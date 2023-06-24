«Действия этих людей – не правильные»: ростовчане сохраняют спокойствие и ждут, когда все закончится

В центре Ростова сегодня - военная техника, и жители города пришли на нее посмотреть. Фото: Дмитрий Кутепов

На центральных улицах, как только подъезжаешь поближе к проспекту Буденновскому, для Ростова — непривычная тишина. Машины отправляют в объезд. Зато пешеходов с каждой минутой все больше и практически каждый, покачав головой от удивления в первый момент, достает телефон и снимает. В районе штаба Южного военного округа стянута военная техника, ходят военнослужащие в форме, лица большинства из них скрыты под балаклавами.

Ростовчане спрашивают у военных: слышали ли они выступление президента Владимира Путина. Фото: Дмитрий Кутепов

Из ворот ростовского цирка наполовину выглянул танк, а люди в форме сидят длинным рядком на каменном цоколе, всматриваются в прохожих и то и дело кричат: «Нельзя снимать!», да только на каждую камеру не накинешь платок.

Проходим дальше, к Пушкинскому бульвару. Здесь, перед фасадом штаба ЮВО собралось максимум техники. Стоят несколько танков, а ростовчане все чаще подходят к непрошеным гостям с вопросом: что они, собственно, делают в центре мирного города за сотни километров от передовой, где так нужны.

Дончане удивлены происходящим, но многие воспринимают это как шоу. Фото: Дмитрий Кутепов

- Слышали, что Путин сказал?! - спрашивает один из ростовчан. Но ответа так и не получил...

- Имейте совесть! Вы защитники Отечества или нет? Вы чего тут бардак устраиваете?! - возмущен житель города.

Пока одни снимают видео и рассылают родне и друзьям по всей России, другие ростовчане хватаются за головы — гусеницы танков разворотили асфальт на шестиполосном проспекте в самом центре и смяли трамвайные рельсы.

Многие пытаются узнать, когда техника уедет из города.

- Действия этих людей - неправильные. Мы все - за безопасность! Пусть не устраивает разборки в нашем городе, - высказался один из очевидцев происходящего. - Сейчас еще налетят иностранные журналисты и скажут, что мы, ростовчане, вышли это поддержать присходящее. Это не правда!

Время идет, и «гости» уже идут идут в кафе быстрого питания, некоторых можно встретить на кассах в супермаркетах в ближайших кварталах.

Жители города фотографируются на фоне тяжелой техники. Фото: Дмитрий Кутепов

Тем временем жители города уже вовсю фотографируются с военными и тяжелой техникой. Кажется, ростовчане могут даже в напряженной ситуации не паниковать. Люди просто терпеливо ждут, когда оно закончится, а тяжелую технику увезут из их города подальше. Жители города приносят флаги с триколором, то тут, то там запевают гимн России. Незваные гости даже стали свидетелями концерта, который один из ростовчан с гармонью устроил для земляков. Сыграл песню «Есаул молоденький», а люди подпевали: «Не буди, атаман, ты судьбу свою».

События разворачиваются рядом с Ростовским цирком... Фото: Дмитрий Кутепов

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