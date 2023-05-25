Алексей Логвиненко: «Креативные индустрии - это драйвер современной экономики и вектор стратегии развития Ростова»

Глава администрации поздравил основательниц ростовского бренда одежды, который на всю страну славит донскую столицу. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Ростов-на-Дону, несмотря на санкционное давление, развивает промышленность, в том числе и легкую. И город с гордостью может представить известный на всю страну бренды одежды. Среди них - DNK Russia и DNK Kids. Их производят на предприятии «ДНК-РУС» - ярком представителе креативных индустрий. Компания разрабатывает и производит одежду для взрослых и детей. Как сегодня обстоят дела на производстве — с рабочим визитом в четверг, 25 мая, компанию посетил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ПОСВЯТЯТ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ РОСТОВУ-НА-ДОНУ

Производственная мощность предприятия составляет 2600 единиц готовой продукции в год. Ее создают силами 120 сотрудников. Они также занимаются проектами, которые посвящены культурным кодам различных регионов. В числе таких проектов и новая коллекция одежды «Ростов-на-Дону».

- Сегодня драйвером современной экономики выступают креативные индустрии. Они же являются и новым вектором стратегии развития нашего города, - уверен Алексей Валентинович. - И для поддержки начинающих предпринимателей в сферах производства и креативных индустрий в Ростове действуют льготные программы.

Так, Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставляются займы по льготным ставкам от 1 процента до 5 процентов для предпринимателей, у которых с момента регистрации бизнеса еще не прошло 12 месяцев.

Поскольку встреча с сотрудниками компании состоялась накануне Дня российской предпринимательства, который отмечается 26 мая, в преддверии праздника Алексей Логвиненко вручил награды основательницам ООО «ДНК-РУС».

- Поздравляю дружный коллектив компании с профессиональным праздником! Желаю новых проектов, идей и роста! - обратился к сотрудникам оригинального бренда глава администрации города.

ГОРОД ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Более пяти лет назад бренд, прославивший Ростов на всю страну, создали Ольга Коваленко и Анна Алексеева.

- Одно из направлений посвящено достижениям и людям России. Философия DNK Russia отражается во фразе «Сделано в России». Это и есть наш источник вдохновения, - говорит дизайнер Ольга Коваленко

Свою продукцию бренд реализует прежде всего для ростовчан. Как через официальный интернет-магазин, так и через розничные магазины в одном из городских торговых центров.

С 2023 года компания помимо привычных задач взялась за новое направление — пошив фирменной одежды для крупных организаций. На сегодня компания планирует расширять производство на территории Ростова-на-Дону, а значит увеличивать число рабочих мест и налоговых отчислений в казну города.

Бренд ищет поддержку для воплощения нескольких проектов, посвященных культурным кодам различных регионов России. Чтобы показать свой потенциал, компания продемонстрирует новую коллекцию «Ростов-на-Дону».

- Целью всех проектов является популяризация культуры различных регионов с помощью одежды, патриотическое воспитание молодежи, - рассказали на производстве.

В свою очередь Департамент экономики города Ростова-на-Дону оказывает сопровождение и информационное консультирование предпринимателям Ростова, в том числе и компании ООО «ДНК-РУС» по вопросам имущественной поддержки в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов» и Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства.