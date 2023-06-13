Участник проекта «Герои в белых халатах», врач УЗД Ирина Головко: «Я именно тот врач, который видит 50 оттенков серого»

Головко Ирина Александровна - заведующая кабинетом ультразвуковой диагностики Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону, врач УЗД высшей категории. Фото: из архива Ирины Головко.

В преддверии Дня медицинского работника «КП - Ростов-на-Дону» публикует серию материалов о врачах — «Героях в белых халатах», ежедневно трудящихся на благо здоровья жителей Дона. Они рассказывают о медицинской практике, своем развитии в профессии, делятся интересными историями и советами.

Головко Ирина Александровна - заведующая кабинетом ультразвуковой диагностики Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону, врач УЗД высшей категории. В профессии уже 24 года.

Ирина Александровна окончила РостГМУ по специальности «Лечебное дело» в 1998 году. Прошла интернатуру по специальности «Терапия». И с 1999 года работает в ГБСМП Ростова-на-Дону. Там же прошла переквалификацию на врача УЗИ-диагностики. Принимает участие в научно-практических конференциях по актуальным вопросам ультразвуковой диагностики, пишет для них статьи. В 2022 году была награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения России «За многолетний добросовестный труд».

В рамках проекта «Герои в белых халатах» Ирина Головко рассказала редакции «Комсомольская правда – Ростов» о том, как она «читает» картину УЗИ.

Ирина Александровна в профессии уже 24 года. Фото: из архива Ирины Головко.

- Ирина Александровна, расскажите – есть ли у врачей УЗД специализация?

- Обычные люди часто, когда слышат, что ты врач УЗД, задают примитивный вопрос «Ты беременных смотришь?». На самом деле, я врач-универсал, исследую все системы организма. К примеру, у нас больница многопрофильная. И нет такого, что мы смотрим какие-то специфичные области. В больнице имеется три кардиологии, поэтому исследование сердца у нас, можно сказать, в приоритете, как и УЗИ нервной системы. Бывают и урологические пациенты, и пациенты со сложными травмами. УЗИ в данном случае очень важно для определения тактики будущего лечения.

- Как Вы пришли в медицину и стали врачом УЗД?

- После школы я выбирала между профессией художника, поскольку всегда очень любила рисовать, и профессией врача. О том, чтобы я стала доктором, мечтали мои родители. В итоге их мнение оказалось решающим. Когда пришло время определяться со специализацией, я остановилась на УЗИ диагностике – направлении, которое я тогда не до конца понимала. И сейчас я именно тот врач, который видит 50 оттенков серого.

- К тому же, есть все шансы на то, что у нас появится новая медицинская династия. Моя дочь учится на 3 курсе РостГМУ и также хочет стать врачом УЗД.

- Насколько информативно для Вас изображение УЗИ, сложно ли его «читать»?

- Для обычных людей картина УЗИ черно-белая, а для меня – цветная. Спустя столько лет работы определять все нужное по изображению уже совсем не сложно. Мне даже бывает непонятно, как другие люди чего-то там не видят, когда все предельно ясно. Кроме того, мы же не просто изучаем картинку. Приходится вникать в анамнез пациентов, слушать жалобы. Все для того, чтобы понимать, что вообще происходит в организме.

- Помогает ли Вам в чтении картины УЗИ художественный талант?

- Да, безусловно, помогает. Ты видишь контуры, органы, понимаешь, с чем можно сравнить изображение, и легко объясняешь коллегам, что там видно.

- Случается ли Вам самой переживать, глядя на экран аппарата УЗИ, при обследовании пациента?

- Конечно. Это касается тяжелых онкологических больных. Не может не расстраивать, когда ты видишь по снимку, что человек очень болен. И в этих случаях очень важно найти правильные слова для пациента и правильно объяснить ему всю серьезность ситуации. И вместе с тем, получаешь большое удовлетворение, когда спустя время такой пациент вновь приходит к тебе со словами благодарности за то, что ему вовремя был поставлен правильный диагноз. За то, что ты правильно увидел, правильно описал, и человеку вовремя смогли помочь. Такие пациенты потом приводят своих родных, знакомых, благодарят за то, что получили шанс на выздоровление.

- Как-то пациент сказал мне: «Вы же мне реально дали шанс все изменить, сделать операцию. И вот я – живой! А что было бы, если бы не вы!»

- У Вас, наверное, много подобных историй?

- Да, часто так бывает, что вовремя поставленный диагноз помогает в короткие сроки сделать операцию и спасти жизнь. Бывает и такое, что пациенты не доверяют моему диагнозу (не хотят верить в такой диагноз). Как-то у одной пациентки я предположила опухоль на поджелудочной железе. Вместе с родственниками она усомнилась в моем заключении, поехала перепроверяться в Москву. Там диагноз подтвердили и сделали операцию. А пациентка вернулась с благодарностью.

- Какой орган можно назвать самым сложным для УЗД?

- Пожалуй, это сердце. Мы же привыкли, что смотрим статические картинки, а сердце всегда в движении. Это самый сложный орган для осмотра. Да и патологий там достаточно.

- От чего зависит качество ультразвукового исследования?

- Конечно, большую роль играет класс аппаратуры. К примеру, в нашем отделении стоит высококлассная аппаратура мирового уровня. Для удобства пациентов мы разнесли кабинеты УЗИ по всем этажам. И, конечно, многое зависит от знаний специалиста. Когда я начинала, аппаратура была самая простая. Мы все учились добиваться точности диагноза. Это только кажется, что нужно просто посмотреть конкретную область на изображении, а, на самом деле, нужно знать всю анатомию, физиологию.

- Приходилось ли убеждать пациентов в необходимости срочной операции?

- Неоднократно приходилось. Потом многие говорят, что именно мой дар убеждения помог им решиться на серьезное лечение.

- Понятно, что работа занимает большую часть жизни. Есть ли у вас увлечения и свободное время на них?

- Если говорить об увлечениях, то больше всего я люблю путешествовать, выезжать на природу – туда, где лес и тишина. Когда привык к черно-белым картинкам, то цветное разнообразие очень радует глаз. К сожалению, времени на такие поездки практически нет.

- Удается ли воплощать Ваш художественный талант? Что-то читаете в свободное время?

- Рисованием профессионально я заниматься не стала, но для себя периодически рисую небольшие пейзажи. Видят их только мои близкие родственники. Раньше я еще очень любила читать детективы. Сейчас все больше штудирую специальную литературу. На что-то другое времени уже просто не остается.

- Посетителям сайта «КП-Ростов» я бы хотела пожелать крепкого здоровья, - сказала в завершение разговора Ирина Головко. – Бывает, приходит пациент и говорит: «У меня, наверное, болит сердце». А я отвечаю: «Нет, это у вас болит душа». Вот, когда болит душа, приходите к нам, а мы уже разберемся в причинах.