Поразили харизмой и выступали с детьми: стало известно имя «Миссис Ростов — 2023»

Победители конкурса смогут представить Ростов на конкурсах "Миссис Россия" и "Мистер Россия". Фото: "Имидж Элит"

То, что в Ростове живут самые красивые девушки, доказывать никому не нужно. И вдвойне приятно видеть во всей красе не только юных ростовчанок, но и состоявшихся женщин — жен, матерей. Они просто излучают материнское тепло, доброту и любовь. По доброй традиции в донской столице выбирали самых красивых ростовчанок, которые представят наш город на конкурсе «Миссис Россия», а вместе с ними — и самых харизматичных мужчин — они выступят на «Мистер Россия». Рассказываем и показываем, кто они — победители-2023.

НЕ ПРОСТО КРАСАВИЦЫ, А ГАРМОНИЧНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

В яркий финал вышли восемь самых-самых. Четыре женщины и четверо мужчин. Как рассказала организатор конкурса, руководитель модельного агентства «Имидж Элит» Елена Степура, в отборочных турах среди женщин было 36 претенденток. После собеседований и целого комплекса испытаний конкурсантки постепенно раскрывали свои таланты, так жюри и выбрало финалисток.

- Этот конкурс — не только выявляет самых красивых женщин. У него мощная программа, направленная на ценности семьи, материнства, благотворительность. В нем мы выбираем гармоничную жену, маму, женщину, которая делает карьеру, а если и не делает, то в любом случае она многогранная личность, - подчеркнула Елена Николаевна.

Любовь Бозинян ярко станцевала, а Юлия Асланян трогательно спела. Фото: "Имидж Элит"

ПОРАЗИЛИ ТАЛАНТАМИ

Финалистов ждали четыре испытания. Первое задание - «Витизка». Участники рассказывали о себе: чем занимаются, как относятся к семье, чем увлекаются. Затем был задорный постановочный спортивный выход — ведь наши ростовчанки за здоровый образ жизни! Третьим был творческий номер. Александра Ковалевская зажигательно станцевала бачату, Любовь Бозинян не менее ярко исполнила «А я девченка из Ростова-на-Дону», а Елена Пономаренко прочла проникновенные стихи.

Юлия Асланян решилась спеть и вышла на сцену с трогательной песней «Наши дети выбирают нас» с сынишкой на руках. Малыш сразу разыгрался и все время норовил отобрать микрофон. Тогда мама отпустила его порезвиться и начала заново.

- Мальчик так танцевал, во время номера на сцену вышли друзья и знакомые Юли с детьми — ее воспитанниками по актерскому мастерству. Вышло просто необыкновенно, - делится Елена Степура.

Елена Пономаренко прочла проникновенные стихи, а Александра Ковалевская зажигательно станцевала бачату. Фото: "Имидж Элит"

ТИТУЛЫ И ЗРИТЕЛЬСКИЕ СИМПАТИИ

Ну а четвертый конкурс — самый любимый для многих - выход в вечерних нарядах. Дамы в роскошных платьях, мужчины в костюмах гордо прошли по сцене, показав, что ростовчане не только бегут по делам в кроссовках, но могут и замедлиться и достойно представить родной город на любом светском мероприятии.

Жюри пришлось совсем непросто, но выбирать пришлось. Гран-при конкурса «Прима Дона 2023» завоевала 32-летняя Любовь Бозинян, ей же достались зрительские симпатии одноименного конкурса. Титула «Миссис Ростов 2023» удостоена 35-летняя Юлия Асланян, которая на следующее утро проснулась знаменитой — так ее поддержали в соцсетях болельщики. «Миссис Дон 2023» стала 38-летняя Елена Пономаренко, она же получила интернет-признание конкурса «Прима Дона 2023». Ну а титул «Гранд миссис Ростов 2023» заслуженно получила 58-летняя Александра Ковалевская. Каждая из победительниц сможет представлять донскую столицу на конкурсе «Миссис Россия 2023»

Спортивный выход сильной половины участников конкурса. Фото: "Имидж Элит"

«МИСТЕР РОССИЯ» И «МИССИС РОССИЯ» - В РОСТОВЕ

У мужчин также было четыре выхода - «визитка», спортивный, творческий и вечерний вместе с дамами. И среди сильной половины конкурсантов победителем стал Данил Ермаков. Он тоже получил право стать лицом Ростова-на-Дону на конкурсе «Мистер Россия». Кстати, донская столица — единственный город, который проводит на сегодня этот конкурс среди мужчин.

- Мы начали проводить конкурсы среди мужчин еще в 1989 году, - вспоминает Елена Степура. - Среди звезд, которые начинали у нас, есть дважды «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко. На время направление потеряло свою популярность, но десять лет назад мы возобновили подготовку, и, чтобы нашим парням попасть на «Мистер Россия» и получить выход на международные конкурсы, нужно пройти наш региональный конкурс. В этом году были и стройные, и накаченные, но главное, чтобы они несли мужскую харизму.

Ну и самое интересное. Никуда ехать нашим победителям, чтобы участвовать во всероссийском конкурсе, не нужно. Ростов-на-Дону давно превратился в центр моделинга и красоты, так что конкурсы состоятся у нас. «Мистер Россия» пройдет 15 сентября в рамках Дня города, так что увидеть харизму участников во всей красе можно будет на главной сцене в парке Революции. «Миссис Россия» - месяцем позже, в октябре.

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