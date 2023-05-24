Поклонница певца SHAMAN из Ростова поехала за кумиром в Санкт-Петербург, чтобы сняться в его клипе

SHAMAN собирается выпустить клип на новую песню. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Ростова снялась в клипе певца SHAMAN. 34-летняя Марина прошла кастинг и приехала в Санкт-Петербург, чтобы «помочь» любимому исполнителю.

О кастинге для участниц проекта SHAMAN сообщил в соцсетях в апреле. Чтобы пройти отбор, девушкам предложили заполнить анкету, прислать несколько фотографий и видео о себе.

— Стать персонажами музыкального видео на свежую песню могут все желающие поклонницы моего творчества из Северной столицы и те, кто смогут приехать в Санкт-Петербург 1 мая, —написал артист.

По каким критериям оценивали девушек, неизвестно. Из всех желающих выбрали сто красавиц — в их числе оказалась и ростовчанка.

Когда счастливые поклонницы начали получать приглашения, стал известен и примерный сюжет клипа. Девушкам предлагали примерить на себя роль невесты известного исполнителя. По словам Марины, она решилась на съемки, потому что хотела поддержать кумира.

— Я просто девчонка рыжая из Ростова-на-Дону, которая хотела попасть в клип и попала. Платье привезла свое, дорогу и жилье оплачивала сама. Мне просто хотелось помочь любимому артисту, — рассказала Марина.

Марина приехала из Ростова в Санкт-Петербург, чтобы помочь артисту. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Правда познакомиться с SHAMAN поближе ростовчанке не удалось. Как позже признался сам певец, из-за жесткого съемочного графика ему едва удавалось перекинуться с девушками парой слов.

Но, кажется, любовь поклонниц к кумиру меньше от этого не стала.

— Была только на одном концерте SHAMAN, но мне очень нравится его творчество. Цепляет какая-то энергетика артиста, его песни. На съемках увидела певца, но не более. Конечно, интересно было бы узнать его как творческий человек творческого человека, — говорит ростовчанка.

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