Встречи со знаменитостями, новые таланты и поклонники: Нейросеть составила летние предсказания для ростовчан

Ростовчанам обещают много новых радостных событий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласитесь, порой даже самый заядлый скептик интересуется предсказаниями. Если раньше их составляли хироманты, астрологи и экстрасенсы, то теперь с такой задачей может справиться искусственный интеллект.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» провели эксперимент на пару с нейросетью. Мы попросили пиксельную «бабу Вангу» рассказать, какие сюрпризы подарит лето жителям разных районов города.

«ГЛАВНОЕ - ВИДЕТЬ РАДОСТЬ В МЕЛОЧАХ»

Первый на очереди - Первомайский район. Его жителям нейросеть обещает насыщенное лето, правда серьезных перемен ждать не стоит. Зато появится много возможностей для «профессионального и духовного развития».

- Жителей Первомайского района ожидает душевное лето, наполненное приятными моментами и событиями. Этим летом не обязательно искать любовь или глубокий смысл в жизни. Главное - видеть радость в мелочах и не загоняться по поводу собственных проблем. Кроме того, за эти три месяца появятся возможности для саморазвития и профессионального роста. Если будете открыты новым знакомствам, событиям и идеям, духовный подъем также не заставит себя долго ждать».

Ростовчанам советую радоваться мелочам. Фото: Андрей АБРАМОВ

«ИНТУИЦИЯ ПОМОЖЕТ НАЙТИ СЧАСТЬЕ»

Теперь очередь за Октябрьским районом. Нейросеть предупреждать - грядущие события принесут разные эмоции.

- В эти три месяца вы переживете целую палитру эмоций: от радости и любви до грусти и разочарования. Помните, что все изменения - подарки судьбы, нужно воспринимать их с благодарностью. Не бойтесь задавать вопросы, ведь истинная мудрость заключается не в знании ответов, а в понимании происходящего. Обратите внимание на мелкие детали, они могут оказаться ключом к разгадке.

Всем же, кто отчаянно ищет свою судьбу, цифровая гадалка обещает скорый результат:

- Умение слышать внутренний голос и следовать интуиции поможет вам найти долгожданное счастье. Не опускайте руки и не унывайте, даже если кажется, что все идет не по плану.

«НУЖНО ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ»

Ну что, приготовьтесь жители Ленинского района, следующая порция гаданий для вас. Ростовчанам советуют не ждать счастья, а активно его искать.

- Возможно, некоторым удастся встретить свою судьбу. Знайте, одних лишь мыслей и запросов в космос недостаточно. Нужно проявлять активность! Если вы все еще одиноки, не расстраивайтесь - время расставит все на свои места. Тем более, что впереди многих ждет поездка на море, если все еще не запланировали отпуск, сейчас самое идеальное время. Также большое удовольствие жители Ленинского района получат, прогуливаясь в Парке Горького или слушая пение птиц на Пушкинской. Эти места пропитаны приятной атмосферой и способны порадовать своей красотой и спокойствием».

Можно ждать счастья, а можно проявлять активность и самому его искать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ ПРО ОТДЫХ

Вот мы и добрались до Кировского района. Искусственный интеллект сообщает - самое время брать новые карьерные вершины. Правда и про отдых забывать не стоит.

- Вы можете получить повышение по работе, но для этого придется проявить лучшие качества. Однако в борьбе за место «под солнцем» не стоит забывать про отдых. Поездки за город станут хорошим способом расслабиться и насладиться природой.

ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ И ЗНАМЕНИТОСТИ

Что ж, самое время передать привет жителям Пролетарского района, срочно пакуйте чемоданы, ведь пиксельная гадалка предрекает интересные путешествия.

- Некоторые отравятся за границу. Также в эти три месяца есть вероятность встретить на улицах города знаменитую личность. Но не докучайте с автографами и фото, ведь даже звезды могут уставать.

Нейросеть подсказала и способы хорошо провести время. Например, отправить на пикник на Зеленый остров и порыбачить на понтонном мосту.

УЗНАТЬ О ТАЙНОМ ПОКЛОННИКЕ

Теперь паркуем свою цифровую метлу прямо в центре Железнодорожного района. Это лето обещает местным новые открытия и неожиданные сообщения.

- Вы можете получить важное послание или узнать о тайном поклоннике. Возможны выигрыши в лотерею.

При этом хитрый искусственный интеллект напоминает - успех сопутствует лишь тем, кто прикладывает усилия.

Жителям донской столицы советуют больше времени проводить на свежем воздухе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И НЕОЖИДАННЫЕ ТАЛАНТЫ

Жители Ворошиловского района, нейросесть предупреждает, новые знакомства будут лететь на вас, как брызги шампанского на свадьбе.

- Не упустите возможность расширить круг общения. Тогда неожиданные приключения не заставят себя долго ждать. Более того, три летних месяца благоволят раскрытию потенциала. Совсем скоро удастся открыть неожиданные таланты. Это может быть гончарное мастерство или резьба по дереву.

Завершим марафон гаданий Советским районом. Жителям обещают приятные сюрпризы.

- Прогуливаясь в сторону магазина, случайно найдете на асфальте 500 рублей. Такой презент от Вселенной станет приятным бонусом. Получайте только лучшие эмоции и наслаждайтесь каждым теплым днем.