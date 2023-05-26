В клубном доме в центре Ростова появятся квартиры с системой «умный дом»

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

ГК «Альянс» внедрит систему «умный дом» в клубном доме бизнес-класса «Лермонт». Современные решения позволят собственникам квартир обеспечить безопасность жилья и ощутить новый уровень комфорта.

Этот жилой комплекс отвечает всем современным запросам для комфорта будущих жильцов, поэтому в каждой квартире девелопером будет установлена система «умный дом».

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ

Собственники смогут быстро решать повседневные задачи и экономить время. Так, например, в доме будут установлены датчики протечек воды, автоматическое открытие ворот на паркинг, круглосуточное наблюдение и бесконтактное открытие дверей. Также жильцам не нужно будет каждый месяц отправлять данные с приборов учета, информация автоматически передается в управляющую компанию.

Клубный дом «Лермонт» в Ростове-на-Дону — обособленное пространство, отвечающее современным требованиям комфорта, в котором все продумано до мелочей. Это - тихая гавань в самом сердце города. Формат дома сочетает в себе высокую доступность инфраструктуры и солидное окружение.

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА И ТРЕХМЕТРОВЫЕ ПОТОЛКИ

Ключевая особенность клубного дома «Лермонт» — в приватности: в комплексе всего 16 квартир, по две на каждом этаже. Площадь планировок — от 83 до 126 квадратных метров. Профессиональная шумоизоляция пола создаст в каждой квартире комфортное пространство без внешних звуков. Вопрос с поиском места для автомобиля в центре решает двухуровневый подземный паркинг на 20 машино-мест. Входная группа на первом этаже будет выполнена по авторскому дизайн-проекту.

Планировка двухкомнатной квартиры площадью 83,4 кв.м. Клубного дома “Лермонт”. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Планировка четырехкомнатной квартиры площадью 126,1 кв.м. Клубного дома “Лермонт”. Фото: предоставлено ГК "Альянс"

А еще в квартирах - трехметровые потолки и большие количеством панорамных окон, выходящих на три стороны. Это делает жилье светлым и визуально еще более просторным. Из таких окон любоваться видами Ростова особенно приятно.

Обращайтесь в офис отдела продаж ГК «Альянс», где менеджеры ответят на все ваши вопросы о клубном доме и возможностях планировочных решений. Телефон: +7-863-204-61-45.

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