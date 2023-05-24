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Общество24 мая 2023 15:46

Поклонница певца SHAMAN из Ростова поехала за кумиром в Санкт-Петербург, чтобы сняться в его клипе

Ростовчанка оказалась одной из ста женщин со всей страны, которые прошли кастинг артиста
Михаил СТРИЖЕВ
SHAMAN собирается выпустить клип на новую песню.

SHAMAN собирается выпустить клип на новую песню.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Ростова снялась в клипе певца SHAMAN. 34-летняя Марина прошла кастинг и приехала в Санкт-Петербург, чтобы «помочь» любимому исполнителю.

О кастинге для участниц проекта SHAMAN сообщил в соцсетях в апреле. Чтобы пройти отбор, девушкам предложили заполнить анкету, прислать несколько фотографий и видео о себе.

— Стать персонажами музыкального видео на свежую песню могут все желающие поклонницы моего творчества из Северной столицы и те, кто смогут приехать в Санкт-Петербург 1 мая, —написал артист.

По каким критериям оценивали девушек, неизвестно. Из всех желающих выбрали сто красавиц — в их числе оказалась и ростовчанка.

Когда счастливые поклонницы начали получать приглашения, стал известен и примерный сюжет клипа. Девушкам предлагали примерить на себя роль невесты известного исполнителя. По словам Марины, она решилась на съемки, потому что хотела поддержать кумира.

— Я просто девчонка рыжая из Ростова-на-Дону, которая хотела попасть в клип и попала. Платье привезла свое, дорогу и жилье оплачивала сама. Мне просто хотелось помочь любимому артисту, — рассказала Марина.

Марина приехала из Ростова в Санкт-Петербург, чтобы помочь артисту.

Марина приехала из Ростова в Санкт-Петербург, чтобы помочь артисту.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Правда познакомиться с SHAMAN поближе ростовчанке не удалось. Как позже признался сам певец, из-за жесткого съемочного графика ему едва удавалось перекинуться с девушками парой слов.

Но, кажется, любовь поклонниц к кумиру меньше от этого не стала.

— Была только на одном концерте SHAMAN, но мне очень нравится его творчество. Цепляет какая-то энергетика артиста, его песни. На съемках увидела певца, но не более. Конечно, интересно было бы узнать его как творческий человек творческого человека, — говорит ростовчанка.

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