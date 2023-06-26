Из ростовского зоопарка эвакуируют животных из-за крупного пожара

На месте работают 48 спасателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове тушат крупный пожар в зоопарке. Возгорание началось вечером 26 июня на улице Зоологической, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

К настоящему моменту пламя охватило 300 квадратных метров. Из зоопарка эвакуируют животных.

— Объявлен ранг № 2. Угроза распространения отсутствует, — прокомментировали в МЧС.

На месте работают 48 спасателей и 17 единиц техники.

По словам очевидцев, горит экзотариум. Что могло привести к возгоранию, пока неизвестно.

Тем временем прокуратура Ростовской области уже организовала проверку происшествия.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в ведомстве.