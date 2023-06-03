Пошел подработать и не вернулся: в Ростове ищут 19-летнего курьера, пропавшего при загадочных обстоятельствах

Родственники говорят, что обратились на следующий день после пропажи парня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области почти год разыскивают 19-летнего студента Запира Абдулаева. Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» его мать Раиса, 25 августа прошлого года парень пошел на работу и не вернулся.

НАЧАЛИ ИСКАТЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

Запир жил в Ростове-на-Дону со старшим братом. Молодой человек учился в одном из колледжей, по вечерам подрабатывал курьером. По словам его матери, он был домашним парнем, не любил шумные компании и не ходил на вечеринки. Поэтому, когда однажды Запир не вернулся домой, родственники сразу начали беспокоиться.

— 25 августа я созванивалась с ним утром. Он говорил, что хочет немного поработать, выходить собирался около шести. В тот же день вечером старший сын позвонил мне и сказал, что пришел домой, а Запира нет. Я стала набирать его номер, но телефон был недоступен, — вспоминает Раиса.

Утром женщина отнесла заявление в полицию. Семья начала обзванивать всех, с кем общался парень. Один из друзей рассказал, что связывался с Запиром в день исчезновения. Молодой человек вел себя как обычно, не жаловался на проблемы и не собирался в какие-либо поездки.

Тем не менее родители не получали никаких вестей о сыне. «Зацепки» появились только спустя несколько месяцев.

Почти год о местоположении пропавшего ничего неизвестно. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

СООБЩЕНИЕ ИЗ СТАВРОПОЛЯ

— В прошлом году, еще до новогодних праздников, очевидцы рассказали, что видели парня, похожего на Запира. Он якобы был в Ставрополе и говорил, что собирается в Волгоград. Правда я до сих пор не уверена, что это был именно он, — рассказывает Раиса.

По ее словам, из-за новых обстоятельств дело об исчезновении сына сначала передали в Ставрополь, потом — в Волгоград. Позже его вернули в Ростов. С тех пор новостей о местоположении парня нет.

Родственники надеются найти людей, которые могли видеть Запира и помочь в поиске.

Рост пропавшего — 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были серая футболка, такого же цвета спортивные штаны, черные кеды с белой подошвой. С собой он взял черный рюкзак.

зАЛЛО!

Если вам что-либо известно о местоположении Запира Абдулаева, просьба обращаться по телефонам +7 928 118 60-59 или 112.