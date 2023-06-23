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Общество23 июня 2023 4:00

Почти ослепший музыкант из Ростовской области создает треки, которую слушают сотни тысяч человек в России и за рубежом

Несмотря на ограничения здоровья, Максим Коростылев стал аранжировщиком и теперь помогает другим инвалидам
Кристина Круговых
Треки аранжировщика из Пролетарска, известного как KORMAX, слушают сотни тысяч человек на разных музыкальных платформах.

Треки аранжировщика из Пролетарска, известного как KORMAX, слушают сотни тысяч человек на разных музыкальных платформах.

Фото: Личный архив героя публикации

Даже оставшись в четырех стенах, можно наладить связь с миром. Это доказал 26-летний парень из небольшого города Пролетарск в Ростовской области. У Максима Коростылева с детства было плохое зрение, которое продолжало падать каждый год. Сейчас молодой человек почти ничего не видит, но не отчаивается, а занимается любимым делом. Он работает аранжировщиком под псевдонимом KORMAX и помогает людям с инвалидностью побороть страхи.

«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО СПАСАЛО, — ЭТО МУЗЫКА»

Максим получил инвалидность еще в два года - сейчас у него вторая нерабочая группа. Учиться пришлось в школе-интернате для слабовидящих детей в Ростове. Тогда ученика поразил абсолютно слепой педагог, который мастерски играл на фортепиано и других инструментах. В то время мальчик еще не знал, что музыка станет неотъемлемой частью его жизни.

Максим старается не унывать, несмотря на свой недуг, на такой же лад настраивает и новых товарищей, которых учит заниматься аранжировками.

Максим старается не унывать, несмотря на свой недуг, на такой же лад настраивает и новых товарищей, которых учит заниматься аранжировками.

Фото: Личный архив героя публикации

- Я решился после школы-интерната выучиться на программиста. Да, это нелегко — нагрузка на глаза. Но свой-то компьютер я знаю. А вот с чужими «машинами» оказалось работать тяжело. Оставил эту затею, вернулся домой и стал искать работу и увлечение, - рассказывает Максим. - Единственное, что меня спасало, - это музыка.

Музыка у Максима легкая, мелодичная. Это электронные композиции с русским и зарубежным вокалом, под которые можно ехать за сотни километров или включить во время работы или даже на ночь.

ОБЩАТЬСЯ С ИЗВЕСТНЫМИ АРТИСТАМИ НА РАВНЫХ

Поначалу парень просто изучал, что есть на просторах интернета. Слушал сам, делал музыкальные наброски и делился ими с людьми. Знакомые исполнители дали рекомендации, с какой звукозаписывающей компанией поработать. Максим начал понемногу развиваться, присоединялся к музыкальным сообществам, его треки крутили на радиостанциях. постепенно он стал узнаваем среди авторов электронной музыки: записывал с ними совместные композиции и даже получал заказы на создание аранжировок.

Максим чаще сидит дома, может выйти в магазин, а во время прогулок помогают друзья.

Максим чаще сидит дома, может выйти в магазин, а во время прогулок помогают друзья.

Фото: Личный архив героя публикации

Еще в 2020 году первый коммерческий трек на зарубежном Spotify пользователи прослушали 130 тысяч раз. Бывало, на «Яндекс Музыке» одна композиция набирала по 300 тысяч прослушиваний в месяц. Максим на этом даже зарабатывал. Правда на такие деньги семье не прожить. Выходило 20-30 тысяч рублей за полгода.

- Я увидел, что музыка разлетается по большим сообществам «ВКонтакте», попадает на радиостанции СНГ и Европы. Это мотивировало меня продолжать. Я искал связь с популярными артистами, писал для них. С некоторыми стали работать на постоянной основе, - вспоминает автор. - Было удивительно написать известным артистам и общаться с ними на равных. Оказалось, все они вполне простые люди, и с ними можно найти общий язык.

ТРЕКИ ПОПАЛИ В МНОГОМИЛЛИОННЫЕ СООБЩЕСТВА

Максим называет имена артистов, с которыми успел поработать: Melis Treat, ida, Maunavi, Kristi Violy, Jony Safa, Chunkee, DWOR, Galiaskarov. Благодаря Интернету они вместе могут создать что-то новое.

