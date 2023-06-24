«Мы просто хотим домой»: что происходит на пригородном вокзале в Ростове, где образовались очереди за билетами

Пассажиры ожидают своей очереди. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове 24 июня отменили все рейсы автовокзала. После этого очереди образовались за билетами на электрички. Рассказываем, что сейчас происходит на пригородном ж/д вокзале.

В холле очень душно, много людей. Кто-то налегке, кто-то — с огромным багажом. Родители пытаются успокоить уставших маленьких детей. В основном все пассажиры пришли сюда после отмены рейсов на автобусы.

— Как обычно собиралась поехать в Волгодонск к родителям на выходные, купили билеты. Пришлось сдать. Стояла в очереди минут десять, сумка большая, устала. Ну зато скоро наша электричка, — говорит студентка Мария.

По ее словам, большинство пассажиров в очередях собирались именно в ее родной город. И действительно, после отбытия состава на Волгодонск на вокзале стало намного просторнее — очереди сократились.

Когда отбыла электричка на Волгодонск, на вокзале стало просторнее. Фото: Лейла МИРИШОВА

Пассажиры говорят, что проблем с покупкой билетов не было, как и с возвратом денег за отмененные рейсы. Одни люди продолжают терпеливо ждать у кассы, другие — сразу проходят на платформу. Пассажиры с малышами и большим багажом заняли скамейки.

— Ни о чем не переживаем, просто ждем, — говорят две женщины из Таганрога, собирающиеся на платформу. — В Ростове мы работаем, теперь просто хотим домой. Слава богу, отстояли свою очереди. Теперь еще немного — и в путь.

Мамочка с двумя детьми тоже едет в Таганрог. На платформу не торопится, предпочитает посидеть и отдохнуть перед поездкой.

— Дети устали, начали капризничать, поэтому решили посидеть, пока есть время. Спасибо неравнодушным людям, пропустили нас в очереди. Теперь едем к бабушке с дедушкой. Они далеко, переживают постоянно звонят. Так что это, скорее, для того, чтобы родных успокоить, а не себя.

Напомним, пригородный и главный железнодорожные вокзалы работают по расписанию. В пригородном автовокзале рейсы из Ростова и в обратном направлении отменили как минимум до 25 июня.