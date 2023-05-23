Техника и косметика онлайн: разбираемся в нюансах доставки до маркетплейсов

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Сбербанка, доля Ростовской области в общероссийском объеме электронных покупок на локальном рынке в прошлом году составила 2,61%. Это пятый показатель по стране – на первых четырех строчках рейтинга расположились Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

А вот в рейтинге потребительского поведения российских регионов в пространстве E-Commerce, размещенном на PIM Solutions, Ростовская область на 11 месте. При составлении этого рейтинга учитываются такие показатели как: средний чек, доля выкупа отгруженных заказов, доля предоплаченных заказов, а также время забора заказов из ПВЗ и постаматов. Несмотря на непопадание в первую десятку, регион продемонстрировал существенный рывок по сравнению с 2021 годом, прибавив 27 позиций.

Отмечает динамику роста интернет-торговли и департамент потребительского рынка Ростовской области: по итогам 2022 года онлайн продажи выросли на 5,9 % к соответствующему периоду предыдущего года и составили 84,1 млрд рублей. Доля торговли через интернет в общем объеме оборота розничной торговли региона увеличилась до 6,4 % (по итогам января-декабря 2021 года – 5,9 %).

Больше всего денег жители Ростовской области тратят на онлайн-покупку цифровой и бытовой техники. Согласно анализу АКИТ, эта категория находится на первом месте по обороту интернет-торговли региона и по итогам всего 2022 года, и в весенне-летний период. На втором и третьем месте по тратам ростовчан за год – мебель и товары для дома, а также одежда и обувь. В период с апреля по август эти категории также стабильно в тройке лидеров, периодически меняясь местами в рейтинге.

Кроме того, жители региона активно покупают онлайн продукты питания, товары для красоты и здоровья, автозапчасти и автоаксессуары, подарки и цветы, товары для детей.

Скупой платит дважды

С ростом рынка e-commerce в регионе всё больше ростовчан делают свой выбор в пользу онлайн-площадок для реализации товаров или услуг.

Определиться начинающему продавцу с востребованными для продажи товарами в маркетплейсах на деле оказывается только вершиной айсберга. Новичкам порой крайне сложно разобраться в лавине правил, предъявляемых онлайн-площадками. К слову, у Wildberries они одни из самых строгих. Так, для каждой категории товаров существуют отдельные требования по их упаковке. Для примера, если вы продаете косметику или бытовую химию, то такие товары должны быть полностью упакованы в пузырчатую пленку и плотно зафиксированы в коробке. Для изделий с дозатором обязательно наличие индивидуальной упаковки. Такие же условия предъявляются и к разным пищевым добавкам – для каждой банки и каждого пузырька.

Большие объемы требуют от маркетплейсов максимальных скоростей и автоматизации. И, если товар упакован неправильно, то вам просто откажут в его приемке. А значит вам придется тратить время и деньги на обратную логистику, переупаковку товара.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

Но на упаковке не заканчиваются возможные ошибки и причины для возврата. Принимая груз с товаром, сотрудник склада выборочно проверяет коробки, ориентируясь в основном на данные штрихкода, который клиент самостоятельно сгенерировал в личном кабинете. По данным одного из ведущих перевозчиков на рынке сборных грузов, компании «Байкал Сервис», самыми распространёнными при отказе приема товара маркетплейсами являются ошибки именно при внесении данных в личный кабинет маркетплейса – почти 50%. Около 30% – при маркировке товара.

Иногда поставщики пытаются сдать свои текущие позиции просто в мешке или в принципе без упаковки. Или не все знают, например, что при доставке товаров с разными артикулами на монопалете, например, обуви 41 и 42 размера, груз на палете должен быть размещен и разделен определенным образом. Поэтому 15% ошибок связаны именно с неправильной укладкой товара.

Важные нюансы транспортной логистики

Если вы не хотите тратить свое время на то, чтобы разбираться во всех нюансах и правилах, то лучше обратиться в этом вопросе к профессионалам – специализированной транспортной компании. Её сотрудники перед отправкой партии товаров проверят её на соответствие требованиям маркетплейса и в случае обнаружения ошибок помогут оперативно их устранить.

«Если поставщик маркетплейса что-то перепутал, например, сделал неверную маркировку или не так уложил короба на палете, то такой груз не примут в пункте приема маркетплейса, – отмечает территориальный директор ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Шавочкин. – При самостоятельном исправлении ошибок можно потерять много времени и денег. При сотрудничестве с транспортной компанией, которая специализируется на таких перевозках, эти ошибки сводятся к минимуму».

Выбирая транспортную компанию, продавцу товаров на маркетплейсах важно учитывать ряд нюансов. Правильно подобранный транспортный партнер поможет упростить работу, сделать ее более качественной и выгодной.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

В маркетплейсах все рабочие процессы обезличены. У поставщиков нет контактного лица для связи, когда нужно решить текущие проблемы или получить ответы на вопросы. Поэтому заранее узнайте, есть ли в транспортной компании единая информационная система контроля на всех этапах перевозки.

Уточните, имеются ли страхование груза, контроль и учет возвратов, сопровождение поставки товара с четким соблюдением требуемых даты и времени авизации. Важным критерием является наличие личного кабинета, где клиент может формировать заявки, смотреть трекинг грузов и отслеживать историю online-заявок и перевозок.

Обращайте внимание также на все дополнительные бесплатные опции и спецпредложения грузоперевозчика. Делайте выбор в сторону комплексного предложения – это позволит значительным образом сэкономить ваши средства в случае непредвиденной ситуации.

По словам территориального директора ООО «Байкал-Сервис ТК» Александра Шавочкина, для поставщиков маркетплейсов в компании предлагают комплексное решение. Оно включает не только выгодные условия по доставке товаров на склады по всей России и ближнему зарубежью, но и дает возможность клиентам без дополнительной платы в течение семи рабочих дней хранить товары на терминале, не платить в случае простоя, в непредвиденных ситуациях – оперативно исправить ошибку, например, переформировать палеты.

У компании «Байкал Сервис» большой опыт работы с онлайн-площадками – с 2017 года она доставляет грузы на склады крупнейших маркетплейсов по всей России, сегодня с грузоперевозчиком работают свыше 25 тысяч поставщиков. В марте 2023 года перевозчик запустил доставку грузов в Wildberries в Беларуси. Широкая филиальная сеть компании (свыше 150 терминалов, которые обслуживают более 50 тысяч населенных пунктов, более 3 млн клиентов) позволяет доставить товар в нужный распределительный центр по всей стране. А при необходимости принять изменения и перевезти товар на другой склад и даже другого маркетплейса.

В Ростове-на-Дону филиал «Байкал Сервис» открылся 20 лет назад – в 2003 году. Всего компания уже почти 30 лет на рынке. Сейчас в городе работают три терминала: «Аксайский» (ул. Петрожицкого, 1д), «Западный» (ул. Каширская, 5Б) и терминал на Вавилова, 68/2. Отправить свой груз из Ростова-на-Дону можно в любую точку России.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Байкал-сервис ТК»

Посылка из рук в руки

Для небольших отправлений стоит обратить внимание на услугу «Посылка из рук в руки». Это услуга, при которой отправителю не нужно самому доставлять груз на терминал транспортной компании, — достаточно оформить онлайн-заявку, отдать курьеру в назначенное время и получить груз, не выходя из дома или офиса. Услуга доступна всем, и она, безусловно, заинтересует поставщиков маркетплейсов по системе DBS с доставкой напрямую грузополучателю, а также будет удобна клиентам интернет-магазинов и просто физическим лицам.

С помощью компании к морю также можно отправить любые технические средства или снаряжение: велосипеды, мотоцикл, лодку. И не надо мучиться с провозом крупногабаритного груза, отдав эти хлопоты профессионалам.

Отметим, что на перевозку спорттоваров, в том числе велосипедов и велотоваров, действует скидка 10%. Эти же условия доступны для дачных товаров — семян, грунта для растений, удобрений, пленки, печей, теплиц и т.д. Интернет-магазины тоже вполне могут воспользоваться этой опцией, доступной в 117 городах.

Кроме того, для клиентов компании действует акция на бесплатный забор груза в г. Шахты, Новошахтинске, пос. Каменоломни.

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