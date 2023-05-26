Учить детей необходимо с любовью и открытой душой

Фото: из архива Ларисы Федоровой

В чем сила детской мечты? Психологи говорят, что в них содержится огромная сила – незыблемая вера в то, что они обязательно сбудутся. Кроме этого, детские мечты могут стать крепким фундаментом для дальнейшей реализации человека в личном бизнесе. О том, как мечта привела к открытию собственного обучающего центра и как удается совмещать бизнес и семью, мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с руководителем Центра дополнительного развития «LeaderLand» Ларисой Михайловной Федоровой.

- Лариса Михайловна, расскажите - кем Вы хотели стать в детстве?

- Есть такое утверждение, что все мечты родом из детства. Я с ним согласна на все 100%. В моем случае детские мечты стали некими пунктами плана, которому я следую уже много лет. Я рано оказалась за школьной скамьей, поскольку моя мама работала учителем начальных классов. Уже в 5 лет я собирала детей во дворе и устраивала «уличную школу». Возможность «преподавать» вызывала у меня много радости и гордости. Поэтому уже в детстве я мечтала стать педагогом. А с годами эта мечта конкретизировалась – я решила помогать детям в изучении языков.

- Как Вы шли к своей мечте?

- В школе я сразу поняла, что будущий преподаватель должен учиться хорошо, и потому окончила школу с серебряной медалью. Исполнила и другую амбициозную задачу – поступила в Ростовский Государственный Педагогический Университет на факультет славянской и западноевропейской филологии. Потом были 20 лет педагогической деятельности. Я преподавала в образовательных учреждениях разного уровня. Были и курсы иностранных языков, и школы, и институт.

Фото: из архива Ларисы Федоровой

- Когда у Вас появилась идея открыть свой центр для детей?

- Когда я попала в Центр дополнительного образования, мне предложили его возглавить. Это была хорошая возможность изучить деятельность образовательного учреждения. И там я почувствовала, что смогу сделать что-то подобное уже сама. Привлекло и то, что сфера образования позволяет оказывать большой спектр услуг самостоятельно.

- Какой смысл Вы вложили в название «LeaderLand»? И на какие предметы сделан упор в учебных планах?

- «LeaderLand» переводится с английского, как «земля лидеров». Мы постарались сделать так, чтобы наши ученики были уверенными в себе и в своих возможностях, и, конечно, имели глубокие знания. Упор в нашем Центре идет на изучение языков, хотя в дальнейшем мы планируем расширять спектр услуг и развивать новые для нас направления, например, будем вводить математические дисциплины.

- Образовательный процесс – это не только передача определенных знаний, но еще и воспитание. Какой концепции вы придерживаетесь в Центре в этом плане?

- Главное в концепции нашего Центра - относиться к детям и учить их так, как ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ ОТНОСИЛИСЬ И УЧИЛИ НАШИХ ДЕТЕЙ. А научить детей, не любя их и не влюбив в себя – невозможно. Очень важно, чтобы они тебе доверяли. Мы все прикасаемся к их душам и оставляем в них след. А, значит, мы обязаны делать это с любовью и открытой душой. Для меня не представимо, чтобы в образовательной деятельности видеть только работу – нудную и рутинную. Я не понимаю, как можно не хотеть обнять детей, чем-то вкусным угостить, помочь советом.

Фото: из архива Ларисы Федоровой

- Многим женщинам сложно совмещать семью и бизнес. Как Вам это удается?

- Конечно, как у любой мамы, у меня есть постоянная необходимость и желание уделять максимум внимания своим детям. И самое сложное – это совмещать руководство, педагогическую деятельность и семью. Но, благодаря семье, мне все удается. Муж выручает с обслуживанием здания, дети, по возможности, помогают поддерживать порядок в Центре. И дома большинство забот взяли на себя. Их у меня трое. Старшая дочь учится также на преподавателя русского и английского языков. Все мои дети обучались в Центре, младшие сыновья по сей день посещают групповые занятия по английскому языку.

- Какими достижениями Вы больше всего гордитесь?

- Больше всего меня вдохновляет то, что мои ученики влюбляются в профессию педагога. Многие стали преподавать в школах, колледжах, высших учебных заведениях благодаря нам. И, конечно, когда смотришь на детей, которые прибегают в Центр с улыбками и радостью, то думаешь: «Как их можно не любить?! И как можно отказаться от этого дела?!». Сам факт, что дети выбирают вас, это ли не повод для гордости?

- Открыть свой детский центр было, наверняка, не просто. С какими сложностями вы столкнулись, и какая помощь помогла реализовать задуманное?

- Когда мы накопили достаточный опыт, то встал вопрос о том, где проводить занятия нашего Центра. Хотелось, чтобы помещение было новым, просторным и красивым. Здание мы искали долго, и в итоге нашли прекрасный вариант, который отвечал всем нашим требованиям. Но его нельзя было взять в аренду, только выкупить. Сумма была, естественно, непосильная.

Единственным выходом из этого положения стала ипотека на коммерческую недвижимость. С отделением банка «Центр-инвест» в г. Аксай мы уже неоднократно сотрудничали, поэтому пошли в банк практически с мольбой о помощи. И там от нас не отвернулись. Процедура оформления не заняла много времени и сил, и уже 1 сентября мы открыли двери нашего Центра. А первые ученики получили возможность обучаться в светлых и просторных кабинетах.

- Я часто думаю: «Вот выпущу этих детей, и буду искать себе замену». Но из года в год продолжаю, ведь осознание своей нужности этим детям помогает и подпитывает. Как эмоционально, так и физически, - сказала Лариса Федорова в заключение.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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