Депутаты гордумы Ростова обсудили нововведения в правилах благоустройства города

На заседании городской Думы депутаты внесли изменения в Правила благоустройства территории города. Фото: пресс-служба гордумы

В Ростове уделяют достаточное внимание внешнему виду города. Очередной вопрос в этом направлении обсуждался на 19-ом заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва под руководством председателя гордумы – главы города Зинаиды Неярохиной.

Депутаты рассмотрели нововведения, которые будут внесены в правила благоустройства города. В общем, они касались введения нескольких понятий. В частности, в правилах благоустройства города отсутствовало понятие «дизайн-кода». Благодаря проекту оно будет закреплено.

ДИЗАЙН-КОД ОПРЕДЕЛИТ МНОГОЕ

Как пояснил председатель постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, правила дополнены понятием дизайн-кода Ростова-на-Дону в силу требований федерального законодательства.

Дизайн-код обобщит и сделает более конкретными требования к пространственным, цветовым и другим решениям внешнего вида новых зданий города, а также тех строений, которые были реконструированы в Ростове-на-Дону.

Учитывать дизайн-код города нужно будет как при строительстве капитальных зданий, так и при создании их элементов.

Некапитальные строения будут отделывать тоже с учетом дизайн-кода. Даже навесы и другие подобные конструкции, в том числе, например, общественные туалеты.

В соответствии с дизайн-кодом скоро будет определяться дизайн крыш, фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, дымоходов, водосточных труб .

Сейчас дизайн-код разрабатывается по поручению губернатора совместно с профессиональным сообществом архитекторов и Центром компетенций по развитию городской среды Ростовской области с учетом анализа действующего законодательства и практик других городов.

ВРЕМЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Также на заседании было предложено внести изменения относительно определения внешнего вида модульных зданий.

Согласно озвученным на заседании изменениям, порядок разработки, оформления, согласования и выдачи проектных решений по отделке фасадов при ремонте зданий, сооружений и модульных строений устанавливается администрацией города Ростова-на-Дону.

При подготовке проектной документации вновь возводимых или и реконструируемых зданий проектное решение по отделке фасадов не требуется. Соблюдение же требований по цветовому решению и отделке стен фасадов проверяет департамент архитектуры и градостроительства. Сверка происходит при выдаче разрешения на строительство.

Озвученные предложения были одобрены. В законную силу они вступят со дня законного опубликования.