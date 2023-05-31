Алексей Логвиненко: «Режим повышенной готовности в Ростове сохраняется»

На время прохождения грозового фронта в городе будет закрыт доступ на открытые спортивные площадки и стадионы. Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода установилась в Ростове-на-Дону, начиная с 25 мая. Сильные дожди с градом и шквалистым ветром срываются на донскую столицу практически каждый день. В связи с этим по поручению главы администрации города было проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ПРОВЕРИТЬ ПЛОЩАДКИ, РАСЧИСТИТЬ ЛИВНЕВКИ

По итогам совещания было принято решение провести проверки креплений всех спортивных конструкций в городе, находящихся в открытом доступе. Также на момент прохождения грозового фронта в Ростове вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки и стадионы.

- Во все подведомственные учреждения направлены уведомления о недопустимости проведения массовых мероприятий при опасных метеорологических явлениях, - прокомментировал Алексей Логвиненко. - Будет организовано информирование родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых-родителей или инструкторов - на открытых спортивных площадках.

Особое внимание глава поручил уделить расчистке ливневок от наносного мусора, листьев.

Кроме того, в связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей 1 июня перенести в закрытые помещения в целях безопасности.

- Фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, будут проведены, когда установится солнечная погода. О датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, сообщим дополнительно на официальном сайте администрации города, - проинформировал Алексей Валентинович.

ЛИКВИДИРОВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ 27 ПРОИСШЕСТВИЙ

Напомним, по данным на 31 мая, в Ростове ликвидировали последствия 27 происшествий, вызванных непогодой. Глава администрации Алексей Логвиненко заслушал доклады заместителей о ситуации, связанной с прохождением грозового фронта.

Экстренные службы всю ночь боролись с последствиями ливня и шквалистого ветра: из 29 ЧП было ликвидировано 27. В 17 случаях подтопило дороги и частные дома, упало 11 деревьев и зафиксирован засор ливневой канализации.

К откачке воды и ликвидации аварийных ситуаций привлекались спасатели Управления по делам ГО и ЧС, подрядчики и бригады Департамента автодорог и коммунальщики от районных администраций, ресурсники. Всего откачано 920 кубометров воды.

- На контроле остается устранение двух аварийных ситуаций. Обе связаны с подтоплением. Для их ликвидации сегодня задействуют насосную станцию повышенной производительности. Кроме того, поручил продолжать расчистку ливневок и ливнеприемников, - добавил Алексей Валентинович.

Синоптики сообщают, что непогода может сохраниться в регионе еще две недели, до 15 июня. Сильные дожди прогнозируют сегодня и 1 июня. За сутки ожидается выпадение 27 миллиметров осадков.

- Режим повышенной готовности в Ростове сохраняется. Жителей призываем быть предельно внимательными и осторожными, - обратился к жителям и гостям донской столицы Алексей Логвиненко. - Несмотря на то, что сейчас нахожусь в рабочей командировке, постоянно держу связь со своими замами. Дал поручение заместителю по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС докладывать в режиме онлайн об обстановке в городе, оперативно ликвидировать последствия непогоды.