«За труд всем селянам Ростовской области – спасибо!»: губернатор Василий Голубев посетил выставку «День Донского поля»

Губернатор Василий Голубев на выставке «День Донского поля» встретился с аграриями. Выслушал их предложения ответил на вопросы. Фото: пресс-служба губернатора РО.

В Зерноградском районе прошла единственная в Ростовской области полевая выставка-демонстрация «День Донского поля». Здесь же состоялось первое в России предуборочное совещание, в котором принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выставка прошла в седьмой раз. В этом году она стала самой масштабной.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На поле в 23 гектара Аграрного научного центра «Донской» собрались представители более 200 компаний. Они представили уникальные удобрения, усовершенствованную технику и элитные семена. Ученые-селекционеры из Ростовской области демонстрировали гостям опытные участки с зерновыми, которыми засевают поля на территории региона.

Выставка стала демонстрацией современных технологий и накопленного опыта – того, чем пользуются аграрии Ростовской области, и что делает регион одним из флагманов сельского хозяйства России.

ПРОГНОЗЫ НА УБОРКУ

Отметим, в прошлом году Ростовская область собрала рекордный урожай.

– Сейчас у нас тоже неплохие прогнозы, но говорить о них будет уместно где-то в середине июля, – прокомментировал Василий Голубев. – Начало уборки в этом году будет более поздним. Скорее всего, оно придется примерно на 1 июля. Хотя обычно уборка начинается в двадцатых числах июня. В этом году задержала погода.

Но, главное, что весенне-полевые работы завершатся на этой неделе, и селяне настроены на уборку. Они обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами, семенами.

«ЮГ, КАК ВСЕГДА, СРАБОТАЛ СТАБИЛЬНО»

Присутствовавший на выставке замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин также отметил особые погодные условия, с которыми столкнулись селяне в этом году. Но, несмотря на это, посевные работы идут так, как и следовало.

- Юг, как всегда, сработал стабильно. Хочу поблагодарить губернатора. Он держал этот вопрос на контроле. Сегодня на донской земле мы проводим первое в стране предуборочное совещание. И это неслучайно, в регионе выращивается значительная доля зерновых и овощных культур. Здесь формируется база для продовольственной безопасности страны. Могу констатировать: в этом году в Ростовской области тоже все идет в штатном режиме. Проблем не вижу, - рассказал Андрей Разин.

СПАСИБО ЗА ТРУД!

Чтобы область продолжала оставаться в лидерах, аграрии уже сегодня планируют подготовку почв к посеву озимых. Об этом говорили на предуборочном совещании. В регионе ведут планомерную работу по повышению плодородия земли. В этом году планируют приступить к орошению 3800 га.

Особое внимание уделяют семеноводству. Местных семян должно быть больше, и скоро этот вопрос должен решиться.

На совещании несколько раз возвращались к теме пожарной безопасности. В этом году к пожарам на полях будут относиться особенно строго. Например, фермера могут даже лишить господдержки, если возгорание произошло на его участке.

Отметим, что пожар в большинстве случаев возникает по вине человека: не досмотрел, не предупредил, не поспешил потушить. И в огне, безусловно, не должен гибнуть урожай – результат усилий стольких людей.

- Впереди жителей села ждет уборочная страда, и это колоссальная нагрузка на механизаторов, водителей, агрономов. Они всегда отлично справлялись со своей задачей. Все получится и в этом году. Хочу сказать за труд всем селянам Ростовской области – спасибо! – обратился губернатор к собравшимся.

В завершение глава региона вручил по поручению президента Российской Федерации награды труженикам села. Некоторые из награжденных занимаются своим делом более сорока лет.