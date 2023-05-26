В клубном доме в центре Ростова появятся квартиры с системой «умный дом»

Фото: предоставлено ГК "Альянс"
ГК «Альянс» внедрит систему «умный дом» в клубном доме бизнес-класса «Лермонт». Современные решения позволят собственникам квартир обеспечить безопасность жилья и ощутить новый уровень комфорта.
Этот жилой комплекс отвечает всем современным запросам для комфорта будущих жильцов, поэтому в каждой квартире девелопером будет установлена система «умный дом».
Фото: предоставлено ГК "Альянс"
ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Собственники смогут быстро решать повседневные задачи и экономить время. Так, например, в доме будут установлены датчики протечек воды, автоматическое открытие ворот на паркинг, круглосуточное наблюдение и бесконтактное открытие дверей. Также жильцам не нужно будет каждый месяц отправлять данные с приборов учета, информация автоматически передается в управляющую компанию.
Клубный дом «Лермонт» в Ростове-на-Дону — обособленное пространство, отвечающее современным требованиям комфорта, в котором все продумано до мелочей. Это - тихая гавань в самом сердце города. Формат дома сочетает в себе высокую доступность инфраструктуры и солидное окружение.
ПАНОРАМНЫЕ ОКНА И ТРЕХМЕТРОВЫЕ ПОТОЛКИ
Ключевая особенность клубного дома «Лермонт» — в приватности: в комплексе всего 16 квартир, по две на каждом этаже. Площадь планировок — от 83 до 126 квадратных метров. Профессиональная шумоизоляция пола создаст в каждой квартире комфортное пространство без внешних звуков. Вопрос с поиском места для автомобиля в центре решает двухуровневый подземный паркинг на 20 машино-мест. Входная группа на первом этаже будет выполнена по авторскому дизайн-проекту.
Планировка двухкомнатной квартиры площадью 83,4 кв.м. Клубного дома “Лермонт”. Фото: предоставлено ГК "Альянс"
Планировка четырехкомнатной квартиры площадью 126,1 кв.м. Клубного дома “Лермонт”. Фото: предоставлено ГК "Альянс"
А еще в квартирах - трехметровые потолки и большие количеством панорамных окон, выходящих на три стороны. Это делает жилье светлым и визуально еще более просторным. Из таких окон любоваться видами Ростова особенно приятно.
Обращайтесь в офис отдела продаж ГК «Альянс», где менеджеры ответят на все ваши вопросы о клубном доме и возможностях планировочных решений. Телефон: +7-863-204-61-45.
Реклама. Застройщик ООО "Альянс-Центр" . Проектная декларация на сайте наш.дом.рф