«Характер твердый, поэтому все получается»: Победительница конкурса «Мисс судебный пристав» рассказала, за что любит свою работу

Регина Бараева завоевала более тридцати тысяч читательских сердец. Фото: Кристина Круговых

Закон будет исполнен на сто процентов, и пусть нарушителей не сбивает хрупкий вид и милая улыбка судебного пристава. Не представляем как вам, дорогие читатели, было трудно выбирать, но теперь мы, наконец, подводим итоги конкурса «Мисс судебный пристав».

В руках этих обаятельных и прекрасных дончанок в погонах — исполнение закона. Однажды они выбрали непростую профессию судебного пристава, и с тех пор каждый их день — борьба за восстановление справедливости.

Конкурс прошел на сайте «КП - Ростов-на-Дону» продлился ровно месяц, и во вторник, 6 июня, мы, наконец, вживую увидели его победительницу!

Ею стала специалист-эксперт отдела правового обеспечения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, юрист второго класса Регина Бараева. За нее проголосовали 33 464 читателя! Победительница поделилась своей историей в студии радио «Комсомольская радио — Ростов-на-Дону».

- Регина, что вас сподвигло надеть погоны?

- Выбор, наверное, был сделан еще задолго до того, как я осознала, чем именно буду заниматься. Четыре года назад я поступала по целевому направлению на юриста. И этот путь определил мою дальнейшую судьбу, трудоустройство в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Именно поэтому я сейчас тружусь здесь на благо государства, на благо общества. Когда я поняла в полной мере, чем занимаются судебные приставы, что собой представляет служба в государственных органах, мне все это очень понравилось.

Регина давно собиралась участвовать в конкурсе, но сначала набралась опыта и заслуг, а потом подала заявку. Фото: Кристина Круговых

- Каково хрупкой девушке общаться и работать со злостными неплательщиками?

- Я же не пристав-исполнитель. Работаю в отделе правообеспечения, занимаюсь судебной защитой - хожу по судам, отстаиваю интересы нашей службы. Конечно, приходится сталкиваться с некоторыми неудобными моментами в судах - все мы люди. Но, несмотря на хрупкую внешность, у меня характер твердый, поэтому все получается.

- Как приняли решение участвовать в конкурсе?

- Еще два года назад, как только пришла на службу, услышала про этот конкурс, и хотела поучаствовать. Я в принципе очень активный человек. В вузе, например, побеждала в студенческом конкурсе в 2020 году. А здесь не стала подавать сразу свою кандидатуру, потому что не было еще заслуг, ведь, если претендуешь — соответствуй. Но уже в этом году, наработав опыт, решилась на участие.

- Ожидали, что так много людей за вас проголосует?

- Сама я очень общительный человек, у меня очень много друзей, в том числе среди студентов, ведь недавно окончила магистратуру. Плюс соседний регион меня поддержал: я калмычка, мой папа калмык — бывший сотрудник службы судебных приставов, и я ощутила мощную поддержку. Так что все достижимо!

Федеральная служба судебных приставов передала Благодарность за плодотворное сотрудничество. Фото: Кристина Круговых

Регину Бараеву с победой в конкурсе поздравила директор Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева. Елена Владимировна вручила победительнице диплом и сертификат выходного дня в спа-комплексе «Станция Морская».

- Когда мы говорим «судебный пристав», обычно представляем себе сурового, строгого человека. Сейчас, в нашей редакции мы видим воплощение обаяния и красоты, - обратилась к гостье Елена Соболева. - Этот конкурс прошел с хорошим соревновательным настроем. Все боролись за победу, но вы оказались лучшей!

Приятным сюрпризом для редакции "КП-Ростов-на-Дону" стала Благодарность директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации генерала-полковника Дмитрия Аристова. За значительный личный вклад в информационное освещение деятельности ФССП в средствах массовой информации была награждена редактор Ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Гопало.

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