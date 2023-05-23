Алексей Логвиненко принял участие в «Последнем звонке» в Классическом лицее № 1 Ростова-на-Дону

Традиционный вальс закружил выпускников по школьному двору. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове для более 15 тысяч выпускников прозвучал последний звонок. Глава администрации города Алексей Логвиненко в этот день посетил одно из самых востребованных учебных заведений города — Классический лицей № 1.

— Дорогие выпускники! Впереди экзамены, получение аттестата и долгожданный выпускной бал. Эта чудесная пора жизни! Ставьте перед собой амбициозные цели и будьте уверены в своих силах! Новых побед и новых свершений вам, — обратился к будущим выпускникам Алексей Валентинович. — Поздравления в этот день адресую также педагогам и родителям, которые не могли сдержать слез радости и светлой грусти на празднике. Именно они вложили в своих детей и учеников частицу души, поддерживали на протяжении всех школьных лет. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!

«Последний звонок» прозвучал для лицеистов. Фото: Дмитрий Кутепов

В этом, 2023 году, в Ростове почти 600 ребят претендуют на получение медалей. 16 из них — выпускники Классического лицея № 1.

В текущем году лицей стал победителем проекта «Математическая вертикаль», организованного в городе. Он может гордиться тем, что входит в ТОП-100 лучших школ России, а также является одной из 20 лучших школ Южного федерального округа. Более того, лицей включен во внушительный национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

— Уважаемые родители, сейчас наступает такое время у ваших детей, когда им как никогда нужна ваша большая поддержка. Раньше всю эту работу, в основном, выполняли учителя в школе. А сегодня они будут ориентироваться на вас. Никогда, я вам советую, не настаивайте, не ломайте ребенка, — обратился у родителям выпускников градоначальник.

Алексей Логвиненко: Выпускники — это наше будущее поколение. Фото: Дмитрий Кутепов

Нарядные выпускники на трогательной церемонии не только читали стихи и пели песни, но выразили благодарность своим учителям-наставникам за важные уроки и бесценную поддержку на протяжении одиннадцати лет школьной жизни. Главное же, они пообещали помнить место, которое сыграло невероятно важную роль в их жизни и помогло им найти свое место в этом мире. Кроме того, выпускники передали «Факел знаний» младшим ученикам лицея и пожелали им удачи и сохранения традиций родного лицея. Не обошлось без традиционного школьного вальса, на котором юные ростовчане кружились по школьному двору.

Выпускник Тимур Калимуллин рассказал, что хочет поступить в военный вуз.

— Я буду сдавать профильную математику, русский язык и физику, чтобы потом поступить в военную академию войск стратегического назначения в город Балашиху, я хочу быть как мой дядя — военным, — признался Тимур. — Я хочу служить в ракетных войсках стратегического назначения, так как это одна из наиболее престижных профессий, работать с наиболее оснащенной техникой, в сфере науки, изучать и открывать что-то новое, что может пойти на вооружение и защиту нашей страны.

Амина Агеева уже определилась, что хочет работать с людьми.

— Планирую поступать на факультет рекламы и связи с общественностью. Мне интересно работать с людьми и я думаю, что мои качества подходят под эту профессию, — делится Амина и признается, что будет скучать по своему классу. — У нас очень хороший класс и классный руководитель — Лариса Геннадьевна Ожогина, я ей искренне благодарна.

Марина Карапетян точно определилась с выбором профессии, а вуз выберет после экзаменов.

— Я поступаю на юридический факультет. Хочу защищать людей от преступности, — рассказывает Марина. — В какой университет буду поступать, еще не знаю. Все будет зависеть от результатов экзаменов.