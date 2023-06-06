Неповторимый колокольный звон и душевные народные песни: в Ростовской области прошел фестиваль «Золотовские купола»

Фото: Михаил Галабурдин

В хуторе Старозолотовском Константиновского района 4 июня состоялся XI фестиваль искусств и творчества «Золотовские купола». На одной площадке собрались ценители народной и духовной музыки, казачьей культуры и множество талантливых исполнителей.

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ ЗВОНАРЕМ

Третий год подряд на фестивале проходит колокольный концерт. В этом году впервые в мероприятии приняли участие сразу три передвижные звонницы из храмов Ростовской области.

Фото: Михаил Галабурдин

Колокольный звон в самом начале мероприятия придал празднику особую неповторимую атмосферу. Впервые звучание тридцати маленьких и больших колоколов, установленных рядом со сценой, а также на колокольне храма иконы Пресвятой Богородицы «Остробрамская» наполнило всю округу торжественными мелодиями.

- Мы стремимся прославить родной край, русскую культуру, показать подрастающему поколению как велика наша страна. И третий год проводим живой концерт колокольного звона. Попробовать себя звонарем смогли и гости фестиваля, - пояснила организатор фестиваля «Золотовские купола» Ирина Узденова. - Поначалу это был просто порыв души местных прихожан. Каждый человек, выходя из храма, хотел спеть, что-то сказать. Сейчас мы приглашаем на наш фестиваль самых талантливых исполнителей, настоящих самородков, которые знакомят всех гостей с удивительной казачьей культурой.

Фото: Михаил Галабурдин

«ФЕСТИВЛЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Перед гостями фестиваля с приветственной речью выступил настоятель храма — протоиерей Сергий Скляренко.

- Мы хотим вырастить нравственное поколение. Именно для этого мы устраиваем наш фестиваль и многие другие мероприятия. Это очень важно – почувствовать в творчестве человеческом божественное начало, - отметил протоиерей.

В концерте приняли участие творческие коллективы из разных городов Ростовской области – Константиновска, Семикаракор, Волгодонска, Ростова-на-Дону.

Фото: Михаил Галабурдин

Среди них: образцовый вокальный ансамбль «Виктория», народный хореографический коллектив «Девчата», хореографический коллектив «Новое поколение», ансамбль баянистов-аккордеонистов «Аккорд», образцовая шоу-группа «Ветер перемен» и другие. Гости праздника смогли послушать лирические народные песни, задорные волжские припевки, попурри на песни военных лет, а также увидеть озорные казачьи танцы и традиционные казачьи игры.

Фото: Михаил Галабурдин

Также все желающие приняли участие в открытых мастер-классах русских ремесел по плетению венков, росписи керамики и других. На площадке мероприятия работала ярмарка.

По словам организаторов, фестиваль они устраивают, в первую очередь, для детей. Ведь когда ребята воспитываются в атмосфере почитания, любви и сохранения традиций родного края, они растут обогащенными. Затем они передают свою любовь к самобытной культуре уже своим детям. В этом и есть преемственность поколений.