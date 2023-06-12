«Наша основная задача — создавать будущее на Дону»: «Новые люди» планируют принять участие в выборах в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва

В студии радио «КП — Ростов-на-Дону» руководитель ростовского отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов. Фото: Дмитрий Кутепов

Накануне Дня России гостем студии радио «КП — Ростов-на-Дону» стал руководитель ростовского отделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов. Он рассказал о планах на ближайшие выборы в донское Законодательное собрание в регионе, а также законотворческих инициативах, перспективах донских предпринимателей и работе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ

- Александр, «Новые люди» – партия, впервые ставшая парламентской в 2021 году, – 1 марта отметила трехлетний юбилей со дня официального образования. В этом году партия планирует принять участие в выборах в Законодательное собрание Ростовской области. Скажите, кто ваш избиратель?

- Мы одна из самых молодых партий и в 2021 году мы сделали небывалое, - мы прошли в Государственную Думу, хотя многие считали, что это невозможно. Цель на 2023 год – это проход в Законодательное собрание Ростовской области. Если говорить о нашем избирателе, - это тот слой общества, который ранее в законодательной власти не был представлен. Предприниматели, самозанятые, те люди, которые сделали себя сами, как раз их интересы мы будем представлять в донском парламенте. Прежде всего, партия «Новые люди» - это партия про людей. У нас есть такой лозунг «Люди важнее». Мы не только про молодежь или предпринимателей, а про тех, кто вообще работает в частной сфере.

- Вы будете четко следовать только выбранному направлению в ближайшие годы?

- У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. В 2021 году нас поддержало более 86 тысяч человек из Ростовской области, сейчас наша поддержка еще выше. Мы планируем разные идеи и инициативы, и они связаны не только с бизнесом.

О РЕАЛЬНЫХ ДЕЛАХ

- За 1,5 года работы в Госдуме ваша партия внесла 114 законопроектов: 30 из них уже принято, 68 находятся на рассмотрении. Можете рассказать об итогах и достижениях партии к этому моменту в разрезе Ростовской области?

- Если опираться на опыт Государственной Думы, то те 70 наших предложений по спасению экономики должны дальше масштабироваться на регионы. Наша задача — улучшать экономику в регионе, начиная с дефицита бюджета и заканчивая финансированием строительства дорог, школ, и так далее. В нашей стране много партий, которые хотят, чтобы не было богатых. Мы же планируем работать над тем, чтобы не было бедных.

- В недавнем интервью вы сказали: «У нас партия реальных дел и здравого смысла». Можете развить эту мысль – что именно за последнее время было сделано партией? И о чем идет речь, когда мы говорим о «партии здравого смысла»?

- В Государственной Думе были разные инициативы. Если вспоминать от времени введения QR-кодов до нынешних инициатив от коммунистов, - переименовать всю латиницу на русский язык, чтобы предприятия поменяли вывески, чтобы забирать прибыль в размере 1% у кафе и ресторанов на помощь СВО. Это все излишне. Люди хотят хайпануть. Все это сложно и неэффективно. Предприниматели, например, итак включены в СВО. И дополнительные меры сверху им не нужны. Как раз-таки от таких идей мы и пытаемся вразумить партии. У нас фракция небольшая в Государственной Думе - всего 15 человек. Но если мы выходим и показываем адекватность или неадекватность той или иной инициативы, то мы встречаем поддержку. Есть фронт, который сейчас на СВО, есть экономический фронт, а есть идейный фронт. И у нас большая битва предстоит в информационном поле. Битва за умы людей, за то, что в России можно делать бизнес, и не только это. Например, в Ростовской области была убыль населения в этом году, мне кажется, что это надо исправлять.

Александр Чухлебов рассказал об инициативах и проектах ростовского отделения партии "Новые люди" в донском регионе. Социальная реклама. Фото: Дмитрий Кутепов

О ЦЕННОСТЯХ

- А что такое партия реальных дел?

- Можно долго говорить о том, как все плохо. У меня есть такой принцип по жизни, и партии он очень близок, - если тебе что-то не нравится, иди и меняй. Я в политику не планировал идти. Но в какой-то момент понял, что я не могу дальше просто смотреть. А если не хочешь ничего делать, - тогда и не ной. И если говорить о партии реальных дел, то за 2 года после попадания в Госдуму мы добились серьезных успехов для донского региона. Например, мы отстояли парк в Таганроге, принадлежащий предпринимателю, который хотели забрать. Мы смогли отстоять работу чуть ли не единственного открытого аквапарка в Ростове - «Осьминожек». Мы выступаем за возвращение прямых выборов мэров и глав поселений. Создали несколько крупных проектов.

