализовать в доме в качестве общественных пространств?-

Инфраструктура и сервисы дома будут работать по принципу отельного обслуживания: предусмотрена зона круглосуточной рецепции, где жильцы могут вызвать клининг, отправить вещи в химчистку, а также заказать другие услуги. Для удобства будущих жителей дома спроектированы современные лобби: здесь могут назначать деловые встречи, ожидать такси или отдохнуть в уютном и стильном интерьере.

Двор будущего дома будет разделен на две зоны: тихая парковая с зонами отдыха, живыми изгородями, и активная с современными детскими и спортивными площадками. Активная зона будет изолирована от окон жилых квартир, чтобы сохранить тишину и комфорт для жильцов. В тихой зоне внутреннего двора будет располагаться просторный парк с ландшафтным дизайном и вечнозелеными растениями.