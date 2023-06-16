«Счастлива быть полезной»: как донской учитель собрала вокруг себя увлеченных учеников и защищает права других педагогов

Виктория Кравцова — учитель физики и музыки Уютненской средней школы. Фото: Личный архив героя публикации

Человек счастлив, если занимается любимым делом. И коллеги такого счастливого человека видят в Виктории Кравцовой — учителе физики и музыки Уютненской средней школы.

В 2002-м, Виктория пришла в эту школу после первого курса Таганрогского пединститута, ей было 19 лет. Росла в учительской семье, и знала, насколько трудный, но интересный путь выбирает, но не пожалела. Классный руководитель, старшая вожатая, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию — все это она. Когда бы у Виктории Васильевны не поинтересовались сколько у нее детей, всегда говорит «много» и называет количество учеников в школе.

Дети тянутся к учителю, много лет руководившему детской театральной студией, школьным хором, командой КВН. Виктория Кравцова курировала школьное самоуправление, экопроекты, была реализатором областного проекта «150 культур Дона». Педагог подготовила более 150 победителей и призеров конкурсов.

Виктория Васильевна активна и в общественной деятельности. Участвовала в клубной самодеятельности, была членом участковой избирательной комиссии, трижды избрана депутатом Уютненского сельского поселения, представляет Уютный в Собрании депутатов Пролетарского района - является идейным членом партии.

В 2018 году Викторию Кравцову избрали председателем Пролетарской районной организации Общероссийского Профсоюза образования. Под ее руководством движение в районе крепнет и развивается.

- К своей профессии Виктория Васильевна относится очень трепетно. Считает своим долгом защищать права учителей и заботиться о каждом члене Профсоюза, - делятся коллеги Елена Клочкова и Светлана Зятинина. - Ей присущи лучшие черты учителя - любовь и неравнодушие. Ее волнуют вопросы охраны труда, организации отдыха и оздоровления, она занимается волонтерством, благотворительностью, сбором гумпомощи - и как учитель, и лично.

Виктория Васильевна многого добилась благодаря стойкости, упорству и трудолюбию. Это человек, которому доверяют, которого уважают, и за которым идут люди. Разве это не счастье? Отвечая на вопрос, Виктория Васильевна уточняет: «Счастлива быть полезной».