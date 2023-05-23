Библионочь в Ростове-на-Дону 27 мая 2023: квесты, встречи с писателями, джаз-оркестр и мастер-классы по иероглифике

Библионочь - 2023 приготовила ростовчанам столько интересных событий, что на всех одновременно невозможно побывать.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Библионочь в Ростове-на-Дону 27 мая 2023 года посвящена теме «Читаем вместе». В донской столице и в районах Ростовской области библиотеки ждут своих читателей на увлекательные встречи с интерактивными мероприятиями, встречами с писателями и художниками, экскурсиями и спектаклями, мастер-классами, квестами, играми, выставками, марафонами песен и поэзии и многим другим. Рассказываем подробно, почему стоит выбраться в эту субботу вечером в библиотеку.
ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Пушкинская, 175а
18.00-19.00 — лекториум, 0 этаж
Творческая встреча с российскими авторами графических романов Ольгой Лаврентьевой и Алексеем Трошиным.
18.00-19.00 - Центр международных информационных ресурсов, 1 этаж
«Современный литературный мир Китая» - лекция и мастер-класс по иероглифике.
18.00-19.00 — отдел искусств, 1 этаж
Авторская экскурсия по выставке «Куклы + графика = куклографика».
18.00-19.00 — выставочный зал, 1 этаж
Творческая встреча с редактором, литературным критиком, автором блога для писателей и читателей «Хемингуэй позвонит» Егором Апполоновым.
18.00-19.30 — литературная гостиная, 3 этаж
«Настоящий Книгоход. ХороШоу для детей и их родителей»– литературное приключение со школой живого чтения.
18.00 – 21.00 - Ростовский региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж
Игра «БиблиоКЛАСС / net.квест: НЕпридуманная история»
18.00 – 22.00 - абонемент, 1 этаж
Экскурсии в отдел хранения библиотечного фонда
18.00 – 23.00 - центр книжного культурного наследия, 2 этаж
«Изба-читальня: «В тридесятом государстве»: сказки и присказки»: Учимся читать – буквари поколений (XVII-начало ХХ веков); читаем сказки – сказки красивые, умные и добрые XIX-ХХ веков.
18.00 – 23.00 - свободное пространство, 2 этаж
Популярные и любимые настольные игры.
18.00 – 23.00 - красный зал, 3 этаж
«Как стать писателем за одну ночь» – мастер-класс от писателя, поэта, режиссера поэтического театра Марии Гуровой.
18.30 – 21.00 - абонемент, 1 этаж
«Игра в бисер» – литературная игра-головоломка.
18.30 – 21.00 - кафедра выдачи из отдела хранения, 3 этаж
«БиблиоКЛАСС: К доске!» – интеллектуально-развлекательная игра.
18.30 – 21.00 - универсальный читальный зал, 3 этаж
«БиблиоКЛАСС: ИЗО» – творческая мастерская.
18.30 – 22.00 - зал новых поступлений, 1 этаж
«По страницам любимых книг» – литературная настольная игра.
18:30 – 22:00 - западный зал, 3 этаж
Читаем сказки всей семьей.
18.30 – 22.30 - центр консервации библиотечного фонда, 0 этаж
«Второе рождение книги» – интерактивная экскурсия
19.00 – 20.30 - отдел искусств, 1 этаж
«Миниатюра Гусь-обнимусь» – мастер-класс от Анны Реппу.
19.00 – 20.30 - конференц-зал, 2 этаж
«Византия. Жизнь после смерти». Спин-офф сериала представляет автор проекта - пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
19.00 – 21.00 - отдел краеведения, 2 этаж
«Птицы Донского края» – мастер-класс от педагога Дома творчества Советского района Ростова Ларисы Лубяговой.
19.00 – 22.00 - зал новых поступлений, 1 этаж
«Вернуть нельзя оставить» – литературный квест.
19.00 – 22.00 - центр международных информационных ресурсов, 1 этаж
«Цвета Армении»: театральная постановка, мастер-класс по армянскому языку, читаем вместе на армянском.
19.00 – 22.00 - отдел информации. и справочно-библиотечного обслуживания, 2 этаж
«Читаем, узнаем, гордимся: имя твое Россия» – интеллектуальная игра.
19.00 – 23.00 - северная сторона универсального читального зала, 3 этаж
Настольная игра коллекционных японских и китайских аниме карточек.
19.30 – 20.40 - лекториум, 0 этаж
«Рисованные истории» – мастер-класс от Ольги Лаврентьевой и Алексея Трошина.
20.00 – 21.30 - выставочный зал, 1 этаж
Творческая встреча с известным российским писателем-фантастом Андреем Беляниным
20.00 – 21.30 - отдел искусств, 1 этаж
«Цветы масляной пастелью» – мастер-класс от Любови Кирилловой.
20:00 – 21:30 - кинозал, 2 этаж
«Я легенда. Живые истории Ростовского зоопарка» – спектакль театра-студии «Солнечный ветер» под руководством Светланы Федоровой.
20.00 – 21.30 - литературная гостиная, 3 этаж
«Упражнения в прекрасном: песни-наставники. Любимые. Поют все»
21.00 — 22.30 - конференц-зал, 2 этаж
«Осторожно, фейки!» – мастер-класс от эксперта ЮФУ Любови Шароновой
21.00–23.00 - лекториум, 0 этаж
«Этапы производства кинофильма от идеи до экрана» – лекция от режиссера Сергея Артамонова.
22.00 – 22.50 - зимний сад, 1 этаж
Выступление музыкантов Концертного оркестра духовых инструментов имени Владимира Еждика.
Многие мероприятия проводятся по предварительной записи. Зарегистрироваться на них можно на сайте публичной библиотеки и офлайн — на первом этаже ДГПБ.
БИБЛИОТЕКИ РОСТОВА
Библиотечно-информационный центр имени Д. С. Лихачева
ул. Профсоюзная, 45, - 17.00 — 20.00.
Центральная городская модельная детская библиотека имени В. И. Ленина
Коммунистический пр., 14, - 17.00 — 20.00.
Детская модельная библиотека имени А. С. Пушкина
пл. Свободы, 4 , - 16.00 — 19.00.
Библиотечно-информационный центр имени Ю. А. Гагарина
пр. Королева, 3, - 17.00 — 20.00.
Библиотека имени Н. К. Крупской
Комиссаровский пер., 9/95, - 17.00 — 20.00.