Среди них проект «Эколюди», в котором порядка ста активистов. Мы провели более сотни мероприятий во дворах по раздельному сбору мусора. Опять же запустили проект «Я в деле» по развитию молодежного предпринимательства, более ста стартапов и проектов у нас. И это все за 2 года. Не считая обращений граждан. Когда началась частичная мобилизация, многие партии просто замолчали. Мы были единственными, по сути, кто не молчал и помогал людям, потому что в суматохе было много нарушений, - мы вернули 30 человек домой, их мобилизовали не по правилам. И работы впереди еще очень много.

- Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил миссией «Новых людей» воплощение «Русской мечты». Что это за мечта? Какие ценности продвигает партия?

- Все очень просто. Мы хотим построить счастливую Россию, и мечта наша называется «Русская мечта». Это возможность каждого человека в нашей стране прожить интересную, свободную и обеспеченную жизнь. По моему мнению, нашей стране сейчас не хватает исторического оптимизма. У людей ощущение, что после начала СВО и после частичной мобилизации все думают, - что же будет дальше? И вот как раз «прожить интересную жизнь» - это большой для нас вызов. Что я под этим понимаю? Мы часто слышим словосочетание «героическая смерть», когда человек ценой своей жизни защищает страну, людей, - и это доблесть. Хочется, чтобы в России еще появилась «героическая жизнь». Это когда человек что-то изобрел или сделал что-то важное для региона, и о нем знают все. Для меня непонятно, когда в Краснодаре есть парк «Краснодар», который на самом деле все называют парк Галицкого. Это человек, который вложил свои собственные средства в развитие инфраструктуры. В Ростовской области есть наш Лога-парк. У нас в стране должны появляться новые Кулибины, Стахановы и так далее. Это новый запрос, который есть. По-старому больше не будет. И партия «Новые люди» понимает, что сейчас нужно отпустить все старые предрассудки и строить новую Россию.

О БИЗНЕСЕ

- Есть ли идеи, как упростить вход дончан на поле малого и микробизнеса? До сих пор, несмотря на наличие субсидий, центров поддержки и многого другого, далеко не все решаются на собственное дело, пусть и небольшое.

- Во-первых, я бы хотел сказать спасибо Максиму Папушенко. Я считаю, что это один из самых сильных министров экономического развития, которые есть в России, и то, что он сейчас делает для бизнеса в Ростовской области, это достойно уважения. Во-вторых, я считаю, государству не хватает маркетинга. Многие не в курсе, что можно взять кредит под 1% в центре «Мой Бизнес». Мы проводили исследование, и оказалось, что более 60 процентов людей хотели бы заниматься бизнесом, либо чтобы им занимались их дети. Они даже не называют это дело, словом бизнес. Ведь по факту, каждый таксист, например, является предпринимателем, потому что работает на себя. И чтобы сделать первые шаги, нужно людям рассказывать об успешных примерах такого бизнеса.

Вот мы знаем героев СВО. Точно так же нам нужно знать героев экономического, технологического, IT-фронта. И когда будет наглядно видно, что это социальный лифт, социальная лестница, тогда больше людей будет хотеть этим заниматься. А главное, они будут знать куда идти.

Обо всех мероприятиях нужно рассказывать не после того, как они прошли, а до этого времени. Наш проект «Я в деле» и нацелен на то, чтобы зародить интерес к занятию своим делом. Бизнес это не что-то грязное, а то, что позволит тебе прожить интересную, свободную жизнь. Жизнь в достатке. Предпринимательская компетенция — это базовая компетенция 21 века. Мы в этом точно уверены. Это так же, как владение компьютером в 90-е – тогда это казалось нереальным, а сейчас это норма.

- В процентных соотношениях бизнесом в нашей стране, в большей степени, занимаются мужчины. У этого есть ряд причин. Нет ли идей, как помочь женщинам на Дону, в том числе тем, которые хотели бы свой микробизнес?

- Возвращаясь к действующему проекту «Я в деле». В возрастной категории от 18 до 25 почти 70% участников — это девушки. Интерес к бизнесу у девушек есть. А если у них есть поддержка и компетенции, то никто не мешает им и ребенка воспитать, и борщ приготовить, и свое дело создать.

О ВЫБОРАХ-2023

- Готовы к большой выборной гонке? На какой результат вы рассчитываете, и как идет подготовка к выборам-2023?

- Мы не занимаемся популизмом. То, что мы смогли сделать за эти годы, так это показать, что мы — партия здравого смысла. Этого мы будем придерживаться и в Ростовской области. Мы не планируем заниматься лозунгами, а хотим показать конкретные дела. За прошедшее время у нас более тысяч обращений граждан, ликвидировано 15 свалок, запущен большой, всероссийский проект «Я в деле» в рамках молодежного предпринимательства. За этот год мы обучили более 500 донских студентов и запустили больше ста стартапов.