За три года занятий аранжировками Максим познакомился с известными артистами и создал с ними совместные треки.

За три года занятий аранжировками Максим познакомился с известными артистами и создал с ними совместные треки.

Фото: Личный архив героя публикации

- Аранжировщики берут запись вокала у артиста и создают из него новую композицию. Треки Maunavi можно слышать в фильмах на СТС, под них ходят модели по подиуму в Москве. Понравился клип певицы Ida из Йошкар-Олы, предложил ей сделать совместную работу, и она с этой песней выступала даже на День города. Рад, что смог привести в электронную музыку талантливую скрипачку Kristi Violy — мы сделали с ней несколько треков, с которыми попали в самые большие сообщества в соцсетях, - делится успехами Максим. - Есть даже пара работ, которые нравятся маме, она на мой канал подписалась.

ПРОСТЫЕ НАУШНИКИ, ХОРОШИЙ КОМПЬЮТЕР И БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ

При этом признание парень получил, даже не имея музыкального образования.

- Чтобы писать музыку, даже необязательно оканчивать музыкальную школу. Можно строить мелодии на слух, - уверен собеседник. - Оказывается, не нужно иметь дорогие студии и оборудование — достаточно обычных наушников от телефона. Я знаю, кто пишет музыку в телефонных наушниках, которая звучит на «Radio Record», к примеру. Разумеется, нужен хороший компьютер, который потянет программу для монтажа, и желание!

Чтобы разглядеть все бегунки, Максим использовал специальную программу - «экранную лупу» - на максимум, увеличивал изображение в семь раз.

Три года Максим активно занимался электронной музыкой, но, если врачам не удастся взять под контроль стремительную потерю зрения, эту отдушину он потеряет.

Три года Максим активно занимался электронной музыкой, но, если врачам не удастся взять под контроль стремительную потерю зрения, эту отдушину он потеряет.

Фото: Личный архив героя публикации

СТАРАЕТСЯ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

За три года активных занятий музыкой Максим помогал всем, кто тоже имеет ограничения по здоровью, но хочет заниматься творчеством. И в техническом плане, и в музыкальном, и в вопросах лицензирования, не выходя из дома.

- У меня есть товарищ, он - инвалид-колясочник, ему тяжело говорить. Он, как и я, чувствует себя обузой родным. И музыка для него — отдушина, я его ободряю, делаю мастеринг его трекам, - рассказывает аранжировщик. - Каждому, кто оказался в такой ситуации, нужно стараться держаться на позитиве. Другого выбора у нас нет, иначе задумываешься и уходишь в депрессию. Нужно найти любимое дело и стремиться к нему. Как-то вышла на меня бабушка незрячего парня. Я проконсультировал его, что делать в программе, но в ней можно работать, когда есть хоть какое-то зрение, а он полностью слепой. Теперь это и мне грозит...

"Здесь рождаются шедевры", - скромно подписал фото автор.

"Здесь рождаются шедевры", - скромно подписал фото автор.

Фото: Личный архив героя публикации

БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА ЗРЕНИЕ И НЕ БРОСИТ МУЗЫКУ

Максим активно творил, когда у него сохранялось еще 10 процентов зрения. Сейчас он ослеп на один глаз, второй видит лишь на четыре процента. Поклонники творчества все спрашивали у автора, когда ждать свежих треков. В ответ KORMAX написал практически пост-прощание с электронной музыкой.

- Я очень рад быть причастным к чему-то большему. Оставить след в музыкальной индустрии и ваших сердечках, который будет напоминать об одном позитивном и простом пацане. Впереди будет еще несколько релизов, которые попробую доделать и сохранить на ощупь, но дальше уже ничего ждать не стоит.

Максим слышит разные прогнозы врачей — от скорой полной слепоты до возможности спасти те крохи зрения, что у него сохранились. Правда, для этого, возможно, придется найти как минимум двести тысяч рублей и ехать в Чебоксары. Максим не собирается сдаваться и скоро едет на новое обследование в Ростов. И как бы ни сложилась его жизнь дальше, музыку бросать он не намерен. У него есть синтезатор, а со временем хочет научиться играть на гитаре.

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