Алексей Логвиненко держит на контроле ситуацию с лечением пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове

Поддержать юных футболистов пришли звезды донского ФК «Ростов». Фото: пресс-служба администрации города

Ростовчане искренне переживают за детей и взрослых из Ростова и Батайска, пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале «Дон». Чрезвычайное происшествие случилось днем во вторник, 30 мая, во время футбольного матча в рамках детских областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Пострадавших детей и взрослых доставили в медучреждения донской столицы.

«ЖЕЛТО-СИНИЕ» ПОДДЕРЖАЛИ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ

В среду, 31 мая, по поручению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко пациентов в навестила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова вместе с футболистами ФК «Ростов». Елена Николаевна проведала детей и взрослых, пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале «Дон», в городской больнице № 20, Областной детской клинической больнице и Больнице скорой медицинской помощи — БСМП.

- Все пострадавшие находятся под чутким наблюдением квалифицированных специалистов. Необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме, — отметил Алексей Логвиненко. - Ситуацию, несмотря на то, что нахожусь в рабочей поездке, лично держу на контроле.

Елена Николаевна поинтересовалась состоянием пациентов, выслушала их пожелания.

Юные спортсмены на время забыли о травмах, ушибах и гипсе. Еще бы — к ним в гости пришли игроки футбольного клуба «Ростов». Детвора поверить не могла, что в больничную палату наведались футболисты основного состава «желто-синих» защитники Виктор Мелехин, Андрей Лангович и полузащитник Степан Мельников.

Старшие коллеги-спортсмены поддержали младших, пожелали им скорейшего выздоровления, восстановления спортивной формы и возвращения не поле — к любимому спорту, командной игре, победам и непередаваемым эмоциям. Ну и конечно не обошлось без подарков. «Желто-синие» гости вручили ребятам сувениры с футбольной символикой на память — чтобы вдохновлялись успехами любимого донского клуба и быстрее выздоравливали.

ДЕТИ СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Напомним, ЧП из-за которого дети и взрослые оказались в больницах, произошло во время непогоды. За сутки до этого на все мобильные телефоны жителей региона поступили сообщения со штормовым предупреждением. Но это не напугало участников.

- Да, была смс-ка от МЧС о непогоде, но никто не мог подумать, что будет такой ветер, а ливня они не боятся. Седьмого мая был ливень: играли до конца матча. Они же футболисты! - рассказал папа одного из спортсменов ростовской команды «Арсенал».

Когда команда батайчан вела со счетом 0:2 в начале второго тайма резко начался ливень. И дети-игроки, и взрослые спрятались от непогоды под навесом трибуны. Никто не мог знать, что конструкция, рассчитанная на сто человек, опрокинется.

Когда все произошло, взрослые (среди зрителей было немало отцов) бросились поднимать трибуну, чтобы помочь высвободиться тем, кто оказался под ней. Не остались в стороне и 12-13-летние мальчишки. Они наравне со взрослыми изо всех сил, несмотря на свои травмы, старались поднять тяжелую конструкцию и помогли людям. Сегодня ростовчане и все жители региона пишут самые добрые слова юным героям и пожелания скорейшего выздоровления.

Добавим, сегодня по поручению Алексея Логвиненко было проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По итогам принято решение провести проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе. Также на момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки, стадионы.