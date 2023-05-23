Библионочь в Ростове-на-Дону 27 мая 2023: квесты, встречи с писателями, джаз-оркестр и мастер-классы по иероглифике

Библионочь - 2023 приготовила ростовчанам столько интересных событий, что на всех одновременно невозможно побывать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Библионочь в Ростове-на-Дону 27 мая 2023 года посвящена теме «Читаем вместе». В донской столице и в районах Ростовской области библиотеки ждут своих читателей на увлекательные встречи с интерактивными мероприятиями, встречами с писателями и художниками, экскурсиями и спектаклями, мастер-классами, квестами, играми, выставками, марафонами песен и поэзии и многим другим. Рассказываем подробно, почему стоит выбраться в эту субботу вечером в библиотеку.

ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ул. Пушкинская, 175а

18.00-19.00 — лекториум, 0 этаж

Творческая встреча с российскими авторами графических романов Ольгой Лаврентьевой и Алексеем Трошиным.

18.00-19.00 - Центр международных информационных ресурсов, 1 этаж

«Современный литературный мир Китая» - лекция и мастер-класс по иероглифике.

18.00-19.00 — отдел искусств, 1 этаж

Авторская экскурсия по выставке «Куклы + графика = куклографика».

18.00-19.00 — выставочный зал, 1 этаж

Творческая встреча с редактором, литературным критиком, автором блога для писателей и читателей «Хемингуэй позвонит» Егором Апполоновым.

18.00-19.30 — литературная гостиная, 3 этаж

«Настоящий Книгоход. ХороШоу для детей и их родителей»– литературное приключение со школой живого чтения.

18.00 – 21.00 - Ростовский региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж

Игра «БиблиоКЛАСС / net.квест: НЕпридуманная история»

18.00 – 22.00 - абонемент, 1 этаж

Экскурсии в отдел хранения библиотечного фонда

18.00 – 23.00 - центр книжного культурного наследия, 2 этаж

«Изба-читальня: «В тридесятом государстве»: сказки и присказки»: Учимся читать – буквари поколений (XVII-начало ХХ веков); читаем сказки – сказки красивые, умные и добрые XIX-ХХ веков.

18.00 – 23.00 - свободное пространство, 2 этаж

Популярные и любимые настольные игры.

18.00 – 23.00 - красный зал, 3 этаж

«Как стать писателем за одну ночь» – мастер-класс от писателя, поэта, режиссера поэтического театра Марии Гуровой.

18.30 – 21.00 - абонемент, 1 этаж

«Игра в бисер» – литературная игра-головоломка.

18.30 – 21.00 - кафедра выдачи из отдела хранения, 3 этаж

«БиблиоКЛАСС: К доске!» – интеллектуально-развлекательная игра.

18.30 – 21.00 - универсальный читальный зал, 3 этаж

«БиблиоКЛАСС: ИЗО» – творческая мастерская.

18.30 – 22.00 - зал новых поступлений, 1 этаж

«По страницам любимых книг» – литературная настольная игра.

18:30 – 22:00 - западный зал, 3 этаж

Читаем сказки всей семьей.

18.30 – 22.30 - центр консервации библиотечного фонда, 0 этаж

«Второе рождение книги» – интерактивная экскурсия

19.00 – 20.30 - отдел искусств, 1 этаж

«Миниатюра Гусь-обнимусь» – мастер-класс от Анны Реппу.

19.00 – 20.30 - конференц-зал, 2 этаж

«Византия. Жизнь после смерти». Спин-офф сериала представляет автор проекта - пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

19.00 – 21.00 - отдел краеведения, 2 этаж

«Птицы Донского края» – мастер-класс от педагога Дома творчества Советского района Ростова Ларисы Лубяговой.

19.00 – 22.00 - зал новых поступлений, 1 этаж

«Вернуть нельзя оставить» – литературный квест.

19.00 – 22.00 - центр международных информационных ресурсов, 1 этаж

«Цвета Армении»: театральная постановка, мастер-класс по армянскому языку, читаем вместе на армянском.

19.00 – 22.00 - отдел информации. и справочно-библиотечного обслуживания, 2 этаж

«Читаем, узнаем, гордимся: имя твое Россия» – интеллектуальная игра.

19.00 – 23.00 - северная сторона универсального читального зала, 3 этаж

Настольная игра коллекционных японских и китайских аниме карточек.

19.30 – 20.40 - лекториум, 0 этаж

«Рисованные истории» – мастер-класс от Ольги Лаврентьевой и Алексея Трошина.

20.00 – 21.30 - выставочный зал, 1 этаж

Творческая встреча с известным российским писателем-фантастом Андреем Беляниным

20.00 – 21.30 - отдел искусств, 1 этаж

«Цветы масляной пастелью» – мастер-класс от Любови Кирилловой.

20:00 – 21:30 - кинозал, 2 этаж

«Я легенда. Живые истории Ростовского зоопарка» – спектакль театра-студии «Солнечный ветер» под руководством Светланы Федоровой.

20.00 – 21.30 - литературная гостиная, 3 этаж

«Упражнения в прекрасном: песни-наставники. Любимые. Поют все»

21.00 — 22.30 - конференц-зал, 2 этаж

«Осторожно, фейки!» – мастер-класс от эксперта ЮФУ Любови Шароновой

21.00–23.00 - лекториум, 0 этаж

«Этапы производства кинофильма от идеи до экрана» – лекция от режиссера Сергея Артамонова.

22.00 – 22.50 - зимний сад, 1 этаж

Выступление музыкантов Концертного оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика.

Многие мероприятия проводятся по предварительной записи. Зарегистрироваться на них можно на сайте публичной библиотеки и офлайн — на первом этаже ДГПБ.

БИБЛИОТЕКИ РОСТОВА

Библиотечно-информационный центр имени Д. С. Лихачева

ул. Профсоюзная, 45, - 17.00 — 20.00.

Центральная городская модельная детская библиотека имени В. И. Ленина

Коммунистический пр., 14, - 17.00 — 20.00.

Детская модельная библиотека имени А. С. Пушкина

пл. Свободы, 4 , - 16.00 — 19.00.

Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина

пр. Королева, 3, - 17.00 — 20.00.

Библиотека имени Н. К. Крупской

Комиссаровский пер., 9/95, - 17.00 — 20.00.