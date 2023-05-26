Алексей Логвиненко рассказал о готовности нового футбольного поля на Гребном канале «Дон»

Уже 1 июня на поле пройдут первые соревнования. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Весной 2023 года спортивная инфраструктура Ростова-на-Дону пополнилась еще одним значимым объектом. Алексей Логвиненко рассказал жителям донской столицы о готовности нового футбольного поля на Гребном канале «Дон» в левобережной зоне города.

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОЙДУТ 1 ИЮНЯ

- На Гребном канале «Дон» отремонтирован и сдан в эксплуатацию футбольный стадион с искусственным покрытием и трибунами, - сообщил радостную для всех любителей спорта новость глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Затраты из городского бюджета составили почти 24 миллиона рублей.

Теперь в городском спортивном кластере Гребного канала располагаются уже два футбольных полноразмерных поля, предназначенных для игр и тренировок. И на новом поле уже проходят тренировки команд.

- Уже первого июня, в Международный день защиты детей, мы проведем на нем турнир для маленьких, восьмилетних, футболистов, - подчеркнул Алексей Валентинович. - На соревнования уже зарегистрировались 16 команд. Уверен, что это будет настоящий футбольный праздник!

Напомним, на 16-м заседании городской Думы, когда был принят бюджет города на 2023-2025 годы, было указано, что 10 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт спортивной площадки для футбола Гребного канала «Дон».

ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ

Гребной канал «Дон» по праву считается одним из крупнейших спортивных сооружений на Юге России. Это не только тренировочная база для подготовки спортсменов высокого уровня по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле, но и спортивная школа с отделениями по волейболу, триатлону, футболу, теннису, скалолазанию, велоспорту, скейтбордингу, акробатическому рок-н-роллу.

- Это огромный кластер для всех любителей движения! Для одних — это место активного отдыха, для других – площадка или акватория для соревнований, для третьих – тренировочное пространство, - считает глава администрации города Алексей Логвиненко.

Ростовчане практически в любую погоду рады заниматься на беговой и велосипедной дорожке протяженностью более шести тысяч метров, двумя футбольными полями с искусственным покрытием и двумя спортивными площадками для игры в мини-футбол. Также любители активного образа жизни пользуются теннисными кортами, площадками для пляжного волейбола, зона для стритбола, роллердром и комплекс специализированных трасс для занятия велоспортом, площадка ГТО с комплектом спортивно-технологичного оборудования, а также площадка для проведения спортивно-массовых мероприятий. И, конечно, многих манит водная гладь Гребного канала, которая всегда рада принять гребцов, пловцов и яхтсменов.

- Попасть сюда очень просто: несколько минут от центра города, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Сейчас самое время проявить физическую активность на свежем воздухе, особенно – когда для этого созданы необходимые и комфортные условия.

Добавим, донская столица активно вводит новые спортивные пространства и обновляет давно полюбившиеся ростовчанам. Так, в 2022 году было капитально отремонтировано и благоустроено одно из самых значимых спортивных пространств города — стадион «Арсенал». На эти цели было выделено более 59 миллионов рублей. Теперь стадион принимает важные соревнования: так в апреле здесь прошел четвертый международный турнир по футболу «Кубок Дружбы U-14».