Старый аэропорт Ростова-на-Дону: что было и что будет на месте легендарного аэродрома с вековой историей

Фото: пресс-служба "ЮСИ"

Старый аэропорт Ростова-на-Дону имеет богатую, почти вековую историю. За это время от сменил роли от стратегически важного объекта для советских войск до практически торгового центра, в который его пытались превратить. Но в считанные годы эту территорию ожидают глобальные перемены. Вспоминаем историю легендарного аэропорта и разбираемся, что и когда здесь появится в ближайшие годы.

ЛЕТАЛИ В МОСКВУ И ТИФЛИС

Через два года аэропорту в Ростове-на-Дону исполнилось бы 100 лет — аэродром построили в 1925 году. Только сначала он был не на Шолохова, а в районе «Роствертола», тогда известного как Нахичеванский Дачный поселок. Первые годы с этого аэродрома отравлялись рейсы в Москву и Тифлис — нынешний Тбилиси.

Спустя 13 лет, в 1938-м, здание перенесли на 1938 на Новочеркасское шоссе, где оно сейчас и находится. Во время Великой Отечественной войны этот аэродром на юго-западе Союза, играл важную роль для Красной Армии. Но при отступлении нашим войскам пришлось взорвать все ключевые объекты аэродрома.

ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ ЗДАНИЕМ В ЕВРОПЕ

Полвека назад, в 70-е, для ростовского аэровокзала был разработан новый проект. Архитекторы спланировали здание таким образом, чтобы с площади оно выглядело как четыре самолета Ту-144. Оригинальный проект был даже удостоен первой премии европейском конкурсе аэровокзальных зданий. Его воплотили в жизнь в 1977 году.

Спустя годы аэропорт донской столицы неоднократно модернизировали. В 2007 году ростовская аэрогавань отметила юбилей — здесь обслужили более двух миллионов пассажиров, а за последние годы это число выросло более чем вдвое. В 2013 году ростовский аэропорт вошел в десятку самых загруженных в России.

Фото: пресс-служба "ЮСИ"

ЗАКРЫТ И ЗАБРОШЕН

Вопрос переноса аэровокзала ставился еще в советские времена. Но строительство «Платова» началось только в 2011 году. Новый аэропорт был открыт 7 декабря 2017-го, за полгода до старта Чемпионата мира по футболу — 2018. В тот же день легендарный старый аэропорт закрыли за ненадобностью.

В течение нескольких лет объект был заброшен. В 2021 году на взлетно-посадочной полосе ростовского аэропорта открыли продовольственную ярмарку, а само здание на время превратилось в самый необычный в регионе торговый центр — с сохранившимися стойками регистрации на рейсы.

ЗДЕСЬ БУДЕТ СОСРЕДОТОЧЕНА ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Торговая страница истории этой территории продолжалась недолго. Власти региона понимали, что аэропорт — стратегически важная зона, которая требует перспективного развития. Уже в апреле 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый проект развития территории. Планируется, что к 2040 году это место станет новым центром города.

На пока пустующем участке территории аэропорта должны появиться школы, детские сады, поликлиника, парки, торговые и офисные центры, храмы, рестораны и кафе, спорткомплекс, бассейн, театр и даже правительственные здания. По его словам губернатора, городская жизнь будет сосредоточена на этой территории.

В рамках проекта на участке будет также возведено новое жилье. Реализацией возможно займется группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая уже известна в городе своими микрорайонами «Красный Аксай», «Вересаево» и «Левобережье», полюбившимся ростовчанам.