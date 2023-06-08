Новые учебники к 1 сентября получат школьники Ростовской области

В донском парламенте состоялось заседание, на котором приняли важные поправки к региональным законам. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание регионального ЗС. Повестка дня оказалась широкой. Большой блок вопросов касался образования, поддержки материнства и детства.

НА ЗАКУПКУ УЧЕБНИКОВ ТРЕБУЕТСЯ 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

На брифинге, предшествующем заседанию, спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что для школьников только начались каникулы, для учителей же скоро стартует период отпусков.

- А для исполнительной и законодательной власти сейчас самый разгар принятия нормативных решений по работе образовательных учреждений. Впереди – важный этап, подготовка к новому учебном году, который включает в себя, в том числе, ремонт школ, закупку оборудования и новых учебников.

В этой связи депутаты приняли решение обратиться к губернатору донского края Василию Голубеву с просьбой увеличить дотации школам на покупку актуальных учебников.

Заместитель председателя ЗС Ростовской области – председатель комитета по образованию Светлана Мананкина рассказала, что в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами необходимо обеспечить общеобразовательные организации новыми учебниками.

В течение четырех лет заменить необходимо все учебники для всех ступеней общего образования. Средств, заложенных на эти цели в региональном бюджете, явно недостаточно.

- В этом году нам надо полностью закупить новые учебники для первых, пятых и десятых классов, а также по 2-3 учебника разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. Сумма, которая необходима на закупку этих учебников, составляет 1,5 млрд. рублей, а в целом на все обеспечение образовательного процесса у нас в бюджете заложена сумма 1,3 млрд рублей, - прокомментировала Светлана Мананкина.

Донские парламентарии обеспокоены тем, что нехватка финансирования на приобретение учебников может быть переложена школами на плечи родителей. Депутаты считают, что это недопустимо.

- 370 наименований учебников до 31 августа 2023 года должны быть заменены, а в целом в течение пяти лет замене подлежит почти 1250 наименований учебников. В этой связи нам необходимо принять оперативное решение по выделению финансирования, чтобы к 1 сентября школьники по всей Ростовской области получили новые учебные пособия по самым разным предметам. И сегодня президиум фракции «Единая Россия» обратился к губернатору с просьбой выделить необходимые ресурсы на приобретение этих учебников, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

ЖЕСТКАЯ ПРИВЯЗКА К УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ

Также парламентарии утвердили поправки в областной закон, которые нормативно закрепляют ежегодную индексацию материальной части подушевого финансирования школ и детских садов.

Речь идет о тех затратах, которые направляются на покупку учебников, пособий, техники, оборудования и так далее – всего того, что необходимо для обучения и воспитания ребенка.

- Мы проанализировали, как менялась в течение последних восьми лет ситуация с финансированием материального обеспечения школ и детских садов, и пришли к выводу, что объем средств, который мы выделяем, отстает от уровня инфляции. Поэтому закладываем в закон жесткую привязку к уровню инфляции для того, чтобы все расходы были обеспечены бюджетным рублем, - отметил Александр Ищенко. - Это наша последовательная позиция, которую мы реализуем на протяжении последних трех лет.

«ЛЮДИ ПОНИМАЮТ, КТО МОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ИХ ПРАВА»

На заседании депутаты заслушали отчет уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой.

- В нашей законодательной повестке вопросы поддержки материнства, отцовства, детства всегда занимают значительное место. Нам важно знать позицию уполномоченного, потому что именно он аккумулирует в своей деятельность жалобы, обращения, проблемные ситуации. Источником многих законотворческих решений в сфере материнства и детства являются, как раз-таки, доклады уполномоченного по правам ребенка, - прокомментировал Александр Ищенко.

По словам Ирины Черкасовой, почти на треть выросло число обращений в адрес уполномоченного.

- Это говорит о том, что люди понимают, кто может защитить права семьи и ребенка. Надеемся на дальнейшее развитие института, - отметил спикер ЗС.

Также депутаты приняли поправки в областной закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Поправки предназначены для того, чтобы упростить порядок получения компенсации расходов на оплату ЖКХ для сельских специалистов. Речь – об учителях, воспитателях, соцработниках, работниках ДК и других специалистах.

Каждый месяц эти люди должны предоставлять в органы соцзащиты или МФЦ оригиналы оплаченных квитанций, чтобы получить компенсацию. Теперь же органы соцзащиты сами будут запрашивать сведения у ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, на Дону такая мера поддержки предоставляется 63 тысячам сельских специалистов.