Град размером с перепелиное яйцо прошел в нескольких районах Ростова

Град прошел в Северном микрорайоне и Военведе. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону".

В нескольких районах Ростова-на-Дону прошли ливень и град. Погода резко ухудшилась около 14 часов 26 мая, сообщили очевидцы.

Жители Северного рассказали, что сначала на микрорайон обрушился сильный дождь. После этого выпал крупный град. Диаметр градин достигал 4 сантиметра.

Судя по фото и видео читателей, град прошел и на Военведе. На кадрах — дворы и огороды, усеянные мелкими ледяными шариками.

В других районах пасмурно, но осадков пока нет. Ростовчане из Западного микрорайона сообщили о грозе и громе.

По словам людей, диаметр градин достигал 4 сантиметров. Фото: "КП-Ростов-на-Дону".

Ранее в донском управлении МЧС жителей Ростовской области предупредили об изменении погоды. Согласно прогнозу ростовского гидрометцентра, 26 и 27 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом.

Напомним, климатолог Александр Иошпа сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что дожди будут идти до 3 июня. По его словам, что осадки будут идти с перерывами, но небольшими. Например, в один день в Ростове будут гроза и сильный ветер, в другой — небольшие дожди, а позже — снова ливни. Специалист пояснил, что осадки связаны с фронтальным разделом: в одной точке сошлись теплый и холодный фронт, из-за чего возникает их турбулентное перемешивание.

Такая ситуация в районе Военведа. Фото: "КП-Ростов-на-Дону".

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