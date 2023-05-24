«В приоритете - вопрос оздоровления и летний отдых детей»: Депутаты фракции «Единая Россия» обсудили готовность донских лагерей к летнему сезону

Депутаты посвятили собрание фракции «Едина Россия» вопросам подготовки летней детской оздоровительной кампании, а также лично убедились в готовности лагерей. Фото: ЗС РО

В этом году в бюджете Ростовской области на 282 миллиона рублей увеличили расходы на детский летний отдых. Эти средства предусмотрены на ремонт, покупку нового оборудования, на приобретение инвентаря и мебели в детских лагерях. Этот и другие вопросы, касающиеся детского отдыха, обсудили депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области на выездном собрании в селе Покровское Неклиновского района.

ЭТИМ ЛЕТОМ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУТ 82 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ

- Если прошлым летом в детских оздоровительных лагерях отдохнули 77 тысяч детей, то этим летом их число увеличится до 82 тысяч. Плюс около 16 тысяч наших детей поедут отдыхать и лечиться за пределы Ростовской области: в Минеральные воды, в Крым, на Черноморское побережье, в Кабардино-Балкарию. Это тоже важный элемент летней оздоровительной компании, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Но не все ребята будут только оздоравливаться. Кто-то будет просто отдыхать с родителями, либо в школьных лагерях по месту жительства. По этому направлению тоже предусмотрена помощь и поддержка.

- Это очень важная работа. Для себя мы считаем приоритетным вопрос оздоровления детей и их летнего отдыха, - добавил спикер донского парламента.

Так как не каждый родитель может позволить себе расходы на летний отдых ребенка, в законе предусмотрено бесплатное оздоровление и бесплатный отдых малообеспеченных семей. А в этом году добавилась новая категория – дети мобилизованных жителей области.

По словам Александра Ищенко, дети мобилизованных смогут либо бесплатно оздоравливаться в лагерях, либо семьи смогут получить компенсацию из областного бюджета.

ПОСЛЕДНИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА ОТКРОЮТСЯ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ

Перед собранием фракции депутаты проинспектировали Санаторный оздоровительный комплекс «Мир» в хуторе Красный Десант. Лагерь находится на берегу Азовского моря. За одну смену оздоровительный комплекс принимает до 1020 человек. И уже 25 мая сюда заедут первые юные посетители летней смены.

В этом году на территории комплекса появились новые комфортабельные корпуса. А также - большая игровая зона и пляж, где ребята смогут не только отдохнуть, но и попрыгать на батутах и покачаться на гамаках. В оздоровительную программу включен массаж, работа с психологом, бассейн и реабилитация посредствам адаптивной верховой езды.

- Но важно понимать, что не все оздоровительные комплексы откроются одномоментно. 25 мая к приему маленьких гостей будут готовы лагеря, направленные на оздоровление детей. Чуть позже откроются и другие лагеря отдыха, в том числе пришкольные. А последние лагеря отдыха начнут работать в начале июля. Мы весь этот период времени вместе с исполнительными органами власти и муниципалитетами будем сопровождать работу по готовности оздоровительных детских учреждений к летнему отдыху наших деток, - заключил Александр Валентинович.

В свою очередь, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев отметил, что в Ростовской области подготовка к летней оздоровительной кампании проведена должным образом.