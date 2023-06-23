Почти ослепший музыкант из Ростовской области создает треки, которую слушают сотни тысяч человек в России и за рубежом

Треки аранжировщика из Пролетарска, известного как KORMAX, слушают сотни тысяч человек на разных музыкальных платформах. Фото: Личный архив героя публикации

Даже оставшись в четырех стенах, можно наладить связь с миром. Это доказал 26-летний парень из небольшого города Пролетарск в Ростовской области. У Максима Коростылева с детства было плохое зрение, которое продолжало падать каждый год. Сейчас молодой человек почти ничего не видит, но не отчаивается, а занимается любимым делом. Он работает аранжировщиком под псевдонимом KORMAX и помогает людям с инвалидностью побороть страхи.

«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО СПАСАЛО, — ЭТО МУЗЫКА»

Максим получил инвалидность еще в два года - сейчас у него вторая нерабочая группа. Учиться пришлось в школе-интернате для слабовидящих детей в Ростове. Тогда ученика поразил абсолютно слепой педагог, который мастерски играл на фортепиано и других инструментах. В то время мальчик еще не знал, что музыка станет неотъемлемой частью его жизни.

Максим старается не унывать, несмотря на свой недуг, на такой же лад настраивает и новых товарищей, которых учит заниматься аранжировками. Фото: Личный архив героя публикации

- Я решился после школы-интерната выучиться на программиста. Да, это нелегко — нагрузка на глаза. Но свой-то компьютер я знаю. А вот с чужими «машинами» оказалось работать тяжело. Оставил эту затею, вернулся домой и стал искать работу и увлечение, - рассказывает Максим. - Единственное, что меня спасало, - это музыка.

Музыка у Максима легкая, мелодичная. Это электронные композиции с русским и зарубежным вокалом, под которые можно ехать за сотни километров или включить во время работы или даже на ночь.

ОБЩАТЬСЯ С ИЗВЕСТНЫМИ АРТИСТАМИ НА РАВНЫХ

Поначалу парень просто изучал, что есть на просторах интернета. Слушал сам, делал музыкальные наброски и делился ими с людьми. Знакомые исполнители дали рекомендации, с какой звукозаписывающей компанией поработать. Максим начал понемногу развиваться, присоединялся к музыкальным сообществам, его треки крутили на радиостанциях. постепенно он стал узнаваем среди авторов электронной музыки: записывал с ними совместные композиции и даже получал заказы на создание аранжировок.

Максим чаще сидит дома, может выйти в магазин, а во время прогулок помогают друзья. Фото: Личный архив героя публикации

Еще в 2020 году первый коммерческий трек на зарубежном Spotify пользователи прослушали 130 тысяч раз. Бывало, на «Яндекс Музыке» одна композиция набирала по 300 тысяч прослушиваний в месяц. Максим на этом даже зарабатывал. Правда на такие деньги семье не прожить. Выходило 20-30 тысяч рублей за полгода.

- Я увидел, что музыка разлетается по большим сообществам «ВКонтакте», попадает на радиостанции СНГ и Европы. Это мотивировало меня продолжать. Я искал связь с популярными артистами, писал для них. С некоторыми стали работать на постоянной основе, - вспоминает автор. - Было удивительно написать известным артистам и общаться с ними на равных. Оказалось, все они вполне простые люди, и с ними можно найти общий язык.

ТРЕКИ ПОПАЛИ В МНОГОМИЛЛИОННЫЕ СООБЩЕСТВА

Максим называет имена артистов, с которыми успел поработать: Melis Treat, ida, Maunavi, Kristi Violy, Jony Safa, Chunkee, DWOR, Galiaskarov. Благодаря Интернету они вместе могут создать что-то новое.

За три года занятий аранжировками Максим познакомился с известными артистами и создал с ними совместные треки. Фото: Личный архив героя публикации

- Аранжировщики берут запись вокала у артиста и создают из него новую композицию. Треки Maunavi можно слышать в фильмах на СТС, под них ходят модели по подиуму в Москве. Понравился клип певицы Ida из Йошкар-Олы, предложил ей сделать совместную работу, и она с этой песней выступала даже на День города. Рад, что смог привести в электронную музыку талантливую скрипачку Kristi Violy — мы сделали с ней несколько треков, с которыми попали в самые большие сообщества в соцсетях, - делится успехами Максим. - Есть даже пара работ, которые нравятся маме, она на мой канал подписалась.

ПРОСТЫЕ НАУШНИКИ, ХОРОШИЙ КОМПЬЮТЕР И БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ

При этом признание парень получил, даже не имея музыкального образования.

- Чтобы писать музыку, даже необязательно оканчивать музыкальную школу. Можно строить мелодии на слух, - уверен собеседник. - Оказывается, не нужно иметь дорогие студии и оборудование — достаточно обычных наушников от телефона. Я знаю, кто пишет музыку в телефонных наушниках, которая звучит на «Radio Record», к примеру. Разумеется, нужен хороший компьютер, который потянет программу для монтажа, и желание!

Чтобы разглядеть все бегунки, Максим использовал специальную программу - «экранную лупу» - на максимум, увеличивал изображение в семь раз.

Три года Максим активно занимался электронной музыкой, но, если врачам не удастся взять под контроль стремительную потерю зрения, эту отдушину он потеряет. Фото: Личный архив героя публикации

СТАРАЕТСЯ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

За три года активных занятий музыкой Максим помогал всем, кто тоже имеет ограничения по здоровью, но хочет заниматься творчеством. И в техническом плане, и в музыкальном, и в вопросах лицензирования, не выходя из дома.

- У меня есть товарищ, он - инвалид-колясочник, ему тяжело говорить. Он, как и я, чувствует себя обузой родным. И музыка для него — отдушина, я его ободряю, делаю мастеринг его трекам, - рассказывает аранжировщик. - Каждому, кто оказался в такой ситуации, нужно стараться держаться на позитиве. Другого выбора у нас нет, иначе задумываешься и уходишь в депрессию. Нужно найти любимое дело и стремиться к нему. Как-то вышла на меня бабушка незрячего парня. Я проконсультировал его, что делать в программе, но в ней можно работать, когда есть хоть какое-то зрение, а он полностью слепой. Теперь это и мне грозит...

"Здесь рождаются шедевры", - скромно подписал фото автор. Фото: Личный архив героя публикации

БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЗРЕНИЕ И НЕ БРОСИТ МУЗЫКУ

Максим активно творил, когда у него сохранялось еще 10 процентов зрения. Сейчас он ослеп на один глаз, второй видит лишь на четыре процента. Поклонники творчества все спрашивали у автора, когда ждать свежих треков. В ответ KORMAX написал практически пост-прощание с электронной музыкой.

- Я очень рад быть причастным к чему-то большему. Оставить след в музыкальной индустрии и ваших сердечках, который будет напоминать об одном позитивном и простом пацане. Впереди будет еще несколько релизов, которые попробую доделать и сохранить на ощупь, но дальше уже ничего ждать не стоит.

Максим слышит разные прогнозы врачей — от скорой полной слепоты до возможности спасти те крохи зрения, что у него сохранились. Правда, для этого, возможно, придется найти как минимум двести тысяч рублей и ехать в Чебоксары. Максим не собирается сдаваться и скоро едет на новое обследование в Ростов. И как бы ни сложилась его жизнь дальше, музыку бросать он не намерен. У него есть синтезатор, а со временем хочет научиться играть на гитаре.

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