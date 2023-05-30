Школа начинается с директора: Как сделать школу местом, куда хочется возвращаться, и кузницей педагогов-профессионалов

Фото: из архива Галины Редько

- Говорить об этом человеке можно бесконечно! - говорят наперебой коллеги, когда речь заходит о директоре хутора Кривой Лиман Мартыновского района Галине Анатольевне Редько. Давайте разбираться почему!

С чего начинается школа?! С крыльца, с гардероба или столовой? Может, с обычного класса, где дети корпят над тетрадками? Тогда не с чего, а с кого. Если скажете, что любая школа начинается с директора — будете правы. Именно директор подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы!

Позади у Галины Анатольевны 40 лет педагогической работы, из них 15 лет - директором. Для любого человека это не просто период в жизни, а огромный путь, полный взлетов и падений, радостей и горестей, побед и неудач. Это - ее жизнь, призвание и радость.

Каждое утро Галины Анатольевны начинается со школьного порога. Она встречает всех ребят, идущих в школу хутора Кривой Лиман. Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то подскажет. А затем с головой погружается в ворох дел, которые требуют незамедлительного решения, и так уже много лет. Жизнь движется по одному и тому же кругу, но в нем есть свой смысл. Прекрасные организаторские способности, знание психологии помогают Галине Анатольевне увлечь педагогический коллектив общим делом. Талантливый управленец не боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, при этом сохраняет лучшие традиции школы. Галина Анатольевна поддерживает профсоюзную организацию школы и понимает важную роль профсоюзного движения для сплочения коллектива.

В работе директор щедро делится своими идеями, педагогическими задумками, помогает учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей профессии. И кропотливый ее труд как учителя для детей и наставника для молодых педагогов приносит свои плоды. За годы работы в школе она выпустила не одно поколение выпускников, воспитала и вырастила учителей, которые стали профессионалами.

Щедро делясь знаниями и опытом, Галина Анатольевна росла и сама. Из простого учителя выросла в грамотного и умелого руководителя. Галина Редько награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник образования».