Если мы говорим про перспективы партии, я считаю, что сейчас мы будем бороться за третье место в регионе. И если посмотреть на деятельность многих партий, то они, к сожалению, смотрят в прошлое. Наша основная задача — создавать будущее на Дону.

- Как можно заметить по вашей программе, вы ориентированы, в большей степени, на электорат активных молодых людей – это молодые специалисты, недавние выпускники вузов, предприниматели. Например, одна из инициатив на выборах в Заксобрание – это меры поддержки для компаний, которые готовы трудоустраивать студентов и выпускников вузов. Чуть подробнее можете рассказать об этом?

- У нас есть много инициатив. Если вкратце, это сделать налоговый вычет для ИП, создание большого количества экономических зон и так далее.

Второе направление - это образование. Здесь тоже требуется перестройка. Отказались от старой системы, новой пока нет. Нужна реформа. Учителя загружены отчетностью. У нас же цифровая страна. Вот в этом году решили военкоматы оцифровать. Так давайте снимем нагрузку с отчетностью с учителей. Профессия учителя — одна из жизненно необходимых. Мы считаем, что надо вводить федеральный оклад для учителей – 75 тысяч рублей.

То есть образование требует сейчас многих изменений, и одно из предложений, которое есть по выпускникам. Если предприниматель берет студента по специальности, то он за него не платит соцвыплаты или страховые выплаты. Тогда есть мотивация ждать из вуза конкретного специалиста. Плюс интеграция бизнеса в вузы и подготовка сразу профильных кадров - это очень важный этап.

Еще одно направление — это экология. Потому что городами, которые есть сейчас в Ростовской области, по факту управляет один регоператор, один газовый поставщик, один энергетик, и они обслуживают весь город и даже область. Если мы хотим, чтобы наша экология менялась, чтобы, например, раздельный сбор мусора был не на словах, а на деле, то нужно делать более прозрачный вход в это дело для малого бизнеса. Потому что отходы давно уже стали доходами, и все, кто это знает, они пытаются войти, но боятся встречи с государством. Потому что все это вызывает много вопросов и непонятно как их реализовать.

Еще раз остановлюсь на СВО. Нет такого, чтобы мы одни спасали, помогали или возвращали оттуда людей. Нет, это была общая работа с правительством Ростовской области. Но на этом вопрос не заканчивается. Сейчас люди возвращаются, им нужна поддержка. В нашем регионе необходимо ввести должность военного омбудсмена по защите прав военнообязанных, мобилизованных, контрактников, добровольцев. Потому что возникают разные ситуации - от получения бумажки, что ты там был, до выплат и льгот.

Еще одно направление - это города Ростовской области, которые находятся дальше Ростова. У них есть большие сложности. Если мы говорим про Шахты, то это потрясающий город, но, как говорит один мой знакомый, у этого города «сердце забрали два раза». Сначала, когда закрыли шахты, а второй раз, когда в городе олимпийских чемпионов не могут построить стадион. Такие истории вызывают много вопросов. Почему так происходит? Эту ситуацию в любом случае нужно менять. Следующий пример — Таганрог. Сейчас туда вкладываются средства, это IT-столица России, и, в тоже время, туристический город. Нужно его развивать. Далее Волгодонск - один из самых далеких наших городов, но там и гидроэлектростанция, и АЭС. Давайте там сделаем цифровую столицу России.

- Ростовская область была приграничной территорией, теперь она соседствует с новыми территориями РФ. Как идет партийная работа на новых территориях, в какие сроки откроются отделения партии, и какие планы в этих регионах, в том числе, в контексте выборов?

- Отделения в новых территориях уже открыты. Мы также будем участвовать там в выборах. Готовимся к первому созыву ЗС новых регионов. Мы отлично с ними взаимодействуем. Отправили более 10 тонн гуманитарной помощи. Тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети в Новочеркасске вяжем каждый день. В этом плане у нас идет большой блок работы.

О БУДУЩЕМ

- Что «Новые люди» в перспективе могут дать дончанам? Какое будущее кажется вам, как региональному лидеру партии, не только желанным, но и достижимым?

- Первое, что нужно сделать, это избавиться от дефицита бюджета. Без этого дальнейшие шаги бессмысленны. Второе: нужно доверять людям, спустить большинство полномочий на муниципалитеты. Не в приказном порядке: делайте и все, на большее мы вам денег не дадим. А в том смысле, если в муниципалитете платятся налоги, то они там и остаются. Тогда главе города есть смысл развивать его. И ни в коем случае нельзя потерять статус Южной столицы, этого нам не простит никто. И люди, которые сейчас находятся на территории СВО, они должны понимать, что, когда они вернутся домой, то увидят, что здесь люди не бездельничали, а сделали так, чтобы страна и регион были лучшими.

КОНКРЕТНО

Узнать о планах партии на ближайшие выборы в донское Законодательное собрание (здесь).