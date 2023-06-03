В Ростове будут судить иностранных наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании, взятых в Мариуполе

В Южном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых иностранных граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Южном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых иностранных граждан - из Швеции, Хорватии и Великобритании.

Они обвиняются в том, что воевали на Донбассе в рядах запрещенной в России террористической организации - нацистском батальоне «Азов». И были взяты в Мариуполе в мае прошлого года, при сдаче «Азовстали» и на заводе Ильича.

Это первый процесс подобного рода в Ростове. Взятые в Мариуполе граждане Швеции, Республики Хорватия, Великобритании, Северной Ирландии обвинялись по таким статьям Уголовного кодекса РФ, как «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Им грозят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.

Все находились под стражей в следственном изоляторе Донецка. В том же городе даже начался процесс над ними. Однако потом его решено было перенести в Ростов-на-Дону.

Известно, что один из подсудимых - 48-летний швед, уроженец Стокгольма - айтишник. Его обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и участии в качестве наемника в военных действиях.

- Любопытно, что у себя на родине мужчина был судим за нападение на женщин, незаконные угрозы и нападение в ходе судебного разбирательства. Среди его жертв – якобы даже дама, с которой были отношения, которая родила ему сына, - говорит источник издания в правоохранительных органах региона.

Известно, что на Украину обвиняемый стал приезжать с 2015 года. Потом переехал окончательно. И якобы даже получил украинский паспорт и водительские права. А потом, когда уже началась специальная военная операция, подписал контракт с ВСУ на службу в морской пехоте.

Когда же был взят на «Азовстали» и началось следствие, подсудимый стал утверждать (кстати, частично он успел освоить русский язык - прим. авт.), что будто бы непосредственное участие в боевых действиях не принимал, так как по документам значится «рулевым-мотористом». И вообще, мол, даже жалование еще не получал. Утверждал, что с ним якобы поступили несправедливо, поскольку думал, что их отпустят или обменяют. Но этого не произошло.

Нечто подобное утверждали и другие фигуранты этого дела. Вину они отрицали. К примеру, британец еще в Донецке заявлял, что вообще ехал на заработки в Николаев простым лесорубом. Как оказался в Мариуполе? Загадка…

Хорват, как оказалось, был водителем БМП. И когда его взяли в Мариуполе, то в его мобильном телефоне нашли документы – контракт о том, что он приехал воевать…

Однако на скамье подсудимых эту «пятерку» наемников в Ростове пока не увидели. Суд отложил заседание на 22 июня. И прокурор, и адвокаты подозреваемых настаивали на том, чтобы проводить процесс с участием подсудимых в зале.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помимо этого процесса в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону будут рассматривать уголовное дело боевиков батальона «Азов»*. На скамье подсудимых должны оказаться 24 человека, тоже взятых на «Азовстали» в Мариуполе. Кроме того, ожидается процесс над неонацистами-штурмовиками группы "Медведи SS". Подсудимым инкриминируют участие в террористической организации и другие преступления.

*Запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нацисты не извинялись, не боялись, но в глаза нам смотреть не могли. Враг на «Азовстали» начал сдаваться

Долгих четыре часа я просидел на позициях в каком-то размотанном в хлам административном заводском здании. Было очень тихо, и я впервые услышал, как орут жабы в реке Кальмиус, у них сейчас весенняя любовь. Мы ждали. Ждали, что вот-вот вся эта эпопея закончится и кто-то поедет домой, хоть на несколько дней на побывку, чтобы потом, если понадобится продолжить сражаться дальше. (подробности)