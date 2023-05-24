Алексей Логвиненко: Уже в этом году на маршруты города могут выйти более 100 новых автобусов

Алексей Логвиненко побывал с рабочим визитом на «АТП-5». Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Власти Ростова проводят планомерную работу по улучшению транспортного обслуживания жителей донской столицы. Среди мер, которые принимаются, - обновление подвижного состава. В среду, 24 мая, глава администрации города Алексей Логвиненко побывал с рабочим визитом на одном из крупнейших автотранспортных предприятий города «АТП-5» и посмотрел, как там идет замена автопарка.

СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ

На сегодня городом проведено 30 открытых конкурсов на осуществление пассажирских перевозок с 1 августа текущего года и уже заключено 28 муниципальных контрактов.

К компаниям, которые будут допущены к перевозке пассажиров, предъявляется ряд обязательных требований. В расчет берется предельный срок эксплуатации транспортных средств, которые будут выходить на городские маршруты, - не более десяти лет. Экологические характеристики двигателя должны быть не ниже «ЕВРО-4». Каждая единица общественного транспорта должна быть оборудована кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных людей, автоинформаторами, электронными информационными табло, а также оснащена системой видеонаблюдения в салоне.

Чтобы всем этим требованиям соответствовать, автотранспортные предприятия города обновляют подвижной состав.

Всего до конца года перевозчики Ростова-на-Дону планируют приобрести более 100 новых автобусов – 71 единицу газовых и 30 дизельных. В целом, средний возраст ростовских автобусов уменьшится: они помолодеют с шести лет и семи месяцев до пяти с половиной лет.

Перевозчик «Янтарь 1» уже купил десять автобусов большого класса марки «МАЗ». Муниципальными предприятиями также планируется приобретение 45 единиц подвижного состава. «Ростовская транспортная компания» закупит 20 электробусов и зарядные станции к ним. «Ростовпассажиртранс» планирует приобрести в лизинг 25 новых автобусов большого класса. Еще 42 автобуса будут приобретены за счет областного бюджета и софинансирования города.

ЗАКУПИЛИ 14 АВТОБУСОВ

На сегодня «АТП-5» также приобрела 14 единиц автобусов большого класса марки «НефАЗ» на газовом типе двигателя. Эти автобусы задействованы на маршрутах, которые обслуживают жителей Северного жилого массива. И на сегодня два из закупленных автобуса уже курсируют по маршруту № 77.

- Это одна из первых партий, которые мы приобрели после пандемии. Транспорт современный, отвечает всем требованиям: есть пандусы, кондиционеры, цифровое табло. Работают на экологически чистом топливе — метане, - показал автобусы председатель совета директоров «АТП-5» Магомед Дарсигов.

Алексей Валентинович пообщался с коллективом и узнал о дальнейших планах по модернизации и развитию предприятия. Так, в 2022 году было завершено строительство газозаправочной станции на территории АТП. Всего станция рассчитана на шесть газовых постов, а также имеет два дизельных и один электрический пост для зарядки электромобилей. И это направление будет и дальше развиваться, поскольку общее количество парка подвижного состава предприятия составляет 172 единицы транспорта из них 128 единицы – на газовом типе двигателя.

- Транспортные предприятия понимают правильность требований Администрации города по обновлению подвижного состава. Более ста новых автобусов могут появиться на маршрутах Ростова к концу этого года. АТП -5 уже приобрела 14 новых автобусов, вложив 180 млн инвестиций. Общественный транспорт Ростова должен быть современным и комфортным, - подчеркнул Алексей Логвиненко.