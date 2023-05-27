А ну-ка, бабушки: в Ростовской области пенсионерки устраивают для хуторян костюмированные шоу на каждый праздник

«Пионерки» сохранили пионерское знамя и бюст Ленина с советских времен. Фото: предоставлено героиней публикации.

Проезжая по трассе из Ростова в сторону Большой Мартыновки, водители видят по обеим сторонам дороги различные города и поселки. Везде – своя жизнь. И, казалось бы, что там в этой русской глубинке может быть интересного? Два магазина, клуб, и хорошо, если есть парк…

Но в каждой такой деревеньке живут люди - самобытные, яркие и интересные. Со своими увлечениями, талантами и умениями.

Одни из таких - пенсионерки из хутора Бакланники Семикаракорского района, которые успевают не только по хозяйству, нянчить внуков, но и устраивают «праздник жизни» для себя и своих односельчан. Дамы, как они сами себя называют 60+, организуют вечеринки с переодеванием. А еще - выступают в местном вокальном ансамбле «Хуторянка».

Каждое Рождество подруги радуют односельчан колядками и роскошными костюмами. Фото: предоставлено героиней публикации.

Огромный фотоальбом с памятными кадрами листаем с одной из солисток Екатериной Жвакиной. Листая, она вспоминает, как раньше было хорошо. Вздохнет, бывает, и решит что-то новенькое устроить.

- Веселое было время, - отмечает хуторянка. – Мы что, на месте сидим что ли? Неее… Это не про нас! Да, мы уже все на пенсии, с внуками сидим… Но мы еще как зажигаем!

ОБРАЗ «БАБУШЕК-ЗАЮШЕК»

- Вот, на днях, в День пионерии, 19 мая, достали из закромов пионерскую одежду и устроили фотосессию в духе «Добро пожаловать в СССР», как пример подрастающему поколению, - смеется собеседница. - Мы и в юности вместе так же отмечали этот день: надевали галстуки и пилотки, разжигали пионерские костры на пляже. А что делать? Телефонов и планшетов не было – вот и веселились! Так и дружим с тех пор. Время идет, а традиции сохраняются.

В этом году «пионерский» образ «бабушек-заюшек», как они сами себя называют, дополнился белыми бантами. Точно такие носили и советские школьницы!

- Я себе быстренько бантики сшила и пошла на съемку! – рассказывает собеседница. - А пионерский галстук у меня именно мой, советский. Он сохранился благодаря моей маме. Я до сих пор его храню.

В юности верные подруги точно так же вместе отмечали этот день: надевали галстуки и пилотки, разжигали пионерские костры… Время идет, а традиции сохраняются. Фото: предоставлено героиней публикации.

А вот у ее землячки-«пионерки» еще с советских времен сохранилось настоящее красное бархатное пионерское знамя и бюст Ленина.

- Настоящие музейные экземпляры. Один день в году эти артефакты советской эпохи выставляем на всеобщее обозрение, - смеется Екатерина. - Коллекционер увидел наше знамя на фотографии в интернете и попросил продать. Но мы отказали.

Жительницы хутора Бакланники переодеваются в веселые костюмы не только на Новый год. Фото: предоставлено героиней публикации.

ОПЕРАЦИЯ «КОМБИНАЦИЯ»

Листаем дальше. На одном снимке женщины запечатлены на сцене с гитарами: перед сельчанами они выступают в клубе в роли вокалисток популярной в 90-е годы группы «Комбинация». И, конечно же, одеты они в те самые пикантные ночные сорочки. Когда-то эти предметы одежды были куплены в Москве: даже «копеечные» ценники сохранились.

На Ивана Купалы хуторянки плетут венки и устраивают заплывы Фото: предоставлено героиней публикации.

Но особенно компания «бабушек-заюшек» любит День Ивана Купалы: одеваются в русалок, плетут венки, ходят на речку всей гурьбой, устраивают заплывы и пускают венки со свечками вниз по реке. Правда, через костер уже не прыгают.

– Переодевание – это наше любимое занятие! Мы каждый праздник делаем костюмы – кто во что горазд! – продолжает собеседница. – Как 23 Февраля, так мы все – морячки: надеваем тельняшки и со всеми друзьями у меня дома празднуем. Еще отмечаем День соседей: я с утра вывешиваю на заборе транспарант: «С днем соседей!». На День молодежи украшаю дерево около дома новогодними фонариками, и мы тут до ночи сидим. Весь совхоз приходит! На Рождество наряжаемся и ходим колядуем, поем песни.

На 23 Февраля подруги предстают в образе морячек. Фото: предоставлено героиней публикации.

Впереди – лето, а значит и новые праздники: День защиты детей, День России, День любви, семьи и верности… И у «бабушек-заюшек» большие планы - снова удивить весь хутор своими костюмами. Не сидеть же, сложа руки!

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