«Истории из соседней палаты»: врач представит книгу в Ростове

Врач Елена Выставкина написала книгу "Истории из соседней палаты". Фото: предоставлено Еленой Выставкиной

Врач-ревматолог с 16-летним стажем работы, кандидат медицинских наук, преподаватель, мама троих детей и популярный писатель Елена Выставкина встретится в донской столице с читателями и презентует свою новую книгу «Истории из соседней палаты». Это произведение из 33 глав, каждая - об истории пациента. Накануне встречи с читателями Елена Выставкина рассказала «Комсомолке» о книге и людях, чьи истории стали настоящими медицинскими детективами.

«ПОХЛЕЩЕ, ЧЕМ У ДОКТОРА ХАУСА»

Как пришла идея создания книги «Истории из соседней палаты»? Что стоит ожидать читателю?

Идея пришла из переполненного горшочка. Горшочек этот - истории моих пациентов, собранные за годы моей работы врачом. Многие истории заслуживают того, чтобы о них рассказали. Некоторые - настоящие детективные загадки, похлеще, чем у доктора Хауса. А некоторые настолько поучительны и показательны, что будут служить наглядным пособием. Книга - инструкция для тех, у кого болят суставы, спина, происходит «что-то непонятное». Ведь именно с этой формулировкой частенько отправляют пациентов к ревматологам.

ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ ЗАГАДКИ

О чем пойдет речь?

В книге тридцать три главы. Каждая - это история пациента, который попал на прием к ревматологу. Кто-то - с непонятными высыпаниями, кто-то - с болями в суставах, которые не поддаются лечению. Книга будет интересна и полезна тем, кто хочет разобраться с причинами болей в суставах и спине, с аутоиммунными заболеваниями. И тем, кто любит разгадывать квесты и загадки. Я специально в названии глав не писала диагноз пациента. Читателю предстоит вместе с врачом искать его. Но если хочется спойлера, можно посмотреть в оглавлении.

Как давно начали собирать фактуру, те самые истории из соседней палаты?

Вы знаете, у каждого врача она есть. Вы сможете убедиться в этом, если окажетесь за праздничным столом в компании, где есть хотя бы один доктор. Обязательно будут звучать истории из жизни и практики. Даже не сомневайтесь. Так что можно считать, что материал для «Историй из соседней палаты» начал появляться семнадцать лет назад, когда я пришла работать в ревматологическое отделение второй областной больницы.

В Ростове пройдет встреча с Еленой Выставкиной Фото: Архив "КП"

ПИСАЛА ДАЖЕ НОЧЬЮ

Может, был какой-то специальный блокнот с наработками, или все случаи воспроизводились по памяти?

Где только не записываются эти идеи! Я катастрофически не планирующий человек. Заметки в телефоне, рабочие блокнотики, листочки в кабинете. Все фиксировала на ходу, между приемом пациентов или же пока укладываю спать младшего ребенка. Главное - потом найти, где записаны идеи.

Историй очень много. Я бы, не задумываясь, написала сейчас оглавления на две - три книги.

Сколько в целом ушло на создание книги?

Книга писалась невероятно быстро и легко, залпом. Месяца четыре - от оглавления до сдачи рукописи. Я сама удивилась, честно говоря. Приходилось себя уговаривать лечь спать – писала поздно вечером, иногда даже до первых утренних птичек.

На какую аудиторию рассчитаны «Истории из соседней палаты»? Какой будет тираж?

Поймет написанное человек и без медицинского образования. Тираж - три тысячи экземпляров. Но, с учетом большого спроса на книгу, я думаю, будет и дополнительный тираж.

Елена, известно, что у вас прекрасное чувство юмора. Стоит ли нам ждать такой же легкий и задорный слог в самой книге?

Давайте сразу уточним, что это ни в коем разе не черный юмор, и я нисколько не смеюсь над героями книги. Легкая ирония над создавшимися ситуациями и событиями, безусловно, будет. Куда же без нее в нашей жизни?

«ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА»

Вы успешно ведете свой блог о буднях врача-ревматолога. В профиле можно увидеть шутливые видео о самых распространенных ошибках среди пациентов. Помог ли этот опыт в написании книги?

К сожалению, последствия этих ошибок я гораздо чаще вижу на приемах. Покалеченные спины после массажа молотками, анемии и обострение болезней после кровопусканий, обморожения после купания в прорубях, токсические гепатиты после употребления десятков БАДов, которые всучили ярые распространителе сетевого маркетинга. К сожалению, последствия этих опасных авантюр - повсюду. И те, кто обжегся на них, не кричит об этом на каждом углу. Стыдно, обидно, что попался на удочку мошенников или лжеинформации. В основе каждой из 33 глав книг - истории моих пациентов. Тех, кого вела я сама.

Что бы вы могли посоветовать будущим врачам?

Не боритесь с пациентом, даже самым недовольным и несогласным. Сейчас стала модной позиция дуэли. Кто кого: врач или пациент. Главное, что цель у нас общая. Не бойтесь ощущения того, что вы чего-то не знаете. Бойтесь мысли: «Я знаю все». В мире медицины ежедневно появляются новые знания. Есть огромное количество диагнозов, которые вы никогда не встретите. Не стыдно чего-то не знать. Всегда можно спросить совета у коллеги. Последняя глава моей книги как раз о том, как тяжеленную пациентку спасло активное взаимодействие полутора десятков врачей. Вместе мы - сила. Сила, которая делает этот мир, жизнь наших пациентов, лучше.