В Ростове создали жилой комплекс с уникальной зеленой зоной

Дарья Лукинова, ландшафтный дизайнер комплекса и руководитель компании «Green land». Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Завершается строительство жилого комплекса «Измаильский экоквартал». Владельцы квартир уже сейчас могут оценить благоустроенную зеленую зону. Специально для экоквартала был разработан уникальный ландшафтный дизайн, который, как обещают его создатели, будет радовать жильцов круглый год.

Ландшафтный дизайнер комплекса и руководитель компании «Green land» Дарья Лукинова рассказала об эстетических особенностях зеленой зоны и ее пользе.

- Какая площадь проекта для реализации ландшафтного дизайна? Какие задачи стояли по благоустройству данной территории?

Площадь благоустроенного двора ЖК «Измаильский экоквартал» более 3000 кв.м., поэтому выполнить ландшафтный дизайн на большой территории для многоквартирного комплекса – интересный опыт для ландшафтного архитектора.

Перед нами стояла важная задача - чтобы картинка во дворе была привлекательная 12/7: двенадцать месяцев в году, семь дней в неделю. Также учитывается тот факт, что идет этап заселения. Поэтому владельцы квартир уже сейчас, когда до сдачи комплекса осталось несколько месяцев наслаждаются благоустроенной территорией, где приятно находиться даже во время строительных работ.

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

- Какие особенности вы учитывали при создании ландшафтного дизайна в ЖК «Измаильский экоквартал»?

Двор комплекса условно разделен на две части: первая для солнцелюбивых и засухоустойчивых растений, а вторая для тех, кто хорошо переносит тень и добавляют в этой части цвет, помимо зеленого – белый, желтый, красный и так далее.

Также мы позаботились о том, чтобы минимизировать вероятность аллергии при таком разнообразии зелени. При подборе растений учитывались особенности цветения для максимально возможного безопасного нахождения во дворе. Почти все растения во дворе гипоаллергенные, например, наши девятиметровые платаны, которые растут сквозь паркинг.

Безопасно во дворе будет и для маленьких детей, потому что мы убрали в недоступные места растения, которыми можно уколоться: например, шипы барбариса. Это яркие растения, без них ландшафт не будет таким эффектным, при этом дотянуться до красных ягодок для малышей будет невозможно.

- Расскажите о пользе ландшафтного дизайна помимо эстетической составляющей?

Важно, чтобы ландшафтный дизайн сочетался с элементами двора, поэтому здесь спроектированы деревянные беседки, детские площадки и бетонные минималистичные клумбы.

Также растения во дворе гармонично сочетаются с архитектурой дома. Например, цветочные клумбы возле дома повторяют цветовую гамму кирпича каждого строения: пузыреплодник отвечает за коричневый цвет, дерен с белыми листами, белая гортензия и жасмин подчеркивают светлый кирпич и акцентируют внимание на графитовую отделку дома.

Можжевельники на прогулочной территории создают живую «зеленую» изгородь высотой до трех метров. Таким образом ландшафтный дизайн становится едиными продолжением комплекса, создавая акцентные детали.

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

- Как вы планируете продолжать развивать зелёную зону в ЖК «Измаильский экоквартал»? Будут ли новые виды растений?

В планах по озеленению стоит территория, где на данный момент заканчивается строительство финального третьего этапа жилого комплекса. Здесь ландшафт будет также органично продолжать архитектуру двора, и большое внимание будет уделяться разнообразию цветов и травяных растений.

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Также в этой части комплекса будет высажена большая ель и амфитеатр - место общего притяжения всех жильцов.

Помимо этого, в следующем сезоне по всей территории двора планируем высаживать весенне-цветущие растения: крокусы, тюльпаны, нарциссы. Ведь весной мы все так ждем появления ярких красок.

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