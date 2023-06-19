В Ростове представителям партий рассказали о новшествах избирательных кампаний-2023

Фото: предоставлено ИКРО

В сентябре этого года на Дону пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва. Кроме того, в городах и поселениях состоятся основные и дополнительные выборы в местные парламенты. В общей сложности, в донском регионе будет проведено 14 избирательных кампаний. А дончане смогут проголосовать с 8 по 10 сентября.

Об изменениях в избирательном процессе представители политических партий узнали на семинаре, который прошел в Ростове. Его организовала Избирательная комиссия Ростовской области.

Фото: предоставлено ИКРО

МОЖНО СУВЕНИР, НО НЕ ЛЮБОЙ

Представителям партий напомнили об условиях, на которых могут выдвигаться кандидаты. Рассказали участникам семинара и о нововведениях, которые необходимо учесть уже при проведении предвыборной агитации.

Например, теперь кандидаты могут привлекать к себе внимание, не только распространяя печатную продукцию. У них будет возможность вручить своим избирателям и что-то более полезное. Однако просто купить что-то в магазине и вручить избирателям не получится.

Стоимость агитационного предмета не должна превышать 287,5 рубля (эта сумма составляет 2% величины прожиточного минимума, - прим. авт.).

Кроме того, агитка может изготовляться только в рамках проведения избирательной кампании и быть заявлена соответствующим образом.

Фото: предоставлено ИКРО

НОВЫЕ ПРАВИЛА И ДЛЯ СМИ

Аккредитация журналистов будет проходить по-новому. Так, внимание представителей партий было обращено и на работу средств массовой информации во время дней голосования. Как известно, у некоторых политических объединений есть свои издания.

- Вести журналистскую деятельность на избирательном участке в дни голосования смогут только штатные сотрудники СМИ, - объяснили донском Избиркоме. - Причем в штате журналисты должны числиться не менее чем два месяца с момента опубликования решения о назначении выборов.

При этом делать фото и видео и корреспонденты, и наблюдатели смогут только в том случае, если не нарушают конфиденциальность и тайну голосования.