Алексей Логвиненко оценил инвестиционную привлекательность Ростова

Реализация инвестпроектов дает городу свои преимущества: от развития социальной инфраструктуры до налоговых отчислений. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Заседание Совета по инвестициям прошло в администрации Ростова-на-Дону под председательством главы городской Администрации Алексея Логвиненко. Речь шла о том, как с помощью инвестиций повысить экономический потенциал донской столицы и сделать жизнь горожан комфортнее. Рассказываем подробнее.

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

Участники заседания отметили: Ростов становится все более привлекательным для инвестиций городом.

– В этом году основные показатели инвестиционной активности демонстрируют положительную динамику. Так, за первый квартал 2023 года по полному кругу предприятий и организаций объем инвестиций в основной капитал составил 29,3 млрд рублей. Крупные инветспроекты сегодня реализуются во всех районах города. Продолжается освоение левобережной зоны, ведется строительство заводов, комплексное развитие территорий старого аэропорта, – отметил Алексей Логвиненко.

В Октябрьском районе Ростова планируется построить ландшафтно-спортивный парк «Победа». Он разместится на площади в 2,3 гектара. Заниматься здесь можно будет в любую погоду. А все потому, что в парке построят крытую спортплощадку. Появится здесь и спортивная площадка с зоной для воркаута и ГТО. Любители баскетбола и волейбола наверняка облюбуют универсальную площадку. В «Победе» откроют даже плавательный бассейн. А еще здесь будет детский городок с веревочным парком и скалодромом.

Инвесторам парк обойдется в 240 млн рублей. Он должен быть построен в 2025 году. И пока все идет по плану. Однако власти города крайне внимательно следят за тем, чтобы «Победа» стала не только удачным проектом для бизнеса, но и любимым и доступным местом для ростовчан. Это в конечном итоге требует корректировки плана землепользования территорией. Такая перспектива может сказаться на сроке реализации проекта.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

Уже в этом году завершится строительство зернового терминала. Его производительность составит один миллион тонн зерна в год.

Это дорогостоящее предприятие, в котором общий объем инвестиций составил 1,8 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что в городе весьма серьезно отнеслись к появлению столь мощного объекта. И при разработке проекта терминала особое внимание уделили его экологичности и безопасности ростовчан и реки Дон.

Так, терминал размещен за пределами двухсотметровой водоохранной зоны. Таким образом его негативное воздействие на Дон будет минимальным.

На предприятии будет использовано самое современное оборудование, а это максимум эффективности при минимуме энергозатрат.

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И ОТДЕЛКИ

В Первомайском районе появится «Площадка Маркет». Она откроется в 2024 году и будет рассчитана на 15 тысяч квадратных метров. Ожидается, что это будет строительный маркет нового поколения. Покупатели найдут в одном месте абсолютно все товары и услуги, которые необходимы для того, что построить дом или отделать уже готовое строение или квартиру.

На площадке разместятся как обширные склады, так и офисы дизайнеров. Всевозможные магазины, ателье – здесь будет все. Не обойдется и без фудкорта. В этой зоне можно будет не только отдохнуть и перекусить, но и спокойно обсудить интерьерные решения.

Объем инвестиций - 300 млн рублей.

ТОВАРЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Появится в Ростове и завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Так расширяет свои мощности общество с ограниченной ответственностью «Бробоатс».

Обойдется завод инвесторам в 80 миллионов рублей. Компания перенесет уже действующие мощности и расширит спектр своей деятельности. Таким образом она обеспечит наш рынок импортозамещающими товарами. Сейчас на предприятии занимаются подбором участка.