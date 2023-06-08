Под Ростовом выселили многодетную семью, которая 13 лет ни разу не заплатила по кредиту за дом

Выселяли должников с привлечением ОМОНа. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Крики, проклятия, угрозы - все это и даже больше услышали в свой адрес судебные приставы, которые пришли исполнить решение суда. В свое время под Батайском жильцы взяли займ на покупку дома, но за долгие годы так и не выкупили жилье. Кредиторы подали иск в суд.

«СУДЬБА ТЕБЯ НАКАЖЕТ!»

С самого утра около дома Галдовых (фамилия изменена - прим. ред.) творилось настоящее сумасшествие. На место даже прибыл ОМОН, ведь никто не знал – чего ждать. В свое время по документам в частном доме было прописан не один десяток человек.

- Шумные, крикливые, опасные - примерно так можно охарактеризовать эту семью, - с дрожью в голосе рассказывает сосед Александр Денисенко. - Мы живем здесь три года, и каждый день в том доме происходит какой-то балаган: то праздники, то разборки, то крики. Могут мусор выбросить прямо на улицу, или нужду справят на чужой забор. Само собой - коммунальные не платят. Получается – все расходы падают на нас. Они считают, что во всем правы. Чуть что - сразу проклятья. Это очень неприятно и даже страшно.

Помещения выглядят удручающе. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Никто из местных с ними не хочет связываться. Ко мне на разговор даже приезжал их барон. Я объяснил ему - диалогу под угрозами не бывать.

И, кстати, даже завидев приставов, глава семьи не растерялся. Он судорожно тряс бумагами в попытках доказать свою правоту:

- Вы все обманщики! У меня есть документ, вот смотрите, - то и дело повторял он.

А когда аргумент не возымел действия, на присутствующих обрушились проклятья его родственниц. Две женщины с младенцами на руках наперебой кричали представителю собственника:

- Ты ничего не докажешь! Вот увидишь, судьба тебя накажет!

Жильцам все-таки пришлось покинуть дом. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«УЖЕ ДАВНО МОЖНО БЫЛО ВСЕ ПОКРЫТЬ»

Как оказалось, в 2010 году глава семейства взял кредит на покупку недвижимости, общей площадью около 300 квадратных метров. Ежемесячные взносы не платил.

- Около 13 лет назад эта семья взяла у нашей организации кредит под залог земельного участка, - говорит представитель собственника Юрий Олешко. - Но время показало: платить никто не собирался. В итоге решением азовского городского суда имущество было отчуждено в пользу займодателя, то есть нас. И по факту, эти люди уже давно не являются собственниками, они лишены права регистрации и выписаны по суду. Но по неведомой причине продолжают здесь проживать.

При этом им платят пособия, выделяют материнский капитал и другие льготы. По логике, уже давно можно было все покрыть и даже не раз. Но нет!

По словам начальника азовского отделения службы судебных приставов Арлана Джиджоева, семья упрямо не хотела следовать букве закона.

В доме было прописано более 50 человек. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Только вдумайтесь, в доме было прописано 57 человек, в том числе несовершеннолетние. Чтобы не нарушать права детей мы неоднократно откладывали процесс. Разговаривали, приезжали, давали множество законных возможностей погасить платеж, но все впустую. В октябре 2021 года суд окончательно вынес решение о выселении.

Закон есть закон. Приставы сделали опись имущества, а жильцам ничего не осталось делать, как отправляться с вещами на выход. Соседи же очень надеются, что теперь жизнь на этой улице будет спокойнее.

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