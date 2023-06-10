«Мы ждали этого девять лет!»: между разделенными когда-то поселками России и Украины открыли переходной мост

Жители двух поселков не скрывают радости - ждали короткого пути к родным и друзьям 9 лет. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

Сегодня, 10 июня, у жителей сразу двух поселков — Чертково Ростовской области и Меловое Луганской народной республики - настоящий праздник. После девяти лет разлуки они, наконец, соединились.

Еще девять лет назад решением украинских властей родных и друзей разделили забором и таможенным пунктом. А дома, расположенные на улице с говорящим названием Дружбы народов, стали российскими на четной стороне, и незалежными - на нечетной. Даже попасть в аптеку, школу или за хлебом для многих местных жителей стало настоящей проблемой.

И вот мучения, наконец, закончились. Накануне Дня России между поселениями открыт пешеходный переход через железнодорожный мост, и местные жители теперь могут свободно, не простаивая часами в очереди на таможенном пункте пропуска, ходить в гости и в магазин за продуктами. И люди не скрывают радости: «Мы ждали этого девять лет!»

Теперь жители Чертково и Мелового свободно смогут посещать соседние поселки, как это было до 2014 года. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

"НИКОГДА НЕ ДЕЛИЛИСЬ"

Беды местных жителей, длиною в девять лет, начались еще 1 марта 2014 года Тогда украинские власти разрешили россиянам посещать незалежную только по загранпаспортам и пересекать границу только в международных пунктах пропуска.

Когда граница прошла прямо по городам и деревням, по домам и огородам, эти мелочи волновать никого не стали. А вот жители двух поселков — Чертково и Меловое - не на бумаге, а на собственном опыте испытали все прелести бюрократических барьеров. Десятки лет эти два села жили, можно сказать, душа в душу с самого своего образования. Разделяла их только железная дорога, которую можно было перейти по переходному мосту. И вот - новую границу провели рядом — на улице с символичным названием Дружбы народов.

- До 2014 года, пока забор тут не поставили, мы отмечали день улицы Дружбы народов, - вспоминают друзья еще со школы — Александр Моргослеп из Чертково и его товарищ Николай Качалов из Мелового. - В первое воскресенье октября женщины пекли каравай, народ собирался у элеватора с песнями и плясками — выступали и ростовские коллективы, даже воронежцы приезжали. И всегда этот праздник мы отмечали единым поселком — никогда не делились: ведь у многих и родственники, и кумовья - и там, и здесь.

У жителей Чертково в Меловом - родня, кумовья, друзья, точно также и у меловчан в Чертково. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

"ЖИЛИ И ЖИЛИ, А ТУТ - НА ТЕБЕ!"

И вот 1 марта 2014 года десятки местных жителей в считанные часы узнали, что значит теперь заграница - когда дом в одной стране, а школа или работа - в другой.

- В первый день даже детей из Мелового, живших на разделенной улице после занятий в школе, которая находится на российской стороне, украинские пограничники не пускали домой. Новые правила! - вспоминает Александр. - Родителям пришлось побегать тогда, документы везти, доказывать - дети к себе домой идут по закону.

По словам собеседника, несладко пришлось и тем, кто жил на улице Дружбы народов:

- Она срезалась границей на южной стороне наискось, ближе к мясокомбинату. Доходило до смешного: в парикмахерской мужской зал - на российской стороне, а женский — на украинской. У кого-то дом оказался в одной стране, а огород - в другой. Или того хуже — делился дом: зал на Украине, а вход в дом — из России. Такое было у мужчины, который со мной токарем в свое время работал. Нет его уже в живых. Еще бы: столько людям пережить — весь этот хаос по сердцам дал - и инсульты, и инфаркты похватали. Жили и жили, а тут - на тебе!

Теперь жителям не нужно стоять в очереди на КПП в районе таможенного поста. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

"НЕ ДАВАЛИ ЛЮДЯМ ОБЩАТЬСЯ"

Из-за пресловутого забора людям стало тяжелее общаться. Чтобы попасть на украинскую сторону по привычному маршруту через двусторонний пункт пропуска по мосту в паспорте должна была быть отметка, что человек там прописан или имя занесено в специальный список. Но прежде, чем в него попасть, нужно было преодолеть массу препонов - показать, доказать, подтвердить, например, близкие родственные связи, - и все документально.

Просто приехать к пожилым родителям и помочь по хозяйству уже было не просто. Столько драм разворачивалось - был случай когда мать, чей дом на российской стороне, не могла принести сыну - лежачему инвалиду - продукты и лекарства. А фельдшер скорой и соцработник шли километры пешком в обход, чтобы выполнить свою работу. Приходилось делать крюк к границе, где стояли только российские пограничники (см. схему). А еще и предприниматели Мелового били в колокола: их торговлю просто задушили, когда перестали пропускать покупателей из России.

Вот так граница разделила привычную жизнь жителей двух поселков. Фото: Кирилл Боярчук

- Не давали людям общаться здорово, - говорит Александр из Чертково. - Если не дай Бог засекли там — уже к человеку едут разборки чинить. А у меня практически все одноклассники, все друзья с кем вырос - в Меловом.

- Мы с Сашей со школы дружили, ну как не общаться? Мы - к ним, они - к нам. Просто стали реже видеться, потому что долго стоять на таможне. Если с открытия - то полчаса прождешь, а если в девять утра подъедешь, то часа три потеряешь в одну сторону. А пункт пропуска - и для легковых, и для грузовых, и для автобусов. Понятно, надо грузы вести, но очень долго стоять приходилось, - рассказывает его друг Николай. - Но я понимаю, что это сделано из-за необходимости, чтобы не пропустить нарушителей.

Даже районная администрация в Чертково ко Дню России принарядилась - триколоры в каждом окне. Фото: ТИХОНОВА Татьяна

БУДУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ ЧАЩЕ

Николай и его супруга Ольга из Мелового уверены: то, что жители Чертково и Мелового снова могут встретиться, просто перейдя мост без всякой царившей годами бюрократии, одно из самых важных событий за последние годы.

- Это очень хорошее событие. Раньше к нам за продуктами в Меловое все ходили, у нас дешевле было. Теперь в Чертково дешевле — и мы туда будем ходить, - делится Николай. - Я вот как раз по такому случаю рыбы наловил и нажарил. Гостей позвал. А то раньше, если через пункт пропуска ехать за рулем, то и стаканчик не пропустишь. А тут пешком - и дома. Хотя, если серьезно, то пока был перекрыт проход, оба поселка все равно общались, молодежь женилась — ну как нас разделить-то? Всегда же жили по соседству, в одну школу ходили. Даже глава в Чертковском районе — уроженка Мелового!

Не остаются в стороне жители и когда нужно помочь нашим бойцам, участвующим в зоне спецоперации.

- Возили все вместе из Чертково продукты, матрасы, одеяла солдатам, из дому закрутки, сало, пирожки пекли и блинчики, на 23 февраля их поздравляли, - говорит жена Николая Ольга.

- Знаете, у нас родня — по всей России живет: кто-то - в Ростове, кто-то - в Москве, а кто - и в Тюмени. Мой дед Владимир Яковлевич, сгорел в танке в 41-м, дядя Иван Дмитриевич участвовал в Сталинградской Битве. Мы все — едины, - уверен супруг.

Теперь он очень ждет, когда снова на улице Дружбы народов как в прежние времена соберутся все жители двух поселков с караваем, песнями и танцами.

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