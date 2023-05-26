Алексей Логвиненко: «Прирост субъектов малого и среднего бизнеса за 4 месяца составил более 2 тысяч»

Алексей Логвиненко наградил предпринимателей. Фото: Дмитрий Кутепов

В пятницу, 26 мая, в День российского предпринимательства в Ростове прошел «Бизнес-форум бесконечных возможностей», в котором приняли участие более ста представителей бизнес-сообщества.

Мероприятие организовали на базе центра развития предпринимательства «Новый Ростов», который в этот день праздновал свое восьмилетие. За этот период там было предоставлено более 32 тысяч консультаций, а также разработали 787 бизнес-планов. При этом выживаемость на рынке резидентов составляет высокие 70 процентов.

Перед началом мероприятия глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поговорил с местными предпринимателями, в том числе с представителем компании, занимающейся инжинирингом и производством. Они помогают малому и среднему бизнесу установить новое оборудование и улучшить существующее, что является важным направлением в условиях замены импортной продукции.

— В Ростове-на-Дону всегда был особый дух предпринимательства. Сегодня в городе зарегистрировано более 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. 40 процентов экономики города составляют именно представители малого и среднего бизнеса. Они же дают людям рабочие места и заработную плату, — отметил Алексей Валентинович.

На форуме проходили обсуждения важных тем, связанных с импортозамещением, перспективами для бизнеса и оценкой бизнес-прогнозов. Более ста представителей бизнес-сообщества города приняли активное участие в живой дискуссии.

— Именно предприниматели являются локомотивом, который ведет страну вперед. От их деятельности зависит развитие, в том числе города и региона, а также благополучие нашей экономики, — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков. Он на форуме выступил в качестве эксперта, поделившись с собравшимися собственным опытом и ответив на ряд вопросов.

— И одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации города является создание оптимальных условий для развития малого и среднего предпринимательства, построение партнёрского диалога между властью и бизнесом. — отметил Алексей Логвиненко.

За первые четыре месяца текущего года количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на более чем на две тысячи. Это значительно больше, чем было за весь 2022 год.

— Подчеркну, в непростых экономических условиях наши предприниматели смогли перестроиться и удержать позиции., — сказал Алексей Логвиненко.

В настоящем году налог на землю для работников обрабатывающей промышленности сократили в два раза, что привело к улучшению их финансовой ситуации. Бизнес может положиться на поддержку ростовского муниципального фонда и развитие предпринимательства и центра развития предпринимательства «Новый Ростов». В текущем году почти две тысячи предпринимателей воспользовались бесплатными услугами, предоставляемыми центром.

— Уверен, общими усилиями мы можем достичь еще больших успехов, — резюмировал глава администрации города.