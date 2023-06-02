В Ростовской области укрепят берег Таганрогского залива

На Дону с начала года высадили 1900 гектаров лесов. Фото: Дмитрий Кутепов

В преддверии Дня эколога, который отмечается 5 июня, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал об актуальных вопросах экологии в регионе.

ЛЕСОВ НАЧАЛИ САЖАТЬ БОЛЬШЕ

В рамках проекта «Сохранение лесов в Ростовской области» в прошлом году освоили 106 миллионов рублей. В регионе высадили 1700 гектаров лесов. На 2023 год заложили уже сумму на 9% больше — 116 миллионов рублей. Задачу высадить на 200 гектаров леса больше в текущем году уже выполнили. Таким образом всего высадили 1900 гектаров.

А в рамках Дня древонасаждения и акции «Сад памяти» высадили 580 тысяч саженцев.

Отметим, что за пять лет площадь лесовосстановления в Ростовской области составила восемь тысяч гектаров.

— Улучшилась оснащенность области лесохозяйственной техникой. Можно сказать, что техникой и оборудованием мы обеспечены уже практически на 100%, — сообщил Виктор Георгиевич.

За счет 24,5 млн рублей средств областного бюджета в прошлом году на Дону закупили семь лесопожарных комплексов. Сейчас их в области 21. Это дало возможность сократить время прибытия на пожар с полутора часов до 40 минут.

— Это очень важно при нашей засушливой погоде, когда ветер моментально разносит огонь, — отметил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

При этом завершилось создание лесного питомника в Усть-Донецком районе в лесничестве на площади 13,7 гектара. Это позволит полностью обеспечить посадочным материалом как Усть-Донецкое лесничество, так и соседние.

БЕРЕГ ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА УКРЕПЯТ

В Ростовской области на региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в 2023 году заложено 78,8 миллиона рублей. Это на 9% больше, чем было годом раньше. Средства пойдут на проектно-сметную документацию по расчистке реки Черной в Шолоховском районе, а также на завершение проектно-сметной документации по расчистке балки Большая Черепаха в городе Таганроге.

На обследование прибрежных территорий береговой линии Таганрогского залива направят 30 миллионов рублей.

— Сейчас с учеными мы ищем более эффективные и дешевые методы укрепления берегов Таганрогского залива, — отметил Виктор Георгиевич.

Власти изучили опыт берегоукрепления в Краснодарском крае, где вместо дорогостоящих бетонных сооружений, которые вода все равно разрушает, используют более дешевый и при этом эффективный метод. Там набрасывают камни на берегу, после чего волнами на них намывается песок. Также можно не дожидаться, когда естественным путем будет намыт песок, а просто насыпать его самим.

— Таким образом впереди обрывов будут образовываться защитные береговые линии, которые предотвратят разрушение берегов, — подчеркнул Виктор Гончаров.

Отметим, что это пока только предложения. До конца года власти определятся, как именно они будут укреплять берег залива. А потом начнут составлять проект работ.

В этом году область стала местом для старта всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов России, которая проводится с 2014 года. Так, первое мероприятие по расчистке реки волонтеры провели в станице Старочеркасской. Таким образом через детей-волонтеров власти намерены воздействовать на родителей.

— Мы призываем всех жителей Ростовской области, в первую очередь тех, которые отдыхают на берегах нашей любимой и красивой реки Дон, убирать мусор. Намусорил — убери за собой, — обратился к дончанам Виктор Георгиевич.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕКИ ДОН

До 2023 года в регионе реализуют нацпроект по расчистке как малых рек, так и Дона. Это должно улучшить их экологическое состояние.

В том числе — предусмотрено строительство очистных сооружений и Багаевского гидроузла, реконструкция большого магистрального канала, где теряется большое количество воды. После реконструкции эти потери должны быть сведены к нулю.

Власти ведут работы по увеличению рыбных запасов в Дону. Для этого планируют выделить, по предварительным данным, более миллиарда рублей на реконструкцию трех заводов, которые должны производить рыбу и потом выпускать ее.

— В основном будет делаться упор на сазана и белого амура, которые будут поедать водоросли и камыш, и тем самым улучшать экологическое состояние реки Дон, — отметил Виктор Георгиевич.

В обход Кочетовского гидроузла построят рыбоходный канал. Для этого уже провели предпроектные работы. В ближайшее время власти выделят деньги на создание проекта.