Как учитель немецкого языка из Цимлянска Галина Коробова «заразила» любовью к иностранным языкам несколько поколений учеников

Галина Николаевна Коробова привела в профессию и преподавателя немецкого языка лицея №1 Цимлянска Юлию Ильину. Фото : личный архив героинь публикации

- Кто такой педагог-наставник? Для меня это профессионал с большим опытом, увлеченный своим делом, отдающий всего себя детям. Мой пример – это Галина Николаевна Коробова, именно она вовлекла меня в профессию, - делится учитель немецкого языка лицея № 1 Цимлянска Юлия Ильина.

ВСЕГДА МЕЧТАЛА ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ

Галина Николаевна всегда мечтала изучать языки и после Ростовского пединститута преподавала немецкий в станицах Хорошевская и Маркинская Цимлянского района, позже в лицее №1, где и продолжает работать по настоящее время, стаж работы в лицее и профсоюзный стаж составляет более 35 лет. Заслуженный учитель России стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года 2007» и победителем полуфинала конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей», имеет благодарность Комитета Госдумы по образованию и науке.

За этими регалиями — реальные результаты детей, ведь Галина Николаевна умеет сложное объяснить просто. И многие ее ученики участвуют в олимпиадах, форумах, фестивалях, побеждают на конференциях. Учитель с огромным опытом остается современной: организует дистанционное обучение с ребятами с ОВЗ, ведет свой сайт, консультирует родителей, дает ребятам практические советы по изучению иностранного языка.

Вместе с учениками Галина Коробова принимает участие во Всероссийских марафонах, в международных форумах и во Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat». За победу во Всероссийском марафоне «Музыка немецкого» была награждена грантом на образовательное путешествие в Германию летом 2019 года. Также приняла участие в курсе «Норд-Нордост»: Гамбург – Любек –Фленсбург – Росток – Берлин.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Учитель является активным участником межзональных научно-методических семинаров «Диссеминация передового педагогического опыта лучших учителей Ростовской области». Галина Николаевна активно транслирует свой педагогический опыт, принимает участие в работе курсов повышения квалификации, выступает с докладами, проводит мастер – классы и языковые тренинги для учителей иностранных языков.

- Я не единственная ученица Галины Николаевны. Учитель вырастила и воспитала целую плеяду талантливых учителей-филологов. Виктория Макарова, Надежда Мунтян, Мария Макоева продолжают дело педагога-наставника, преподают и изучают немецкий язык, - говорит Юлия Ильина победитель конкурса «Учитель года Дона — 2012» и конкурса лучших учителей РФ — 2013. - Благодарна судьбе, что имею такого прекрасного друга, педагога и наставника. И теперь мы с Галиной Николаевной - команда единомышленников, и подтверждением этому является общая командная победа во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего 2021» в Санкт – Петербурге.