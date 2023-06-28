В Ростове открылась традиционная межрегиональная выставка «Юг России – XIII»

Подобные мероприятия проходят раз в пять лет в крупных городах всех федеральных округов страны. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону открылась межрегиональная выставка «Юг России – XIII», посвященная 270-летию атамана Матвея Ивановича Платова, которое на Дону отметят 19 августа. Решением губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева нынешний год объявлен Годом «вихорь-атамана». Всего на выставке, посвященной атаману, представлено более двух тысяч произведений.

РАЗ В ПЯТИЛЕТКУ

Выставка начала работу во вторник, 27 июня, в выставочном центре «ДонЭкспоцентр». Это регулярное событие в мире искусства. Начало ему было положено 1964 году. И с тех пор раз в пять лет межрегиональные выставки принимают крупные города всех федеральных округов страны. Это часть масштабного всероссийского художественного проекта «Россия». В этом году выставка проходит в тринадцатый раз. А Ростове-на-Дону аналогичное мероприятие принимали дважды. Впервые это произошло в 2012 году. Второй раз – в 2018 году.

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ

В этот раз выставка организована государственным бюджетным учреждением культуры региона «Ростовский областной музей изобразительных искусств» и ростовским областным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». На ней представлены работы художников из региональных отделений Союза художников России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Также здесь можно познакомиться с работами мастеров из Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Художники, как и их коллеги, представили в Ростове-на-Дону живопись, графику, творения декоративно-прикладного искусства, скульптуру, а также труды по искусствоведению.

Все это новые работы. Художники закончили над ними трудиться не более пяти лет назад.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИСТОРИЯ

Среди творений донских художников будут представлены работы Анастасии Прокопьевой, Анны Леванковой, Анны Сохач, Мариам Налбандян, Анастасии Смирновой.

– В 2023 году выставка посвящена празднованию юбилея атамана Матвея Ивановича Платова – нашего земляка, соотечественника, героя, являющегося ярчайшим образцом достойного служения Отечеству, – отметил в приветственном слове первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Демонстрация отечественного культурного потенциала и патриотического изобразительного искусства – основная задача проекта. Убежден, что тринадцатая выставка «Юг России» займет достойное место в культурной летописи не только нашего региона, но и всей страны в целом.

Выставка в «ДонЭкспоцентр» на проспекте Михаила Нагибина, 30, продлится до 13 июля. Ее можно посетить в любой будний день с 10.00 до 18.00. В выходные посетителей готовы принять с 10.00 до 19.00. Вход свободный.