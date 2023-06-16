Соглашение о «Новом Ростове» с инвестициями на 132 миллиарда рублей подписали на ПМЭФ-2023

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ».

Одним из значимых проектов Ростовской области в рамках 26-го международного экономического форума в Санкт-Петербурге стало освоение территории старого аэропорта в донской столице площадью более 367 гектаров. Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Василий Голубев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

132 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

— Сегодня мы подписали важное соглашение о реализации грандиозного проекта. Территория старого аэропорта станет новым Ростовом. Это будет своеобразный микрорайон со всей социальной инфраструктурой, с новыми центрами притяжения для горожан. 132 миллиарда рублей инвестиций, 5 школ, 10 детских садиков. Два огромных парка, 14 бульваров — эта инфраструктура будет располагаться на территории 40 гектар земли. Огромная площадь. И 1 500 000 кв м комфортного современного жилья. В сегодняшних экономических условиях реализация проекта займет примерно 8 лет. Такие огромные и сложные проекты, конечно, реализуются при помощи поддержки, доверия губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, правительства. Очень благодарны за доверие, понимаем свою ответственность, — поделился Юрий Иванов, генеральный директор группы строительных компаний.

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ».

По словам Юрия Иванова, при реализации проекта будут применены современные технологии строительной отрасли, современные дизайнерские решения.

ШКОЛЫ, ХРАМЫ И БУЛЬВАРЫ

Проект уже называют «Новым Ростовом». В него инвестируют 132 миллиарда рублей. На территории бывшего аэропорта появится 5 школ, 10 детских садов, поликлиники и областной консультативно-диагностический центр. Также построят и привычную городскую инфраструктуру: объекты спорта, культурно-досуговые учреждения, объекты торговли и общественного питания, учреждения экстренных служб, обеспечения правопорядка, а также два храма и часовню. А еще на сорока гектарах разместятся два парка и 14 бульваров.

Фото: предоставлено ГК «ЮСИ».

ПРОДУМАННАЯ ЛОГИСТИКА

Старое здание аэровокзала после реконструкции станет основным транспортным узлом Ростова.

Отсюда можно будет уехать в любую точку города и области. Также здесь пустят скоростной трамвай, а прилегающие улицы расширят.

В районе старого аэропорта построят более полутора миллионов квадратных метров жилья — это около 30 тысяч квартир.