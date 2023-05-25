Ростовская «Рублёвка» появится рядом с ТЦ «Мега»: объявлен старт продаж квартир в жилом комплексе «Флора»

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Городской комфорт и атмосфера пригорода. Свежий воздух и красивый пейзаж. Одним словом, настоящее открытие для тех, кто ценит жизнь в обособленном от городской суеты месте, при этом не теряя связь с ритмом мегаполиса.

Впечатляющий масштаб проекта – 30 гектаров под жилую застройку и собственную инфраструктуру (школа, два детских сада, спорткомплекс, торговые ряды под ярмарку выходного дня). И актуальный тренд в концепции благоустройства: двор-парк, аллея с фонтаном, площадки для игр, спорта, отдыха. Есть даже площадка для выгула собак!

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

О ПРОЕКТЕ

Комфортабельный жилой комплекс «Флора» расположен в престижном месте – в посёлке Янтарный, в трёхминутной доступности от Мега-парка. Рядом – несколько элитных коттеджных посёлков с полноценной инфраструктурой, что позволяет совмещать комфортный режим работы и досуга.

Рядом с жилым комплексом располагается парк-отель «Каньон» с тремя прудами и благоустроенной территорией для прогулок и отдыха. Кроме того, в непосредственной близости находятся стадион (п. Водопадный), Дворец спорта с бассейном (Аксай), Ледовая арена (Аксай), Мега-парк, крупные торговые центры (ТЦ «Мега», «Ашан», ТЦ «Мир ремонта», «Лента»), Феодоровский храм (п. Янтарный) и Яблоневые сады. А в округе есть вся необходимая инфраструктура: больницы, поликлиники, образовательные учреждения.

Внутридворовые пространства ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

В копилке преимуществ – хорошая транспортная доступность, как для автомобилистов, так и для тех, кто пользуется общественным транспортом. Расположение рядом с Аксайским проспектом, трёхминутная доступность до пересадочного пункта у ТЦ «Мега» и все действующие маршруты (Ростов-на-Дону, Аксай, Александровка).

Для удобства жителей предусмотрен подземный паркинг и закрытый двор-парк, в которых можно будет отдохнуть всей семьёй. За безопасность на территории комплекса отвечает служба охраны и система видеонаблюдения.

ЖК «Флора». Фото предоставлено пресс-службой застройщика ГК «Доннефтестрой».

Цены стартуют от 2,4 млн рублей. Покупателям предлагаются квартиры с ремонтом «под ключ», White Box, стройвариант. Первая линия строительства включает три дома от 16 до 17 этажей. Срок сдачи первых трёх корпусов и ключи – 2025 год.

Офис продаж ГК «Доннефтестрой»: +7 (863) 204-61-97, 204-63-33,

What’s app: 8 (928) 270-05-05

Сайт застройщика, Телеграм, Вконтакте.

Проектная декларация на ДОМ.РФ

Реклама. ООО СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ-АКСАЙ