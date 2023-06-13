В Калмыкии после гибели двух глав поселений в аварии под суд пойдет их коллега

В аварии, в которой погибли два главы поселения, пострадали еще два человека. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия/МВД по РК

В Калмыкии завершено расследование уголовного дела по факту громкого ДТП, в котором погибли главы двух сельских поселений. За рулем был их коллега, еще один глава, — его с травмами доставили в больницу. Позже он попал под следствие по подозрению в нетрезвом вождении.

Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

В ПЯТНИЦУ ВОЗВРАЩАЛИСЬ С РАБОТЫ

Трагедия, разделившая жизнь трех семей на «до» и «после», произошла 10 марта этого года.

Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», главы администраций трех сельских поселений возвращались из рабочей поездки на одном автомобиле. На пассажирских сидениях находились руководители 58 и 40 лет, за рулем — их 37-летний коллега.

В момент аварии дорога была скользкой. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

На часах было семь вечера, когда «Девяносто девятая» ехала по трассе «Элиста — Ики-Бурул — Чолун-Хамур». Было уже темно, шел мелкий дождь. В какой-то момент автомобиль вдруг вильнул в сторону проселочной дороги. Там в этот момент стояла «Нива» с легковым прицепом.

- По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21099» с двумя пассажирами в салоне, на 31-м километре трассы «Элиста - Ики-Бурул — Чолун-Хамур», выехал на примыкающую автодорогу в сторону поселка Бага-Бурул Ики-Бурульского района, столкнулся с припаркованной «Нивой» с прицепом, - прокомментировали в следкоме Калмыкии.

"Девяносто девятая" влетела в припаркованную "Ниву". Фото: МВД по Республике Калмыкия

ДВОЕ ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ

В результате ДТП 40-летний и 58-летний пассажиры «девяносто девятой» получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончались на месте происшествия. Водитель выжил, но серьезно пострадал. С травмами, которые медики оценят как вред здоровью средней тяжести, его доставят в больницу. Медицинская помощь в стационаре понадобилась водителю «Нивы».

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения», - рассказали в ведомстве. - В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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