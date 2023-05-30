«Говорят, что я занимаюсь самолюбованием»: как студентка из Ростова впервые вышла на сцену и победила в международном конкурсе красоты

Надежда Баканова привезла с Кипра корону красоты. Фото: предоставлено героиней материала

Надежда Баканова из Ростова мечтала стать моделью с детства. Сначала ей мешала полнота, затем - невысокий по модельным меркам рост - 160 сантиметров. Все агентства отказывали Наде, и она, казалось, смирилась с тем, что ей никогда не блистать на подиумах. Но судьба оказалось щедрой на сюрпризы! Сейчас девушка снимается для рекламы одежды и обладает короной королевы красоты.

Ростовчанка с самого детства хотела быть моделью. Фото: предоставлено героиней публикации

«МЕЧТА НАЧАЛА СБЫВАТЬСЯ»

- Лет до десяти я была пухлым ребенком, потом, видимо, переросла. Вес нормализовался к годам 13-ти. Я начала отправлять анкеты в модельные агентства, но мне приходили отказы. В письмах указывали, что все внешние данные у меня отличные кроме роста, — говорит Надежда корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

Надежда решила, что карьера модели — не судьба. Поступила в экономический вуз. Сейчас она учится заочно на втором курсе.

- А год назад я совершенно случайно попала в модельную школу. И тут моя мечта начала сбываться! Постоянно были какие-то съемки, мероприятия.

А однажды наставница спросила: «Поедешь на международный конкурс красоты на Кипр?».

Надежда к тому моменту уже умела позировать и дефилировать как профессиональная модель, но вот опыта участия в таких состязаниях не было.

- Сначала боялась, но родители меня поддержали, и я дала согласие. К конкурсу «MEDITERRANEAN STARS-2023» готовились месяц. Само состязание проходило в городе Лимассол. Шло оно всего день. Но этот день стал самым ярким за всю мою жизнь!

Сравнительно невысокий рост сегодня не мешает ростовчанке участвовать в показах модной одежды. Фото: из архива героини публикации

«СЕРДЦЕ НАЧАЛО БИТЬСЯ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ»

Соперницами Надежды были 35 красавиц из девяти стран.

- Когда жюри объявило, что корона достается мне, сердце начало биться в два раза быстрее, потом меня бросило в дрожь, а следом захлестнула радость. В итоге мне вручи корону, и я получила титул QUEEN SUPER STAR UNIVERSE, - улыбается победительница.

К слову, в январе она полетит представлять Россию на другом международном конкурсе, который будет проходить на Мальдивских островах.

Несмотря на то, что Надя учится на менеджера, будущее она связывает исключительно с модельным бизнесом.

Девушка покорила жюри престижного конкурса. Фото: предоставлено героиней публикации

«ОБОЖАЮ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ»

- Потому что я люблю красоту во всех ее проявлениях. Еще я обожаю фотографироваться, позировать на камеру. Многие даже говорят, что я занимаюсь самолюбованием. А мне просто нравится быть в центре внимания, - смеется белокурая красавица.

Кстати, Надежда считает, что и в финансовом плане моделинг - перспективное направление.

- У меня уже были коммерческие съемки: рекламировала пижамы, обувь. В среднем за час съемки можно заработать три тысячи рублей, если речь – о начинающей модели. И, конечно, дело не только в деньгах. Я не представляю свою жизнь без подиума и объективов фотокамеры, - улыбается девушка.

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